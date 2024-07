Opositores de Magisterio ven injusta su expulsión por un error formal

Varios aspirantes han sido excluidos de la oposición de Magisterio por no cumplimentar el número de tema en algunas de las hojas entregadas. Los expulsados consideran "una injusticia que se nos considere no presentados y se nos inhabilite para dos años". Este grupo de opositores rechaza que se les aplique "el mismo rasero que a quienes han cometido una ilegalidad, como copiar o no leer de forma literal". Los miembros de algunos tribunales revisaron todas las páginas para evitar errores; otros no lo hicieron. "Nos tratan como delincuentes; solo pedimos que se nos suspenda pero que se nos mantenga en la bolsa de interinos para poder seguir ejerciendo", declaró Raquel López.