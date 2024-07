El PP critica que el Principado gaste 171.890 euros en habilitar una sala de actos en Educación: "Se dedica al autobombo"

La diputada regional del Partido Popular Gloria García ha criticado que el Gobierno regional gaste 171.890 euros en la construcción de una nueva sala para actos institucionales en la Consejería de Educación.

El edificio en el que se encuentra la Consejería, donde ya existe una sala de prensa y varios espacios para reuniones, tendrá ahora una nueva sala en la planta baja. El dinero destinado para la reforma, que procede de la Dirección General de Patrimonio y que depende de la consejería de Hacienda, no cuenta con financiación europea, sino que sale de los presupuestos de Asturias, según ha explicado García.

Aunque las obras ya están licitadas y no se puede dar marcha atrás, el Partido Popular ha afirmado que el Ejecutivo no destina los fondos de la comunidad a suplir las carencias educativas de los asturianos. Los populares consideran que el Gobierno del Principado utiliza el dinero para “el autobombo” y no para otras necesidades educativas, como mejorar el transporte en las zonas rurales, ayudar a los alumnos de altas capacidades o contratar más profesores y especialistas en los centros.

Además, Gloria García ha criticado la gestión de la consejera de Educación, Lydia Espina, a quien acusa de “tapar las carencias de la educación con las escuelas de 0 a 3” y ha añadido que la propuesta de Educación para estabilizar a las trabajadoras de dichas escuelas es en realidad una enmienda que presentó el Partido Popular el pasado 21 de junio y no una propuesta del Gobierno.

