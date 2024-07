Personal de Cabueñes achaca a radiología el fallo de operar un pecho sin necesidad

El error que llevó a operar un pecho que en realidad no tenía una enfermedad cancerosa no fue de los cirujanos, explicaron ayer a LA NUEVA ESPAÑA trabajadores del Hospital de Cabueñes (Gijón) conocedores del caso.

El fallo se produjo "a la hora de etiquetar la muestra biopsiada en la sala de radiología", precisaron las mismas fuentes en relación a una información publicada por LA NUEVA ESPAÑA según la cual la Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a la compañía Seguros Bilbao, S. A. –aseguradora del Servicio de Salud del Principado (Sespa)– a indemnizar a la paciente objeto del fallo con 106.682 euros y a abonar las costas de la primera instancia del proceso judicial.

Tal y como indicó este periódico, la Unidad de Mama de Cabueñes practicó a una mujer de 40 años una intervención que era innecesaria. La decisión se sustentó en una biopsia que era de otra persona. En realidad, la paciente no tenía cáncer, sino un fibroadenoma (lesión no cancerosa). Según el personal conocedor de los detalles de la cirugía, "no se llegó a extirpar la mama, sino un nódulo y el ganglio centinela". La sentencia de la Audiencia Provincial especifica que, como consecuencia de la intervención, la mujer "presenta una reducción sensible del volumen de la mama derecha y tres cicatrices, dos de ellas queloideas, de las cuales la de axila provoca dolor en determinados grados del movimiento de la extremidad superior".

Las mismas fuentes conocedoras de lo sucedido explican que "una vez detectado el error tras la cirugía, la paciente fue informada de forma precisa por parte de los profesionales responsables de su atención". A su vez, lo sucedido fue puesto en conocimiento de la Dirección del hospital gijonés.

¿Qué sucedió a continuación? Que la mujer "se dirigió de forma reiterada a la Dirección del hospital para solicitar explicaciones y que se garantizara que no volvería a ocurrir". Sin embargo, "la Dirección no accedió a esa petición y nunca respondió", según testimonian empleados de Cabueñes conocedores del caso.

Se da la circunstancia, tal y como ayer señaló LA NUEVA ESPAÑA, que hay otro caso muy parecido, en otra paciente de similar edad, también tratada en la Unidad de Mama de Cabueñes, que está pendiente de juicio.

El momento crucial de este error médico se remonta a agosto de 2021, cuando a la paciente se le extrajo una muestra biológica que fue incorrectamente etiquetada. Este fallo, señala la sentencia, provocó "que se le diagnosticara equivocadamente un carcinoma ductal maligno cuando su patología era de índole benigna". En octubre de 2021 se sometió a la mujer a una intervención quirúrgica.

Sin embargo, el análisis anotomopatológico del material extirpado –prosigue la sentencia– reveló "un simple fibroadenoma de mama, esto es, una mama no neoplásica, ganglio centinela de axila derecha sin evidencia de malignidad, con restos de tejido adiposo sin datos de interés patológico".

Otras fuentes consultadas por este periódico afirman que los profesionales sanitarios que trataron a la mujer no tuvieron a bien reconocer su error inicialmente. Fue ella misma la que lo desenmascaró a raíz de que le dijeran que la intervención había salido bien y de la extrañeza que le produjo el que ya no precisara radioterapia o quimioterapia, cuando antes de operarse le habían dicho lo contrario. Ante estas reticencias, solicitó un estudio en el Laboratorio de Oncología Molecular del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que certificó el error cometido.

