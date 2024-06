Extirpan por error una mama a una mujer de 40 años al etiquetar mal la muestra

La Unidad de Mama del Hospital de Cabueñes (Gijón) practicó a una mujer de 40 años una mastectomía (extirpación de pecho) que era innecesaria. La decisión se sustentó en una biopsia que era de otra persona. En realidad, la paciente no tenía cáncer, sino un fibroadenoma (lesión no cancerosa). En consecuencia, la Audiencia Provincial de Oviedo ha dictado una sentencia que obliga a la compañía Seguros Bilbao, S. A., aseguradora del Servicio de Salud del Principado (Sespa), a indemnizar a la mujer con 106.682 euros y a abonar las costas de la primera instancia del proceso judicial. Esta resolución no ha sido recurrida por la Administración sanitaria y ya es firme.

Según ha podido saber este periódico, hay otro caso muy parecido, en otra paciente de similar edad, también tratada en la Unidad de Mama de Cabueñes, que está pendiente de juicio.

El momento crucial de este error médico se remonta a agosto de 2021, cuando a la paciente se le extrajo una muestra biológica que fue incorrectamente etiquetada. Este fallo, señala la sentencia, provocó "que se le diagnosticara equivocadamente un carcinoma ductal maligno cuando su patología era de índole benigna".

La paciente desenmascaró el fallo al extrañarle que le dijeran que no precisaba una terapia adicional

Siguiendo las recomendaciones de los facultativos encargados del seguimiento de su caso, en octubre de 2021 se sometió a la mujer a una intervención quirúrgica para extirpar el supuesto tumor maligno. Como consecuencia de esta cirugía, "presenta una reducción sensible del volumen de la mama derecha y tres cicatrices, dos de ellas queloideas, de las cuales la de axila provoca dolor en determinados grados del movimiento de la extremidad superior".

El análisis anotomopatológico del material extirpado –prosigue la sentencia– reveló "un simple fibroadenoma de mama, esto es, una mama no neoplásica, ganglio centinela de axila derecha sin evidencia de malignidad, con restos de tejido adiposo sin datos de interés patológico".

Los profesionales sanitarios que trataron a la mujer no tuvieron a bien reconocer su error inicialmente. Fue ella misma la que lo desenmascaró a raíz de que le dijeran que la intervención había salido bien y de la extrañeza que le produjo el que ya no precisara radioterapia o quimioterapia, cuando antes de operarse le habían dicho lo contrario. Ante estas reticencias, solicitó un estudio en el Laboratorio de Oncología Molecular del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que certificó el error cometido.

El abogado de la mujer, Eduardo Galán (Galán Cortés Abogados), optó por demandar no a los sanitarios del Hospital de Cabueñes ni al Sespa, sino de manera directa a Seguros Bilbao, aseguradora del Servicio de Salud. El 18 de diciembre de 2023, el Juzgado de primera instancia número 3 de Oviedo condenó a la citada compañía a abonar a la paciente 90.682 euros.

Esta cuantía excluía el coste de la cirugía destinada a reparar el perjuicio estético alegando que el servicio público de salud la había ofertado gratuitamente. El abogado optó por recurrir ante la instancia superior, y la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Oviedo, con su presidente Jaime Riaza García como ponente, ha elevado la indemnización en 16.000 euros, hasta los 106.682.

