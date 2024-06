Las cineastas asturianas se unen en la asociación "Cima" para escalar en la igualdad

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) ya rueda en Asturias. La entidad profesional creada en 2006 para fomentar la presencia igualitaria y equilibrada de mujeres del sector en el medio audiovisual cuenta con ocho delegaciones con más de 1.100 socias en toda España. Una de ellas es asturiana con casi una treintena de profesionales. Al frente está la cineasta Teresa Marcos. Hoy habrá una sesión especial dentro del ciclo "Cima en corto. Distancias cortas" con la proyección en los cines Foncalada de Oviedo (20.00 horas) de los títulos "A golpe de tacón", de Amanda Castro, "Piquinu", de Sonia Fernández, "Propiedad privada", de Ángeles Muñiz, "Lencería de ocasión", de Teresa Marcos y "I Made It!", de Claudia Lorenzo. Tras la proyección habrá un coloquio con todas las directoras.

Apunta Teresa Marcos que la delegación asturiana le debe mucho al empeño de la directora Eva Lesmes y de otras cineastas del Principado que trabajan fuera. "Hacían falta 15 socias y no llegábamos a esa cifra. Lesmes empezó los contactos y ahora ya somos 29".

La realidad es que hay un buen nivel en general, como lo demuestra también el nacimiento de "Lluces", la Asociación de Creadores Audiovisuales Independientes del Principado. "Estamos creciendo mucho los cineastas en Asturias", afirma Marcos, convencida del futuro esperanzador de un sector en permanente precariedad.

El corto de Marcos que hoy se proyecta es de 1999. Ya llovió. Las cosas "no han mejorado lo suficiente, pero han mejorado. Por ejemplo, en la dotación de la subvenciones, aunque esperamos que vayan a más". Falta mucho para llegar a una "cima" de igualdad, pero "ha habido una gran evolución. Importantísima. No sé si sabes que somos el país de Europa con el porcentaje más alto de mujeres trabajando en la industria audiovisual. Las cuotas han servido de mucho. No se trata solo de que haya más talento femenino y que las mujeres firmen más películas, sino también de que son mejor recibidas. Ya no hay esa idea de: ‘Ay, si la dirige una mujer seguro que no vale para nada’".

Cartel de la sesión de hoy. / LNE

Un cine en permanente lucha reivindicativa: "Es inherente a tu trabajo, si peleas por la igualdad es inevitable que lo plantees a la hora de crear". "Cima" está abierta "a todo tipo de sectores del mundo audiovisual: directoras de fotografía, compositoras, sonidistas, productoras, guionistas, montadoras... Es mayoritario el sector de dirección y guión, también en las escuelas de cine, pero hay de todo".

¿Requisitos? "Se envía una solicitud a ‘Cima’ y se valora en la junta directiva. Se pide que haya un curriculum. Entre las últimas aspirantes había una chica que acababa de salir de la escuela de cine y no reunía esa condición, así que se está hablando de crear una especie de antesala para que vayan teniendo algún tipo de actividad, pero para ser socia sí hay tener un mínimo de curriculum". Ya hubo una reunión con la directora general de igualdad, María Jesús Álvarez: "Fue muy receptiva, esperamos que se pueda colaborar. Nos gustaría hacer un informe sobre la situación de la mujer en el sector audiovisual en Asturias. También queremos colaborar con el festival de cine de Gijón, hacer talleres educativos en primaria y secundaria... Y hacen falta más subvenciones, eso siempre. Con más medios habrá proyectos de más envergadura. Galicia nos lleva una delantera enorme, y Cantabria se está poniendo por delante y es una comunidad uniprovincial como nosotros".

Sobre la futura Filmoteca de Asturias, Marcos lo tiene claro: "Es imprescindible. Hay películas asturianas en la Filmoteca Española en Madrid, y si quieres verlas tienes que desplazarte. Estuvieron aquí y deberían volver. Más todas las obras que se han generado y se siguen generando de directores asturianos. Debería haber una copia en una Filmoteca asturiana. Además de hacer proyecciones del cine de todos los tiempos. Y tener unos fondos a los que acceder. Yo estoy ahora en un proyecto de memoria histórica y tengo que recurrir a otras filmotecas". Marcos es optimista de cara al futuro: "Que surgirán talentos, seguro. Que haya más medios... esperemos que también". La tecnología juega a favor: "Antes con el analógico todo costaba más y si se velaba la película, adiós. Ahora es más fácil. Y más barato".

Un deseo: "Me gustaría que los medios de comunicación asturianos hicieran crítica de las películas asturianas. Y que las pongan pingando si hace falta. Que se las trate como a las de fuera y se les preste la misma atención. Sin contemplaciones, ‘ay como son de aquí vamos a tener cuidado’. Pues no. Y otra petición: más atención a la cultura y menos al fútbol".

