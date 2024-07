Entrega de los distintivos a 16 playas: Asturias, de azul para un verano de "calidad"

El tradicional y característico verde de los paisajes asturianos será este año más azul que nunca. Dieciséis banderas azules ondean desde ayer en distintos arenales de la región, dos más que en 2023. En un acto celebrado en uno de los emplazamientos distinguidos, la playa de Aguilar, en Muros de Nalón, José Palacios Aguilar, presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), que concede dichas distinciones, entregó las reconocidas enseñas a representantes de los concejos implicados.

"En Asturias tenemos muy buenas noticias. Ocho municipios se presentaron al programa de ‘Bandera Azul’ y los ocho la consiguieron. Es decir, es el 100%, y además hay seis centros azules que este año van a recibir por primera vez una bandera", indicó Palacios, igual de reivindicativo con este nuevo homenaje como con sus palabras. Porque si España en general y el Principado en particular gozan de estos reconocimientos de calidad es por algo, afirma. "No es casualidad. Es trabajo puro en el que se implican comunidades autónomas, municipios, nuestra asociación y también el Estado español", declaró el presidente de ADEAC recalcando la necesidad de cuidar un paraíso que no es de nadie siendo, sin embargo, de todos.

Tino Novo Naves (a la izquierda) y José Palacios Aguilar, ayer, con la bandera azul de la playa de Aguilar. / David Cabo

"Estamos luchando para que esos criterios de bandera azul se conviertan en derechos conseguidos por las personas que vivimos en este país: derechos a la calidad del agua, al cumplimento de la legislación vigente, a la educación ambiental, a la accesibilidad y a la seguridad, y servicios de socorrismo", apuntaba José Palacios, que, al igual que el anfitrión de la mañana, el alcalde de Muros de Nalón, Tino Novo Naves, y la viceconsejera de Turismo del Principiado, Lara Martínez, abogaba por la responsabilidad de saber disfrutar de nuestras playas de manera segura y sostenible.

"Deseamos que este sea un verano tranquilo en el que la gente respete el entorno y obedezca las órdenes de salvamento para poder dormir tranquilos y divertirnos", manifestó Novo Naves. "Debemos cuidar lo que tenemos. Nosotros somos vigilantes temporales de este legado que hemos heredado de nuestros padres y que debemos pasar en buenas condiciones a nuestros hijos", completó después Lara Martínez, asegurando que "Asturias es destino de naturaleza" y siempre lo será.

"Seguimos trabajando, pero somos la costa mejor conservada de España y el litoral con menor presión turística", agregó la viceconsejera orgullosa de esas 16 playas "azules": Arnao, Salinas y Santa María del Mar, en Castrillón; Arnao, en Castropol; Penarronda, en Castropol-Tapia de Casariego; Concha de Artedo y San Pedro de la Ribera o San Pedro de Bocamar, en Cudillero; Aguilar, en Muros de Nalón; Frexulfe, en Navia; Anguileiro, en Tapia; Cadavedo, Otur y Salinas o Tercera de Luarca y Cueva, en Valdés, y La Ñora y Rodiles, en Villaviciosa.