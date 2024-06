Los ingenieros de caminos ven "confuso e indefinido" el Plan Director del Corredor Atlántico en el Noroeste

Los ingenieros de Caminos de Asturias consideran "confuso e indefinido" el borrador de plan director para el Principado del Corredor Atlántico en el Noroeste, que el Ministerio de Transportes presentó en Oviedo el pasado 12 de junio. El grupo de trabajo de Ferrocarriles del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Asturias ha realizado un análisis en el que expresan su desconcierto por la falta de concreción en las inversiones y los silencios respecto a actuaciones que deberían ser prioritarias. "No sabemos a dónde nos quiere llevar este plan director y si alguien lo sabe debería contárselo a la sociedad asturiana", señalan.

El grupo de trabajo de Ferrocarriles expresa su preocupación por la escasa claridad del Ministerio en su exposición sobre los planes ferroviarios para el Corredor Atlántico del Noroeste en Asturias. "Las improvisaciones y las prisas no son buenas compañeras de viaje, máxime cuando tenemos entre manos cientos de millones de euros y nos jugamos el futuro de la región", avisan.

Los ingenieros de Caminos expresan su preocupación por "lo confuso del planteamiento", ya que el Ministerio incluyó en su relato como actuaciones vinculadas al Corredor "otras que no lo están", llegando a incluir obras "correspondientes al Plan de Cercanías o actuaciones en Carreteras" de infraestructuras ajenas al Corredor. Los técnicos señalan además la "inconcreción" en la descripción de las actuaciones: "No hay una relación mínimamente pormenorizada de actuaciones", dicen, además de que no hay certezas en las estimaciones de las inversiones.

Y señalan que, al igual que en el Plan de Cercanías, las promesas "parecen reducirse a una bolsa donde se introducen inversiones sin, aparentemente, tener unos objetivos definidos que las justifiquen, sin saber a dónde se pretende llegar". Apuntan además una "confusión en lo conceptual" en el Ministerio al considerar el Corredor Atlántico como una infraestructura en vez de un conjunto de ellas enmarcadas en una red de transporte multimodal. Esa "falta de estrategia" supone un riesgo al limitarse a meras actuaciones en vez de responder a una "estrategia".

La falta de un horizonte y de un análisis de la situación actual hace que los ingenieros aún no vean claro para cuándo piensa el Ministerio acometer las obras para que el tramo entre Pola de Lena y Gijón cumpla con las exigencias de la alta velocidad.

Hay tres lagunas que identifica el colectivo. Primero, advierten que "no está claro" el papel del Puerto de Gijón en un futuro, así como el del gran espacio logístico Zalia. Tampoco existe un modelo de transporte de mercancías por ferrocarril definido: "¿De qué sirven inversiones millonarias si no se mejora la operativa para atraer nuevos tráficos? Y, por último, el "muy espinoso" asunto del ancho de vía. Falta, aseguran, "un análisis solvente y riguroso sobre la posible migración del ancho de la mayor parte de la red ferroviaria al ancho estándar europeo".

Apuntes Decepción . Los ingenieros de Caminos no ocultan su decepción por el documento relativo a las actuaciones del Corredor Atlántico en Asturias que el Ministerio de Transportes presentó el pasado 12 de junio.

