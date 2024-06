Ignacio Stampa, fiscal: "No podemos confiar en la cúpula fiscal, sí en los jueces y fiscales de base"

El fiscal Ignacio Stampa (Madrid, 1973) se hizo conocido en Asturias a raíz del "caso Hulla" que investigaba la fortuna oculta del exsecretario del SOMA, José Ángel Fernández Villa. Luego le llegó el "caso Villarejo", por culpa del cual fue investigado por filtraciones y prácticas corruptas. Después se demostró que todo aquello fue una añagaza para apartarle de la investigación e impedir que obtuviera una plaza en la Fiscalía Anticorrupción. Ahora está en una batalla judicial por recuperar su dignidad, pero entretanto ha publicado un libro polémico donde expone las vergüenzas del sistema, especialmente de la Fiscalía, bajo el título de "El complot", que presentó ayer en el Colegio de Abogados de Oviedo, con presencia de diferentes letrados, entre ellos el decano, Antonio González-Busto. Se trata de un texto de no ficción, en el que se mezclan sin embargo aventura, suspense e incluso terror.

Stampa no pudo ser más claro: "No podemos confiar en la cúpula fiscal, no podemos haber caído más bajo. Solo se puede confiar en los fiscales y jueces de base, como los de Oviedo", aseguró este acusador público, que ahora trabaja en la Audiencia de Madrid. "Tenemos al Fiscal General del Estado (Álvaro García Ortiz) a punto de ser investigado y dice que no va a dimitir. No podemos estar peor", sentenció. Fue él –García Ortiz– quien investigó en su día a Stampa, aunque según él, quien movía los hilos era Dolores Delgado. Ya habían salido a la luz las vergonzantes grabaciones del restaurante Rianxo, hechas por Villarejo, en las que Delgado, acompañada de su ahora marido, el exjuez Baltasar Garzón, se despachaba con calificativos homófobos respecto a su compañero de Consejo de Ministros, Fernando Grande-Marlaska, y hacía otras referencias a los gustos sexuales de otros fiscales.

Flanqueado por la periodista Inés Paz, que cubrió el "caso Villarejo", y el abogado afincado en Madrid Víctor Martínez Patón, académico correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, Stampa relató algunos de los momentos clave del célebre caso, como cuando encontró la caja en la que el excomisario guardaba 300 microcasettes grabadas a las más diversas personalidades, o cuando fue a registrar su celda en la cárcel, ante la posibilidad de que estuviese vendiendo secretos de Estado desde prisión. "Me dijo: ‘Tú por aquí. ¿Todavía no te han echado? ¡Qué acojonada tenéis a mi amiga Lola (Dolores Delgado, exministra de Justicia y ex Fiscal General del Estado)!’ Es un personaje poliédrico, todo lo que dice hay que interpretarlo al revés. Lo que estaba diciendo realmente era que él tenía amedrentada a mi jefa", relató.

De Stampa extendieron la especie de que tenía una relación con una abogada y estaba pasando información a Podemos sobre el "caso Villarejo". En realidad estaban utilizando a determinados periodistas "para intoxicar a la opinión pública, en una típica maniobra de Villarejo: si fue contratado para intoxicar y para usar la información para extorsionar, cómo no iba a hacerlo en beneficio propio". Hasta llegó a mandar un fax al Fiscal General del Estado pidiendo que le sancionasen.

"El complot", en el que da toda la información sobre lo que sufrió, no le gustó a Villarejo, que presentó una demanda "para patalear", pero que ha sido archivada. "Estuve callado mucho tiempo. La decisión de escribir el libro vino después. Un jurista no podía aceptar esta situación, que era inaudita", explicó.

Stampa, que constató la absoluta soledad en la que le han dejado sus compañeros –"a quienes me apoyan les dicen que no se expongan tanto"–, que le pidieron que no publicase el libro, aseguró: "Que te caiga un caso mediático es una condena". Añadió que lo único que se puede hacer para que la Fiscalía recupere la credibilidad es "contarlo todo, luchar por la dignidad de la carrera fiscal". Se dio la orden de no seguir investigando. Y concluyó: "Nadie quiere oír hablar de esto. Todo el que se ha sentado con Villarejo ha sido grabado".

