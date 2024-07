Barbón: “Frente a la motosierra y el sálvese quien pueda, Asturias blinda la atención a los mayores, el estado del bienestar”

El Gobierno asturiano y sesenta ayuntamientos de toda Asturias han firmado esta mañana los convenios para blindar los servicios de atención a mayores con 272 millones de euros para los próximos cuatro años, hasta 2027. “Frente a los gobiernos que se hacen famosos con la motosierra, los recortes y el sálvese quien pueda, Asturias blinda la atención a los mayores, el estado del bienestar”, ha manifestado el presidente del Principado, Adrián Barbón, antes de la rúbrica de los convenios que ha tenido lugar en el Palacio de los Condes de Toreno, en Oviedo, con cada uno de los alcaldes o responsables de las mancomunidades.

Barbón ha señalado entre uno de los objetivos, que tendrá financiación en este acuerdo plurianual, la respuesta “a la soledad no deseada, que contrariamente a lo que mucha gente piensa no se da solo en las zonas rurales, también en las ciudades”. De ahí, ha subrayado, la importancia del papel de los ayuntamientos, “como la administración más cercana”. El presidente del Principado ha apostado por la necesidad de “humanizar” las respuestas de las políticas frente a “los que defienden volver a la jungla y recortar las políticas sociales” y proclamó su objetivo de que de “Asturias sea una isla del estado de bienestar, en medio de esta vorágine, de esta ola reaccionaria mundial, que protege a las personas”. Y señaló la nueva estrategia a los cuidados de mayores o la atención a la soledad no deseada como ejemplos de “la innovación” en las políticas sociales. “Tenemos que poner el reloj de la Administración en hora con la ciudadanía”, afirmó Barbón quien destacó “el efecto positivo del envejecimiento, es buen que nuestros mayores cada vez cumplan más décadas, es la consecuencia de nuestro estado del bienestar”

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, manifestó que el acuerdo suscrito con los ayuntamientos y mancomunidades “apuntala un marco estable de financiación, que permitirá el abono anticipado”. Recordó el desglose de las grandes partidas: 175,8 millones serán para la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia; 65,6 para personal y para los centros de servicios sociales municipales; 16 millones para el nuevo programa de soledad no deseada; 8 millones para programas de prevención de dependencia y centros rurales y 6 millones para el sostenimiento de la red de albergues y programas contra el “sinhogarismo”.

Cecilia Pérez, alcalde de El Franco y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), destacó “la capilaridad” de los ayuntamientos “para llegar a todo el territorio” y reconoció “el problema emergente” que suponen las situaciones de soledad no deseada. También señaló a las personas dependientes como “otro colectivo prioritario, precisa asistencia allí donde vivan” e hizo hincapié en el reto “de no dejar a ninguna persona privada de vivir dignamente” porque “los cuidados son también compañía y apoyo emocional”.