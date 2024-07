Espina se reunirá con los docentes interinos de FP tras amagar con un encierro en la Consejería

La Consejería de Educación sigue haciendo frente a las adversidades. La última, la protesta de los profesores técnicos interinos de Formación Profesional ante la sede de la administración con un simulacro de encierro en su interior. Los docentes se concentraron a la entrada para reclamar soluciones tras ser integrados en el cuerpo de Secundaria y que provocó que una veintena, sin titulación universitaria, perdieran su plaza además de quedarse fuera tanto del concurso de méritos como de las oposiciones.

Tras la protesta, tres docentes accedieron al interior de la Consejería mientras se celebraba una reunión entre la dirección de Personal Docente de cara a la simplificación administrativa de las tareas del profesorado. Según explicaron los manifestantes, no saldrían de la Consejería sin una fecha de reunión. César González, director general de Personal Docente, atendió a las portavoces de los profesores interinos tras el encuentro del grupo de trabajo y, tras un tira y afloja de peticiones y propuestas, finalmente se reunirán el próximo lunes con los afectados y el jueves con las organizaciones sindicales para tratar de buscar soluciones a su situación.

"No hay manera de que nos manden para casa. Seguiremos peleando". Durante la concentración previa, Carmen Gómez, portavoz de la plataforma de afectados, recriminó que la Consejería de Educación "se limita a decirnos que convocará una reunión urgente con los sindicatos", pero que dicho encuentro "lo llevamos esperando desde el 12 de abril".

"No es ningún delito que nos puedan dar la opción de ser interinos", señalaron los afectados, que pidieron que se les permita participar en la convocatoria "al igual que se está haciendo en el resto de Comunidades Autónomas". Gómez, de 59 años y tras 34 como docente, incidió en que "aún queda mucho" para la jubilación. "Todos los compañeros rebasamos los 30 años de carrera y el más joven tiene 57. El primer año de paro se agota y tras el segundo solo tendremos la ayuda social", lamentó Gómez, que advirtió que "si no se soluciona a principio de curso empezaremos una huelga de hambre".

Margarita Prieto, profesora técnica con más de 30 años como interina, denunció que "desde 1986 no hubo oposiciones". En ese sentido, reclamó que la Consejería "debería haber convocado cuatro, pero no lo hizo", y añadió que "con la nueva ley nos dicen que no somos válidos".

Desde la Consejería, por su parte, señalan que los afectados siguen en bolsa de trabajo y que durante el último curso siete docentes pudieron reincorporarse para realizar sustituciones.

Los sindicatos de la concertada firman un acuerdo "insuficiente"

La consejera de Educación, Lydia Espina, y los sindicatos y la patronal de la educación concertada ratificaron este jueves el nuevo acuerdo para la mejora de la calidad de la enseñanza y el mantenimiento del empleo en los centros. Dicho acuerdo establece cuatro horas remuneradas para los equipos directivos que desempeñen sus tareas. El pacto, alcanzado el pasado mes de junio, fue criticado por los sindicatos, que lo calificaron entonces como "insuficiente" y recalcaron que su aprobación se produjo por "responsabilidad". En concreto, las organizaciones sindicales señalaron que el nuevo acuerdo no recoge medidas para la mejora de la calidad de la enseñanza y que no se aceptaron ningunas de las propuestas, entre las que figuraba la reducción de la jornada, los contratos relevo o incentivos a la recolocación de los profesores que se encontrasen en bolsa.

Asturias y Madrid lideran la tasa de abandono en la FP Básica

Asturias lidera, junto a Madrid, la tasa de renuncia en los grados básicos de Formación Profesional. Así lo establece un estudio de CaixaBank Dualiza y la Universitat de les Illes Balears, por el cual se explica que esta situación viene condicionada por factores personales como el nivel socioeconómico y otros externos como la demanda del mercado laboral a la hora de no exigir estudios específicos. Según el estudio, la tasa de abandono en España (13,9 por ciento) es la segunda más alta de la Unión Europea, tan sólo por detrás de Rumanía (15,6). El objetivo es que en 2030 no supere el 9 por ciento. Mónica Moso, una de las autoras del estudio, señaló que las comunidades que abordan el abandono desde el grado Básico "obtienen mejores resultados en el Medio y Superior". El estudio también recomienda atención más personalizada, más becas, ratios de 18 alumnos por clase y refuerzo escolar para evitar el abandono.

Visibilidad para la realidad educativa del alumnado gitano

La consejera de Educación, Lydia Espina, se reunió este jueves con representantes de la Fundación Secretariado Gitano, que presentaron un estudio sobre la realidad educativa del alumnado en España. Además, trataron la posibilidad de facilitar y promover la incorporación del alumnado gitano al proyecto de "Les Escuelines" y reforzar la formación del profesorado sobre su cultura.