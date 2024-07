Las residencias de mayores necesitarán apoyo de los centros de salud este verano

El comité de empresa de las residencias públicas de mayores mantuvo un encierro en la sede del ERA, en Oviedo, a finales del pasado año para exigir entre otras mejoras laborales el abono de un complemento de peligrosidad. Las representantes sindicales basaban esta reivindicación en el aumento progresivo que sufre la plantilla, compuesta mayoritariamente por mujeres, de agresiones por parte de residentes. Al final, abandonaron el encierro después de que el Principado aceptase alguna propuestas, pero no el pago de peligrosidad. Los sindicatos sostienen la reivindicación del plus, basada además en el incremento de las denuncias por agresión, ante la nueva consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, pero el Principado sigue siendo contrario a pagar un complemento de esa naturaleza, con el argumento de que se trata de situaciones puntuales. En cambio, la Consejera habría ofrecido la creación de un plus especial de cuidados que englobe los ya existentes, que desaparecerían, según confirmaron a este periódico fuentes sindicales. No hay nada cerrado.