El debate sobre la regulación del porno en España llega a Asturias: ¿qué opinan en la región?

El gobierno anunció ayer el lanzamiento de la Cartera Digital Beta. Una "app" de verificación de edad que trata de regular el consumo de contenido de adultos en los menores. Esta aplicación verificará la edad del usuario del móvil a través de un documento oficial y una identificación biométrica, como la huella digital o el reconocimiento facial, para que se vete el acceso a contenido de adultos si es menor. La aplicación estará disponible a partir de septiembre y será obligatoria únicamente para las páginas con sede en España. Las páginas webs extranjeras no estarán reguladas por esta “app” por ahora y el gobierno apela a “la responsabilidad personal”.

Esta aplicación, que supone el adelanto del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales trabajada en junio, tendrá que ser descargada "en principio" por todos los usuarios que quieran consumir contenido para adultos, incluidos los propios adultos.

Se tratará, al fin y al cabo, de un "pasaporte" para regular el consumo de estos contenidos digitales. Tal y como comunicó el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, se emitirán 30 lotes de credenciales verificables de mayoría de edad, que tendrán un mes de vigencia. Cada una de ellas se podrá emplear hasta tres veces en el mismo sitio web. El objetivo es evitar que los sitios web en los que se emplean puedan conocer los hábitos de consumo de un usuario concreto para terminar perfilándolo. Es decir, limitar la trazabilidad del usuario.

La pornografía sigue siendo uno de los negocios más activos del planeta y es consumida a una edad cada vez más temprana. Informes como el de Save The Children o el informe de "Pornografía y Educación sexual" de la Universidad Illes Ballears aseguran que la pornografía comienza a consumirse entre los 12 y los 13 años. Según afirma Pornhub, una de las empresas audiovisuales de pornografía más grandes del mundo, entre los españoles, los que más consumen porno son las personas de entre 45 y 54 años.

En concreto, suponen un 24% del total. Un 4% superior al 20% que representa a la gente de entre 35 y 44 años. De esta manera, se acelera el acceso a la pornografía pero se sigue consumiendo de manera importante en gente adulta, según este portal.

Lo que opinan los asturianos

Con este pretexto, LA NUEVA ESPAÑA ha salido a la calle para preguntar a los asturianos si conocen esta nueva medida del gobierno y saber qué opinan sobre la pornografía; su consumo, regulación y futuro. En lo referente a la pornografía y si denigra o no a la mujer, Cristina Braña y Carla Navajas, de 18 y 17 años - respectivamente-, comentan: "Sí creo que denigra a la mujer. Sobre todo, en los roles que, normalmente, suelen tener, del hombre llevando a la mujer. La pornografía promueve la violencia del hombre a la mujer". Lucas Ruiz y Pelayo Capín, dos jóvenes de 20 años, coinciden con ellas y añaden que "puede resultar violento". Por otra parte, Lola Gayol, de 17 años, explica: "Puede existir sin denigrar a la mujer, sin volverla un objeto". Esta joven respeta el consumo de la pornografía, pero rechaza la cosificación de las mujeres que se refleja en estos contenidos para adultos.

Isabel Ali, joven de 23 años, explica la importancia que tiene para ella las campañas de concienciación sexual hacia los más jóvenes: "Es importantísimo que haya campañas, y yendo más allá, sobre ETS, que a día de hoy hay mucha desinformación y mucho desconocimiento por desgracia". "Yo creo que se deben promover esas charlas, pero creo que el problema es que las dan más tarde de lo que se deberían. Te las dan en 4º de la E.S.O y la gente empieza a conocer su cuerpo mucho antes", añaden Carla y Cristina. Sin embargo, Carmen, una mujer de 63 años, defiende que este tipo de educación debería impartirse en casa por la familia, y no por el gobierno o ayuntamientos.

Uno de los consensos a los que llegan todos los encuestados por el periódico es que la pornografía refleja una imagen violenta además de ficticia que para nada representa la realidad de las relaciones sexuales cotidianas.

Respecto al nuevo lanzamiento de la aplicación "Cartera Digital Beta", muchos desconocen la medida pese al esfuerzo del Gobierno central por anunciarla. Sin embargo, todos ellos se muestran favorables a esta "app" y a cualquier tipo de iniciativa que regule la pornografía en España. Isabel Ali comenta: "Me parece una gran medida, imprescindible, pero me parece que se ha hecho muy tarde". Por otra parte, Lucas Ruiz y Pelayo Capín afirman que "está muy bien regular quién consume y quién no para que los más pequeños no se expongan a tan temprana edad".

Otra cosa es si la forma de implementar esta medida regulatoria del consumo de porno será eficaz o no. Eso tendrá que verse con el tiempo.