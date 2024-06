Caos en un vuelo de Volotea para regresar a Asturias desde Venecia: "Nos dejan tirados sin explicaciones"

Desesperación entre los cientos de viajeros que deberían haberse subido a un vuelo directo desde Venecia hasta Asturias en la noche de este jueves. La compañía Volotea, responsable del vuelo, canceló el viaje y dejó tirados a cientos de pasajeros, desesperados por lo sucedido. La mayoría de los afectados, más de 150, regresaban de vacaciones y todavía están en Italia intentando poder volver a la región. La odisea fue de aúpa. El vuelo debería haber salido a las 22.15 y los pasajeros se subieron con bastante retraso a la aeronave. La sorpresa comenzó al ver que el avión no arrancaba.

"El avión estuvo parado más de dos horas y nadie nos daba explicaciones. Nos daban largas. Pasado mucho tiempo nos dijeron que el vuelo no tendría lugar y que nos reubicarían en hoteles", asegura una de las afectadas. La explicación oficial que dio Volotea es que la tripulación llevaba más horas de vuelo de la cuenta y que no podían afrontar ese viaje.

Los problemas no acabaron ahí, puesto que los pasajeros también tuvieron problemas para que los trasladasen del aeropuerto a los hoteles. Apareció un autobús, insuficiente para todos. Muchos pagaron taxis de su bolsillo. Además, ni siquiera pudieron cenar, puesto que las tiendas del aeropuerto estaban cerradas a esa hora. Volotea les devolvió el dinero por el viaje que no tuvo lugar, pero no ofreció solución. Conclusión: cada viajero tenía que "buscarse la vida por su cuenta". "Es un caos, yo tuve que buscar un avión para Madrid y luego alquilar un coche hasta Asturias", asegura una afectada, que se queja por la falta de explicaciones de Volotea.