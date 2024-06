Sin espacio físico para la graduación de Física

Puede parecer un juego de palabras, pero es la realidad: la mayoría de los estudiantes de Física de la Universidad de Oviedo que acaban su formación este curso no tienen espacio físico para poder llevar a familiares a su fiesta de graduación, que se celebra este viernes en el salón de actos de la Facultad de Economía. La graduación abarca a los estudiantes de Física, Matemáticas y el doble grado de Física y Matemáticas. En total, se preveía unos cien graduados en la fiesta.

La sorpresa para varios estudiantes llegó cuando la Universidad les notificó las condiciones del acto, indicándoles que por alumno solo podría haber un máximo de dos acompañantes, debido al aforo del salón, para unas 300 personas. "En mi casa somos cinco y voy a tener que dejar a gente fuera, no lo entendemos", asegura Erica Velasco, una de las estudiantes que se gradúa la semana que viene.

Lo sucedido ha provocado muchas quejas de los estudiantes, dirigidas al decano de la Facultad de Ciencias, José Manuel Noriega, responsable de la organización del acto. Varios alumnos aseguran no entender el motivo de optar por otra ubicación para la fiesta y además recalcan que, de haber sabido con tiempo esta casuística, ellos mismos habrían organizado la fiesta en vez de delegarla a la Universidad.

Muchos estudiantes escribieron al decano solicitándole celebrar el acto en el Palacio de Congresos del Calatrava, como hacen otras facultades, que puede albergar a más personas y, por tanto, no tendría limitaciones para que fuesen más familiares.

El responsable de Ciencias contestó argumentando que el salón de actos de Economía es gratuito y que "no estaba dispuesto" a pagar el importe en el Calatrava. "No es un acto oficial, sino puramente festivo", contestó José Manuel Noriega en un correo a los estudiantes, resignados ante lo sucedido y que disfrutarán de una fiesta en la que no estarán todos los familiares que quisieran.