"Me siento orgulloso de seguir intentando no dejar a nadie atrás en el municipio"

Tomás Manuel Fernández Muñiz acaba de celebrar el primer aniversario de su segundo mandato al frente del Consistorio de Ribera de Arriba, doce meses que, al igual que lo anteriores, califica de "muy positivos". Fernández continúa con las ganas de hacer grandes cosas en el concejo intactas, reconoce que sus planes suelen ser a largo plazo y no oculta que los niños, los mayores y las personas en riesgo de exclusión social siempre serán sus prioridades.

–¿Qué balance hace de su primer año en la Alcaldía en su segunda legislatura?

–Es mi primer año de esta legislatura y el quinto de Alcalde, y para mis todos han sido igual de buenos. El primero diferente, pero a partir de ahí, en todos he tenido la misma sensación, que he de decir que ha sido y es muy positiva. Lo que se gana año a año es conocimiento y experiencia.

Es un privilegio que el mayor valor del municipio, los vecinos, te apoye de forma incondicional

–¿De qué se siente más orgulloso de estos 12 meses?

–De seguir intentando no dejar a nadie atrás en el municipio. Las ayudas sociales y fortalecimiento de los servicios públicos a colectivos de población debilitadas o en riesgo (niñas/os, mayores, personas en riesgo de exclusión…) son mi prioridad este año, lo han sido en los anteriores y lo serán mientras yo sea Alcalde y eso espero que sea por muchos años.

–¿Cuál es su principal proyecto a corto, medio y largo plazo?

–No gobierno a corto ni a medio plazo. Mi política es de luces largas, le pese a quién le pese. Al final se verán los resultados. Otra cosa es que tenga proyectos casi continuos en el día a día. Mi principal reto es intentar ordenar dentro de mis competencias los sectores productivos. Regenerar la agricultura de vega, con el ejemplo de Bueño; establecer una industria fuerte y permanente y, colateralmente, que exista sector terciario porque la gente venga a vivir y demande vivienda. No digo que lo vaya a conseguir, pero el objetivo y las ganas los tengo claros. Algo es algo.

No gobierno a corto ni a medio plazo; mi política es de luces largas, le pese a quién le pese

–El pasado 21 de septiembre inauguraron la Central Artística de Bueño, ¿qué esperan de esta?

–Pues esperar, nada en concreto y así nos ha ido muy bien. La cultura es un mundo desconocido para mi, pero complejo y apasionante y vuela solo. Tenemos una programación para un año y no paran de llegarnos propuestas y colaboraciones que tenemos por desgracia que rechazar o aplazar. La CAB es un homenaje al germen cultural de Bueño y de Ribera de arriba en general.

–Niños y mayores son una prioridad para el equipo de gobierno…

–Los mayores son el pasado y presente y quienes nos lo han dado todo y ahora hay que cuidar, Y el futuro, los niños, para intentar que dentro de unos años nos ayuden y tengan mejor calidad de vida.

Tengo que mejorar en ser capaz de separar quién viene a Ribera de Arriba a colaborar y a aportar y quién no

–¿Cómo afrontan la temporada estival que acaba de comenzar?

–Pues con actividad frenética. Despedimos VESU el otro día y llega el Jazz en Bueño el primer fin de semana de julio. Luego casi todos los fines de semana hay fiestas en todos los núcleos del concejo, ya que el Ayuntamiento ayuda e intenta que el verano sea época de encuentro y diversión.

–¿Qué es lo que más destacaría de Ribera de Arriba?

–Los vecinos, siempre. Me han dado las dos veces que me presente su confianza y es un privilegio que el mayor valor del municipio te apoye de forma incondicional.

Debo seguir esforzándome para que el esfuerzo que hago se vea y llegue de una manera más directa a los vecinos

–¿Qué nota se pone como Alcalde?, ¿Hay algo que necesite mejorar?

–Pues no te voy a engañar y un aprobado creo que me lo merezco. O al menos eso opinan mis vecinos. Eso si, tengo que seguir esforzándome para que el esfuerzo que hago se vea y llegue de una manera más directa a los vecinos. Diría que estudio mucho y saco un aprobado raspado y hombre, eso da rabia.

Mejorar, en mucho también. Quien no necesite mejorar tiene un grave problema. Pero quizás fíjese, tengo que mejorar en ser capaz de separar quién viene a Ribera de Arriba a colaborar y a aportar y quién no. Y al principio me costó mucho, pero a base de tiempo ya voy aprendiendo a dejar atrás a quienes están a otras cosas o quieren utilizar nuestro concejo en su beneficio en lugar del de los vecinos.