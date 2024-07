El abedul, un árbol lleno de beneficios para tres emprendedores de Teverga

Un viaje a Finlandia de Miguel Couto, donde descubrió el mundo relacionado con la savia de abedul y los beneficios de este producto para la salud a nivel preventivo, fue el pistoletazo de salida para que, junto a Cristian Acurio e Ignacio Valdés, formasen una sociedad para dedicarse, conjuntamente, a su extracción y comercialización en Asturias. Su primera producción salió al mercado en 2021 con etiqueta ecológica con el nombre de "LaSavia". Miguel Couto trabaja en el mundo de la comunicación, mientras que Cristian Acurio es historiador y electromecánico industrial, e Ignacio Valdés, también es historiador y especialista en patrimonio industrial.

Antes de decidirse por Teverga, estuvieron buscando, a través de cartografía, bosques de abedules interesantes en varios lugares, incluido Quirós. "Al final encontramos uno en Páramo, en Teverga, a 1.600 metros de altura. Se ubica dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera Las Ubiñas-La Mesa. Se necesitan muchos permisos para hacer la extracción. De la propiedad del bosque, de Montes, del Parque, de Copae y del Ayuntamiento", señala Miguel Couto. Mientras que Ignacio Valdés añade: "Elegimos el número de árboles donde queremos hacer la extracción, lo comunicamos a Montes, ellos nos lo aprueban y nos marcan qué arboles y su número. Haces un agujerito en el tronco y la savia va goteando a un recipiente. Es el propio árbol el que marca cuando es el momento de despincharlo", explica al tiempo que matiza que no sufre ningún daño. El hecho de acceder, en su momento, a una nave en el polígono industrial de El Pradacón, en Entrago (Teverga), también favoreció el que decidieran emprender en este concejo.

Los tres señalan que decidieron poner en marcha su empresa de savia de abedul por sus beneficios para la salud, por sus propiedades, entre otras, drenantes y antiinflamatorias. "Esto no es un refresco, sino una bebida preventiva. Se suele tomar un pequeño vasito en ayunas, por las mañanas. Tiene propiedades antisépticas, diuréticas, cicatrizantes y nos viene muy bien para, entre otros, temas digestivos, retención de líquidos o estreñimiento, por citar algunos. Tiene mucho manganeso, que es uno de los minerales principales para el metabolismo de los huesos, de los azúcares y de los lípidos", explica Ignacio Valdés.

Aún a pesar de estar en el mercado desde 2021, sigue siendo un producto bastante desconocido para el público asturiano. "Tenemos página web y curiosamente, a través de ella, vendimos pronto para clientes de la zona mediterránea. Luego estuvimos un tiempo en Valnalón (Langreo) asesorándonos, especialmente en cuanto a la venta. A nosotros nos gusta mucho el contacto directo con el cliente y estamos presentes en cuantos mercados ecológicos se celebran en Asturias. Funcionamos mucho con el boca a oreja", afirma Cristian Acurio.

Además de la savia natural con su propio sabor, con el tiempo le han ido añadiendo otros ingredientes que potencian su contenido, como explica Miguel Couto, lo que ha contribuido a ser cada vez más conocidos. "Utilizamos el jengibre, la cúrcuma, la pimienta negra y la canela en una de las opciones. La savia es antiinflamatoria y, con estos ingredientes, sus beneficios se triplican. También hay otras variedades donde incorporamos café, maca o té matcha. Curiosamente mucha gente conocía por ejemplo más la maca, que es un tubérculo que crece a más de 4.000 metros en Los Andes, que la savia. Está enfocada a gente que busca energía pero también es buena para la regulación hormonal", añade. Su vida transcurre entre Oviedo y Teverga. "Es complicado vivir aquí; no hay vivienda y además es un trabajo estacional. Nosotros somos artesanos alimentarios, no una industria. Esta es una figura que aún no está reconocida en Asturias, pero muy necesaria", afirman.

