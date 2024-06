El cupo a Cataluña supone "romper el sistema de financiación", para los economistas asturianos

Directivos del Colegio de Economistas de Asturias alertaron ayer de que extender el modelo de cupo vasco a Cataluña "supondría la ruptura del modelo de financiación autonómica" y pusieron en duda la ‘singularidad’ que esgrimen los independentistas catalanes. "Todas las comunidades tienen ciertas singularidades. ¿Qué significa la singularidad de Cataluña?", se preguntó Abel Fernández, decano del Colegio de Economistas de Asturias. "Como economistas, consideramos que se puede poner en peligro el sistema de financiación", añadió el decano.

Abel Fernández destacó que este debate no se puede abordar de manera bilateral. "Tenemos que partir de un consenso, que todas las autonomías participen y no solo de manera bilateral como quiere Cataluña con el Estado. Como afectados, porque a Asturias le afecta, no nos parece nada apropiado lo que se está proponiendo desde Cataluña", afirmó el decano.

También Santiago Álvarez, profesor titular de Economía Pública de la Universidad de Oviedo y vocal del Colegio de Economistas de Asturias, se mostró crítico con los términos en los que el Gobierno central ha planteado reforma de la financiación para Cataluña. La singularidad desde el punto de vista fiscal "no existe" porque "la singularidad la tiene la gente. Quien tiene más renta, más riqueza y consume más paga más impuestos que la gente que tiene menos renta, menos riqueza consume menos". Según el exvicerrector de la Universidad, "pretender la singularidad política para tener un sistema a la vasca de concierto significaría la ruptura completa del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común".

Suscríbete para seguir leyendo