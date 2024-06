"La beca para ir a Zúrich es una doble satisfacción al tiempo y esfuerzo que dediqué a estudiar"

Manuel Iglesias es uno de los tres jóvenes asturianos que han conseguido una beca de la Fundación La Caixa para realizar posgrados. En su caso, este ovetense graduado en Matemáticas y Física por la Universidad e Oviedo lo cursará en la ETH de Zürich (Suiza), donde se especializará en Estadística. Anteriormente, amplió su formación en el University College London (Reino Unido) y en la University of Essex.

–¿Cómo valora haber sido galardonado con la beca?

–Es una de las mayores alegrías que he tenido a nivel académico. Se presentaron alrededor de mil solicitudes para cien becas y las personas que se presentan suelen tener un currículum impresionante, por lo que tenía claro que iba a ser muy difícil que me la concedieran. Creo que haber sido galardonado es una doble satisfacción, ya que, por un lado, es una recompensa a todo el tiempo y esfuerzo que he dedicado a estudiar durante estos años y es muy bonito recibir ese reconocimiento. Por otro lado, también significa que los evaluadores de la beca han considerado que el proyecto formativo que les presenté es interesante y creen que puede aportar algo bueno a la sociedad.

–¿Qué supondrá para su formación y carrera?

–Esta beca me permite estar cursando un máster en Estadística en la ETH (Escuela Politécnica Federal) de Zúrich. Aunque ya tuve algunas asignaturas durante la carrera, tenía claro que quería especializarme mucho más en esta rama y gracias a la beca puedo estar haciéndolo en una Universidad puntera en Europa. Aparte del impacto que va a tener a nivel académico, también ayuda mucho a establecer vínculos con otros becarios gracias a las distintas actividades que organizan desde la Fundación La Caixa. Esto me parece muy importante, ya que son personas con proyectos personales muy interesantes más allá del máster que están estudiando y que sin duda son una motivación para mejorar.

–Realizó dos tesis de grado en la Universidad de Oviedo. ¿Cómo surgió el interés por los temas de ambos trabajos?

–Las áreas en las que he realizado ambos trabajos (estadística en el trabajo fin de grado en Matemáticas y Física de altas energías en el caso del de Física) las elegí porque eran dos de las ramas que más interesantes me habían resultado durante los años anteriores. En el caso de la tesis de Matemáticas, me centraba en lo que se llaman los números "fuzzy", que son una propuesta alternativa que se utiliza por ejemplo en escalas de valoración, como encuestas de satisfacción o escalas para indicar el dolor. Me parecía muy interesante por las múltiples aplicaciones directas que tiene, que es algo que siempre he valorado muy positivamente a la hora de tomar decisiones. En el caso de Física, el tema giraba en torno a la detección de errores en las mediciones del acelerador de partículas del CERN. Al final también era un reto a nivel estadístico y computacional, pues hay que trabajar con enormes cantidades de datos y utilizar técnicas de "machine learning", por lo que tenía un enfoque muy práctico.

–¿Ha podido prolongar sus tesis en Zúrich?

–Durante el primer año he estado centrado en ampliar mis conocimientos en Estadística, con el objetivo de conseguir tener una base sólida en este campo, por lo que he combinado asignaturas más teóricas, hablando por ejemplo de modelos estadísticos, y otras más prácticas, centradas fundamentalmente en estudiar técnicas de computación o cómo realizar experimentos de forma correcta desde el punto de vista de la recogida y el tratamiento de los datos. Por el momento no he continuado de forma directa con los proyectos que empecé en los trabajos fin de grado, ya que son temas bastante específicos. También decidiré pronto mi tema para la tesis del máster, que será en alguna rama aplicada de la estadística. Sí que es cierto que el verano pasado estuve realizando unas prácticas de verano en DESY, un centro de investigación en física de partículas localizado en Hamburgo, donde participé en un grupo de investigación que trabajaba para el mismo experimento del CERN que el grupo en el que hice mi tesis de grado de física, por lo que hubo una cierta continuidad con mi trabajo anterior.

–¿Qué objetivos se plantea a futuro?

–Hoy en día mi prioridad es encontrar un proyecto que me motive en el ámbito de la estadística para poder embarcarme en él una vez que acabe el máster, aunque aún no tengo decidido si quiero que sea siguiendo la vía académica (en la Universidad) o en una empresa. Creo que en Estadística tenemos la suerte de que hay muchas aplicaciones en otros campos, por lo que surgen proyectos interesantes de temas muy diversos. Por la experiencia que he tenido, creo que con el tiempo pueden ir apareciendo grandes oportunidades con las que no contabas en un principio, por lo que creo que es importante que tenga la mente abierta a la hora de plantearme mi futuro.

