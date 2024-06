Para un verano con buen rollo en Asturias

Llega el verano, como llegó el bonito, y aunque no termine de "escampar", lo cierto es que hay platos con su temporalidad que, haga sol, llueva o esté nublado todo el día, hacen que sean muchos los que se sientan a la mesa para disfrutarlos. En Asturias el bonito está rico de la forma más sencilla, simplemente una buena rodaja a la plancha con un poco de ajo, ya es un lujo; o también en una salsa casera de tomate. También triunfa la ventresca o unos buenos tacos, tal vez, al escabeche. Sin embargo, aunque sea de una forma lenta, hay un goteo de viajeros que, además de lo más típico de la gastronomía astur, también reclaman probar el rollo de bonito. Y claro, quien lo prueba y está bueno, no sólo repite sino que lo convierte en uno de sus platos preferidos en el verano asturiano. Y si además se acompaña de sidra fresquina y buen tiempo, no se puede pedir más.