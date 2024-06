«Por siempre» y «Ruempe la nueche», dos historias de premio

Lluces neón d’un sábadu nueche cualquiera y les cares conocíes de cada selmana. Yera siempre igual, nada cambiaba, mesma música y mesma xente. Ensin saber por qué, aborrecía tolo que m’arrodiaba y l’aire nun me llegaba a los pulmones, lo que fizo que’l mio llau animal despertare p’alloñame d’un peligru que nin siquiera yo sabía qué yera.

Salí, eché a correr y cayí nun charcu d’agua embarrao nel que vi’l reflexu de la chimenea Barreo y de la mio cara, presa d’una medrana desconocía. Como estrelles pente la borrina surdieron entós cuatro cabeces que me miraben al traviés del champán, cuatro cares conocíes que sabíen lo que me pasaba, anque yo, non. Ñacen nesi momentu cinco carcaxaes que ruempen el silenciu de la nueche d’aquel llugar sagráu. Sorrises qu’una vez más, ensin falar, me dicíen que’l momentu de vivir yera siempre agora.

Y asina, alcordame de que cuando m’apriete’l gargüelu la solombra de lo cotidiano, nunca va faltar una carcaxada que ruempa la nueche.