Las madres que cuidan a hijos dependientes reclaman ser reconocidas por la ley

Las cuidadoras ya no pueden más. Así lo ha manifestado Eva Brandi, vocal de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales en Asturias, que les da voz y visibilidad en la región. Y es que esta mañana se ha celebrado una concentración frente a la sede de delegación de gobierno, que de forma simultánea tuvo lugar en Madrid y Barcelona.

"Queremos que se nos tenga en cuenta en la reforma de la Ley de Dependencia, porque somos una pieza imprescindible en la vida de nuestros hijos, sin nosotras no sobrevivirían, y también merecemos derechos". La lucha pasa por reunirse con la Delegada de Gobierno, Delia Losa, y transmitirle sus peticiones. Entre las demandas de las cuidadoras, puesto que más del 90 por ciento son mujeres, están el cambio en los términos que emplea la ley para referirse a ellas o que se anule la incompatibilidad para recibir ayudas. "¿Alguien puede decirnos, mirándonos a los ojos que no somos la cuidadora principal? ¿Que no somos profesionales?", manifestó Brandi. Y es que el término cuidadora no profesional "nos parece una forma despectiva de referirse a nosotras, porque cuidamos a nuestros hijos las 24 horas del día, los 365 días del año y tenemos que aprender a manejar ventiladores, botón gástrico, técnicas de ayuda para sus estados emocionales... ", expuso Ana Suárez, integrante de la plataforma, momentos antes de reunirse con Losa, acompañada por Ana Fernández, también miembro de la Plataforma.

La situación se complica aún más durante el verano, porque "los colegios a los que asisten tienen el mismo calendario que una escuela al uso", pero "si nuestros niños dejan de hacer terapia, de asistir al logopeda o hacer ejercicios de movilidad pueden retroceder a un estado crítico y somos nosotras las que seguimos trabajando con ellos", explicó Brandi. Con todo y eso, las cuidadoras asturianas se sientes satisfechas: "Hemos conseguido que nos atienda la delegada que era el próposito", celebró Brandi, aunque todavía "nos queda mucho por luchar", remató. El siguiente paso, para las portavoces de la Plataforma en cada comunidad autónoma es "intentar coordinar una concentración única más grande en Madrid, pero trasladarnos es inviable: son muchas horas, hay que tener en cuenta las sillas, las máquinas... y no podemos poner en riesgo a los niños. Seguiremos concentrándonos y seguiremos haciéndolo simulltáneamente en todas las comunidades hasta que se nos escuche, no vamos a dejar ni una sola puerta por tocar", auguró Brandi.