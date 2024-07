Las empresas reclaman a Barbón una oficina económica para impulsar Asturias

Empresarios y economistas defienden la creación de una Oficina Económica adscrita a la Presidencia del Principado como mecanismo para impulsar la actividad en Asturias y ejercer de coordinación entre el Gobierno y las empresas; pero siempre que cuente con capacidad ejecutiva y de decisión, y tenga al frente perfiles cualificados. El presidente del Principado, Adrián Barbón, señaló en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA al cumplirse un año del mandato, que no descarta la creación de este órgano a lo largo de la legislatura. Tanto el Gobierno central como la Xunta de Galicia cuentan con oficinas económicas que actúan como epicentro decisorio de la política económica, que se irradia a las distintas áreas del Ejecutivo. "Conozco el caso de Madrid, donde funciona muy bien; mantengo relaciones habituales con su responsable, Manuel de la Rocha. En Galicia me consta que la tienen y que funciona bien, así que no es algo que descarte", señaló Barbón a este periódico.

En el ámbito empresarial, esa opción lleva tiempo circulando como una vía para espolear la orientación económica del Principado. Precisamente el caso del Ejecutivo central, donde Manuel de la Rocha ejerce con rango de Secretario de Estado, es conocido en las empresas asturianas. La Oficina de Asuntos Económicos de Pedro Sánchez se encarga no solo de asesorar al Presidente, sino que conoce todas las actividades, programas y planes de los ministerios relativos a la actividad económica, para facilitar la acción coordinada del Ejecutivo.

"La idea es muy positiva y Asturias necesita de ese apoyo, que es muy interesante", explica Abel Fernández, decano del Colegio de Economistas. La clave, sostiene, sera dotar a ese órgano de "contenido y medios", con "personas competentes y cualificadas al frente".

"En el colegio de Economistas consideramos sumamente interesante ese planteamiento, porque Asturias necesita iniciativas que den apoyo a las empresas, y las mimen para que contribuyan a generar riqueza; cuanto ayude a que la región sea más competitiva y emprendedora lo apoyaremos", señala.

Las Cámaras de Comercio también ven en esa oficina adscrita a Presidencia una vía de coordinación de distintas áreas del Ejecutivo en el ámbito económico y empresarial. "Podría coordinar proyectos singulares o estratégicos con consejerías como Hacienda, Ciencia y Empresa, y Transición Ecológica e Industra", señala Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés. "Las oficinas de Madrid o Galicia funcionan y son ejemlos de éxito", resalta. Además, señala que existen proyectos que "por su complejidad o tamaño" necesitan de "una coordinación económica efectiva, determinante para obtener fondos europeos y, por supuesto, acortando plazos burocráticos", indica González. Suma además, la próxima aprobación de la ley de proyectos estratégicos, a la que las Cámaras harán aportaciones.

Félix Baragaño, presidente de la entidad cameral de Gijón, respalda la iniciativa siempre que contribuya a "mantener ese pulso sobre el estado de salud del tejido empresarial asturiano, y de manera singular de las empresas estratégicas, así como los sectores claves de la economía".

Lo que no debería ser es un instrumento que "duplicase competencias de otros instrumentos del Principado", explica Baragaño, quien reclama que la hipotética Oficina Económica Asturiana mantuviese "una gestión más estrecha y directa dependiente de la Presidencia". "Si se centra en facilitar la actividad empresarial y agilizar inversiones, tanto de empresas ya asentadas en Asturias como de otras nuevas, en coordinación con las consejerías con competencias y con los agentes económicos, este organismo tendría su razón de ser", aseguró.

Por parte de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres cree que "Asturias está en un momento óptimo para acelerar su política económica y garantizar el bienestar futuro de la comunidad". También considera Paniceres que la Oficina Económica del Gobierno central ha demostrado "gran eficiencia a nivel nacional", con un modelo "ya replicado por algunas autonomías". "Es una Oficina Económica de Presdencia, de carácter transversal y alto poder de decisión política, muy ágil y ejecutiva", explica. El presidente de la Cámara ovetense destaca que su entidad "estaría en sintonía con su creación y dispuesta a la mayor colaboración", ya que podría ser "un instrumento muy útil para alinear y dirigir los grandes retos económicos y empresariales del Principado".

Desde otro ámbito económico, el financiero, Pablo Junceda, director general del Banco Sabadell, recalca que "uno de los aspectos a mejorar en la gestión pública en relación con la actividad económica y empresarial es, sin duda, la agilidad y la visión más abierta de las cosas que son importantes para empresas y empresarios". Al respecto, considera que las Oficinas Económicas "pueden ser una buena solución, siempre que tengan el máximo nivel de dependencia y capacidad para tomar decisiones e impulsar proyectos".

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) prefirió no hacer una valoración hasta no conocer más datos del planteamiento que pueda considerar Adrián Barbón. Precisamente en el Presidente asturiano estará la decisión final sobre la constitución de una Oficina Económica que no descarta y a la que el sector empresarial ve, a priori, como una oportunidad para Asturias.