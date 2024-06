Volotea explica la cancelación del vuelo Venecia-Asturias (y los afectados dudan de su versión)

La compañía aérea Volotea ha ofrecido su versión en un comunicado sobre la cancelación de un vuelo con destino Asturias el pasado jueves, que dejó tirados a cientos de pasajeros, muchos de ellos asturianos.

"Desde Volotea lamentamos profundamente los inconvenientes ocasionados por la cancelación del vuelo V73581 Venecia-Asturias. El avión asignado para operar este vuelo llegó a Venecia con un ligero retraso debido a una regulación en su vuelo previo. La salida se programó con una demora de 1 hora y 15 minutos, el primer slot disponible debido a las regulaciones de tráfico aéreo relacionadas con condiciones meteorológicas. Esta situación llevó a la tripulación a exceder su tiempo máximo de actividad reglamentario, por lo que se canceló el vuelo para mantener siempre los más altos procedimientos de seguridad certificados por IOSA", explica la compañía.

"A pesar de nuestros esfuerzos por solucionar esta situación de la manera más rápida y efectiva, no nos fue posible operar el vuelo como previsto. Los pasajeros fueron notificados de la cancelación y, para mitigar las molestias causadas, ofrecimos a todos los pasajeros afectados la opción de un reembolso completo o un cambio de fecha sin coste adicional, y organizamos alojamiento en hoteles para aquellos que lo necesitaron. Además, los pasajeros pueden presentar sus reclamaciones a través de nuestra web, como es habitual", concluye el comunicado.

Las explicaciones no fueron suficientes para los afectados. Incluso las tachan de "falsas". "En mi caso concreto puedo asegurar que lo indicado no se corresponde con la realidad. Puedo demostrar que hasta en tres ocasiones he llamado para que nos dieran instrucciones y la única respuesta era que esperaremos a recibir SMS. A esta fecha aún no he recibido nada", asegura un viajero.