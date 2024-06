Los perfiles de los dos asturianos (Alejandro Abascal y Bernardo Fernández) en el Consejo General del Poder Judicial

Alejandro Abascal, la carrera fulgurante de un apasionado de Oviedo

El magistrado Alejandro Abascal Junquera (Oviedo, 1978) llega al Consejo General del Poder Judicial desde la Audiencia Nacional, en una carrera fulgurante, en la que ha estado al frente de la instrucciones mediáticas como el "caso Púnica", el caso Villarejo, el espionaje a Luis Bárcenas, el extesorero del PP, o el "caso Lezo", entre otras.

Uno de los seis hijos del conocido urólogo Ramón Abascal y de Sonsoles Junquera, también tiene antecedentes familiares ligados al mundo del derecho. Su tío abuelo, Eusebio González Abascal, fue decano del Colegio de Abogados de Oviedo y promotor de la Academia de Jurisprudencia, antes de fallecer en agosto de 1977, alcanzado por un rayo en Salinas, como el propio Alejandro Abascal recordó en el inicio de su discurso de ingreso en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, donde estuvo apadrinado por su amigo Jesús María Chamorro, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Un acto en el que también reveló, de forma cálida, su amor incondicional a la ciudad donde vio la luz, hace ahora casi 46 años: "Oviedo no es solo la ciudad donde nací, y donde crecí, y donde me formé intelectualmente y como persona. Oviedo es para mí el refugio donde encontrarme y resguardarme. Oviedo es mi punto de referencia vital. Oviedo es principio y seguramente será fin porque lo llevo, perdonen la exageración, en la sangre", afirmó en la primavera del año pasado.

Abascal Junquera forma parte de la veintena de nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial pactada entre el PSOE y el PP, en un acuerdo que pone fin a la anomalía de que el órgano de gobierno de los jueces llevara caducado más de cinco años. El ovetense es uno de los vocales de procedencia judicial propuestos desde el Senado. Desde 2023 ejercía como juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde antes fue responsable del Juzgado Central de Instrucción número 1, estando al frente de instrucciones de gran repercusión mediática, como el caso "Tándem", en el que se investigó al comisario Villarejo; la "Operación Lezo" sobre la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II; el Tsunami Democratic, la investigación a la cúpula de ETA en el asesinato a Gregorio Ordóñez o la primera instrucción sobre la financiación de Podemos, que decidió archivar, entre otras. El jurista Javier Junceda destaca "los destinos relevantes que ha desempeñado pese a su juventud" este magistrado, que inició su carrera profesional en el juzgado de primera instancia e instrucción de Arenas de San Pedro (Ávila), en 2008. Entre otros cometidos, ha sido también juez en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ha mantenido un gran activismo en el mundo asociativo judicial como miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora.

Bernardo Fernández, padre del Estatuto, un lustro en la quiniela del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial pone colofón a la trayectoria de Bernardo Fernández Pérez (Oviedo, 1950), uno de los "padres" del Estatuto de Autonomía de Asturias hace más de cuarenta años y que ya sonó en las primeras quinielas para renovar el órgano de gobierno de la judicatura español, allá por el otoño de 2018, hace ya más de cinco años.

Reflexivo, sensato, de verbo pausado y equilibrado, mesurado. Son los adjetivos que más se repiten entre quienes le trataron en su trayectoria política, que alcanzó el mayor protagonismo en los tiempos en los que echó a andar la administración asturiana nacida al abrigo de la España de las autonomías promovida por la Constitución de 1978. Pasa por ser uno de principales artífices de la arquitectura institucional del Principado, una labor que destacan tanto los que estuvieron más próximos, en las filas socialistas, como los que debatieron con él desde la bancada de la oposición.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, todavía no era un treintañero cuando representó al PSOE en la ponencia técnica que elaboró el anteproyecto del Estatuto autonómico de Asturias. Diputado autonómico en la legislatura provisional (1982) y en las tres primeras, ya con elecciones al Principado de por medio, entre 1983 y 1995, fue consejero de Presidencia, primero con Rafael Fernández y luego con Pedro de Silva, para asumir la vicepresidencia con Juan Luis Rodríguez-Vigil. Pero su perfil no encajaba en los gustos y preferencias de José Ángel Fernández Villa, el líder del sindicato minero SOMA con mando para quitar y poner candidatos socialistas a la presidencia del Principado. Por eso, no fue tampoco el elegido para relevar a Rodríguez-Vigil tras su dimisión por el escándalo político del "Petromocho", la inversión fallida que acabó con Antonio Trevín como sucesor en la presidencia del Principado y con Bernardo Fernández fuera de la política.

Conocedor del estatuto autonómico astuturiano y de sus entresijos, es el "ideólogo" y firme defensor de las virtudes del sistema de elección del Presidente de Asturias, el único de España junto al del País Vasco, que impide votar en contra de un candidato, garantizando así la formación de gobiernos y, lo más importante, evita bloqueos de las instituciones e inestabilidad, como la que vivió España en el año 2016.

Estuvo al frente del Consejo Consultivo del Principado desde 2006 hasta 2018 y ha sido profesor de Derecho Internacional Público de la misma facultad en la que se formó. Siempre discreto, ya formó parte de la primera quiniela para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bajo la etiqueta progresista, aunque nunca confirmó ni desmintió. Avatares del destino, casi seis años después, el perfil que no agradaba al hoy defenestrado Villa forma parte del deseado consenso entre PSOE y PP más que alentado desde Bruselas.

