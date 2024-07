La autonomía de León exigiría una mayoría reforzada, con los apoyos del PSOE y PP, según los expertos

La construcción de una nueva autonomía en León exigiría una mayoría reforzada para reformar el actual Estatuto de Autonomía de la comunidad de Castilla y León, según juristas especializados en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. Una mayoría reforzada que exigiría el apoyo de los dos partidos mayoritarios en el parlamento autonómico de la comunidad vecina, PP y PSOE, un acuerdo prácticamente imposible en el actual escenario político. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ya afirmó este lunes que sería "osado" pronunciarse sobre una hipotética fusión entre León y Asturias porque la votación que salió adelante la pasada semana en la Diputación de León era para la creación de una nueva autonomía entre León, Zamora y Salamanca.

Ramón Punset, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, considera que la creación de una nueva autonomía para León pasaría primero por la reforma del vigente Estatuto de Autonomía de Castilla y León. "Esa reforma debe partir de la comunidad autónoma, puede ser solicitada por una tercera parte de los miembros de las Cortes de Castilla y León o por la Junta (el gobierno autonómico) y para su aprobación requiere una mayoría reforzada de dos terceras partes de parlamento autonómico y la posterior aprobación de las Cortes generales", detalla Punset. Es decir, la Diputación de León, que fue donde PSOE y UPL sacaron adelante la iniciativa sobre la creación de la nueva autonomía Región Leonesa, no tendría siquiera la capacidad de activar o poner en marcha el proceso para la construcción de una nueva autonomía. Entiende el constitucionalista que la vía de los artículos 143 y 144 de la Carta Magna no tendría cabida ahora para crear una autonomía en la que estén León, Zamora y Salamanca, "porque el proceso autonómico ya está consolidado". Punset incluso incidió en que algunos estatutos de autonomía como los del País Vasco y Navarra dejaron la puerta abierta a posibles integraciones, "pero no es el caso de los de Castilla y León y Asturias". Ramón Punset no se anduvo con rodeos acerca de la iniciativa aprobada en la Diputación de León. "Hoy es imposible, entra más bien en el terreno de las ocurrencias. El estado autonómico está blindado". Y afirmó que tras esta reivindicación, subyace la queja de que Valladolid está generando un nuevo centralismo provincial.

Javier Junceda, especializado en Derecho Administrativo, también señala como paso imprescindible la reforma del Estatuto de Autonomía, que debe tramitarse como ley orgánica, cuya toma en consideración "podría salir adelante con la mayoría que tiene el PSOE y sus socios en el Congreso, con la que ya se aprobó la ley de amnistía". Otra cuestión, ya diferente, sería lograr la mayoría reforzada que exige la reforma estatutaria porque en este caso ya resulta imprescindible el apoyo del PP, que "no está por la labor de ninguna modificación en esa línea".

"Tensiones frecuentes"

Junceda apunta el riesgo que abre el intento de León para otras autonomías pluriprovinciales "donde las tensiones son frecuentes. Por ejemplo, en Andalucía están los recelos de Granada y Málaga hacia Sevilla, mientras que en la Comunidad Valenciana, Alicante y Valencia son como agua y aceite". Para el administrativista, "abrir este melón supondría un ejercicio de cantonalismo". Junceda también planteó dudas acerca de la conveniencia política y social de una fusión entre León y Asturias, más allá de los vínculos afectivos e históricos entre ambos territorios. "Estamos hablando de regiones montañosas con sociedades envejecidas, lo que repercutiría en un gran coste de la prestación de servicios".

La dirección del PSOE, tajante: "León no se va a ninguna parte"

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, contextualizó la moción por nueva autonomía leonesa en un "toque de atención" al Gobierno autonómico de PP y Vox. La dirigente, de Burgos, atribuyó las reivindicaciones a un maltrato a León por parte de los gobiernos de la Junta, pero fue clara en su comparecencia del lunes: "León no se va a ningún sitio", afirmó. Peña apuntó que Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León, debe gestionar este asunto interno.

