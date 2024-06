La patronal del turismo reclama agilizar la ley que limite los pisos de vacaciones

Más frecuencias y billetes del AVE más baratos, satisfacción por la política aérea del Principado, preocupación por el impacto de los pisos turísticos en el cierre de hoteles en Asturias y "malestar" porque no entre en vigor este verano la nueva regulación autonómica sobre viviendas vacacionales. Son algunos de las reivindicaciones y reflexiones lanzadas por OTEA, la patronal de la hostelería y el turismo, que celebró su asamblea anual este jueves y cuya clausura contó con la asistencia e intervenciones de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo.

José Luis Álvarez Almeida aprovechó el altavoz de la asamblea anual de la patronal turística que preside para abordar los retos de un sector cuyas cifras desglosó rápidamente. "En Asturias hay 15.397 empresas o autónomos dedicadas a la hostelería y el turismo, damos empleo a más de 38.000 personas y, si sumamos el resto de empresas del ámbito del turismo, el número total de trabajadores alcanza las 50.000 personas", expuso el presidente de OTEA, quien quiso reconocer públicamente la buena sintonía existente con el Gobierno autonómico, algo que no siempre ha sido así. "En la asamblea de hace un año, cuando el nuevo Gobierno estaba en plena formación, reclamé que el turismo dependiese directamente del Presidente del Principado. Ahora quiero dejar constancia de la satisfacción de que el turismo dependa de la vicepresidenta Gimena Llamedo y que contemos con la viceconsejera, Lara Martínez, que nos dio desde el primer momento el respeto y el diálogo que necesitábamos", reconoció Almeida.

Almeida hizo un detallado repaso al escenario por el que atraviesa un sector que supone el 12,5 por ciento del PIB regional y señaló el impacto que ha supuesto la proliferación de los pisos turísticos, "un modelo que no rechazamos", precisó, y cuyo despliegue y explosión vinculó con "el cierre de 47 hoteles y la disminución de 1.700 plazas hoteleras en Asturias en los últimos diez años". Puso como ejemplo que "el verano pasado todos vimos mucha gente en las calles, presumíamos de récords y luego los datos no se correspondieron en absoluto con la sensación de las calles repletas de turistas" y quiso mostrar su "malestar" por el hecho de que la ley, que había pedido OTEA para limitar y tener un mayor control sobre las viviendas vacacionales, no entre en vigor este mismo verano "por decisiones de estrategia política innecesaria". La vicepresidenta Gimena Llamedo culpó luego en su intervención a Vox de ese "bloqueo" y de que no se pueda retomar la tramitación de ese cambio en la ley de Turismo "hasta septiembre".

El presidente de OTEA mostró satisfacción por la llegada del AVE a Asturias pero hizo un llamamiento a "seguir presionando al Gobierno nacional" para tener más frecuencias y billetes más baratos con Madrid. "Reclamamos un esfuerzo para reducir los precios y creemos que hay que continuar con las acciones de promoción", afirmó Almeida que, en cambio, quiso "aplaudir" la política aérea del Principado: "En Asturias están programados 2.076 vuelos internacionales con 373.000 plazas, en 12 rutas a siete países europeos. Esto es una realidad que nunca antes habíamos soñado". Almeida habló de la falta de personal como otro de los problemas y propuso desarrollar "un plan estratégico de turismo, empleo y formación".

Gimena Llamedo destacó "la palanca" que puede suponer el turismo "para generar riqueza y fijar población en el medio rural", vaticinó que "de mantenerse" las tendencias actuales en pernoctaciones y visitantes extranjeros "Asturias cerrará este año con un nuevo récord de turistas" y abogó por "un crecimiento que se produzca de forma ordenada y sostenible".

La presidenta de FADE, María Calvo, advirtió de "la dificultad para encontrar trabajadores" para la hostelería y pidió que se faciliten los trámites "para poder traer personas a trabajar", al tiempo que subrayó "la situación preocupante por el absentismo laboral en el sector servicios y en la construcción".

