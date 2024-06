Los planes del Principado para los parques de baterías: distancias a núcleos y ganaderías, suelos permitidos...

Izquierda Unida movilizará a sus concejales para que en todos los ayuntamientos en los que tiene representación se fije una posición común sobre la instalación de baterías. El coordinador general, Ovidio Zapico, se reunió ayer en Gozón con los alcaldes de Mieres, Grado, Carreño, Morcín e Illas, así como ediles de la formación, para tratar de dar respuesta a un "auténtico boom" de solicitudes para instalar parques de baterías. "No compartimos esa proliferación de proyectos en núcleos rurales, entre las casas, y creo que tenemos que acotar todo lo que tiene que ver, en primer lugar, con el uso de los suelos", señaló Zapico. Para ello, la coliación considera que debe fijarse un "perímetro de seguridad" en torno a los núcleos rurales y las explotaciones ganaderas que dé respuesta a "un sentir ya bastante amplio de lo que es una posición municipalista" con una preocupación común y un diagnóstico compartido. Zapico cree que hay que definir en qué suelos se pueden ubicar los parques de baterías litio, y su distancia respecto a núcleos urbanos. "No basta plantear que estén en terrenos industriales", dijo, y apuntó que deben ubicarse de forma prioritaria también en suelos ociosos. "En todo caso, es una actividad que no es compatible con el medio rural". Ovidio Zapico acusó al PP de tratar de "instrumentalizar" en problema y la inquietud vecinal. "No han buscado los populares consenso o acuerdo mediante el debate parlamentario y únicamente buscan sacar rédito político", dijo el coordinador de la coalición y también consejero de Ordenación del Territorio en el Gobierno regional, formado en coalición entre PSOE e IU. El coordinador local de Gonzón, César Fidalgo, expresó que su formación no se niega a este tipo de instalaciones, sino que rechaza que se puedan abrir a cualquier coste. Y apuntó a suelos de las térmicas como posible emplazamiento prioritario.