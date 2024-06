El singular "llamamiento" de Barbón ante el debate de la financiación autonómica

Cruce de mensajes de lo más intenso entre el presidente del Principado, Adrián Barbón, y los portavoces de la oposición en el pleno de cierre del curso político, que se celebra esta mañana en la Junta General. PP y Vox se centraron en hacer balance del primer año de esta legislatura, el quinto de mandato de Barbón, mientras que Foro, por el Grupo Mixto, prefirió centrarse en un tema de actualidad, la financiación autonómica, un debate ante el que el Presidente dio su receta singular con un "llamamiento a la unidad y al apartidismo".

“Su gobierno ha hecho poco y mal”. El portavoz del PP, Álvaro Queipo, puso nota en estos términos a la gestión del gobierno de coalición encabezado por Barbón, basándose en las malas cifras de paro juvenil, tasa de actividad y de pérdida de autónomos o en el aumento de las listas de espera, en la sanidad para recibir atención de un especialista en la sanidad, y en la dependencia. El líder del PP manifestó su “preocupación por la descoordinación del Gobierno” y reprochó al presidente del Principado que “ni siquiera haya habido un agradecimiento”, pese a los apoyos “de una oposición responsable”. Barbón replicó que había agradecido el respaldo de los populares, sin ir más lejos en la entrevista publicada este domingo pasado por LA NUEVA ESPAÑA, ante iniciativas como la ley demográfica o la futura de “les escuelines”, pero se quejó de que Queipo “tergiversa los datos” y piso el foco “en el plan estructural de lucha contra la lista de espera, con un impacto directo de 8 meses menos de espera en la cirugía. Y reprochó al PP que “diez años después de la inauguración del HUCA siguen sin reconocer su error, el peaje del Huerna sigue existiendo por responsabilidad suya, y 25 años después de la ruptura del gobierno de Sergio Marqués no han sido sido capaces de pedir perdón”.

El último “cara a cara” con la portavoz de Vox trajo una de los mensajes más contundentes de la sesión de control al Presidente después de que Carolina López pusiera en duda que Barbón lleve a término esta legislatura. “Me recordó aquello de las dos velas negras. Salvo que me muera o me incapacite, le aseguro que finalizaré la legislatura así que siéntese y espere”, contestó el presidente del Principado. Antes, la portavoz de Vox le había planteado que “no puede presumir de gestión con el cierre de 4.000 camas en la sanidad este verano, ni de industria potente, ni de tener paralizada una inversión potente como la de Costco”. López también calificó a Barbón de “juguete roto de Sánchez” ante el debate de la financiación autonómica e ironizó con “su éxito tuitero de la semana”, en alusión al intercambio con el periodista deportivo Paco González. Barbón rebatió que “Asturias puede presumir de no tenerles a usted en el gobierno y eso en el contexto actual no es poco”.

La última pregunta al Presidente del curso ha correspondido al diputado forista Adrián Pumares, por el Grupo Mixto, que le pidió cuentas por el reconocimiento a la singularidad catalana prometida Pedro Sánchez en la nueva financiación autonómica. “Asturias corre el riesgo de ser la gran perjudicada”, alertó Pumares. A juicio del diputado de Foro, “necesitamos un presidente que anteponga los intereses de Asturias a los suyos propios; Asturias no se merece un Presidente que haga lo que su jefe le ordena”.

Barbón aprovechó su intervención final para hacer un llamamiento “a la unidad y al apartidismo” ante el debate desatado sobre la reforma de la financiación autonómica porque, recalcó, “nuestro jefe son los asturianos”, haciendo suya una valoración y palabras pronunciadas en la sesión anterior por el consejero de Fomento, Alejandro Calvo. El presidente abundó en el planteamiento que ya había lanzado, junto al consejero de Hacienda, de que “la hoja de ruta está trazada en el acuerdo alcanzado la legislatura pasada en esta Junta General: lo primero Asturias”. Barbón vaticinó que “el problema no está en el PSOE, que solo gobierna en dos autonomías, con una posición muy parecida; el problema está en la bancada del PP porque sus gobiernos autonómicos no tienen las mismas posiciones en Galicia, que es similar a la nuestra o Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana o Baleares”. El presidente emplazó a los populares “a que planteen o propongan algo, si no lo hacen el sudoku es complicado. Reitero el llamamiento a la unidad y al apartidismo”.

