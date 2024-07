"El AVE de la mañana no puede ser un metro", afirman los empresarios

Coincidencia general entre las asociaciones empresariales de Asturias de que el primer AVE matinal con destino a Madrid "no puede ser un metro, ni un cercanías" con paradas en Mieres y Lena. Un posicionamiento cuestionado por CC OO que acusa a la patronal y a la Cámara de Oviedo de "tirar piedras contra el tejado de las empresas de las Cuencas"

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), y los presidentes de las Cámaras de Oviedo y Gijón, Carlos Paniceres y Félix Baragaño, señalaron este jueves la necesidad de "facilitar" conexiones a los usuarios de las Cuencas para que lleguen a la hora de salida prevista para el AVE madrugador en Gijón y Oviedo, pero no juzgaron viable que ese tren pare en Mieres o Pola de Lena, como reivindican sindicatos y partidos de esas zonas. "No comparto la idea de que el tren vaya parando en todas las estaciones y no soy sospechoso de tener nada contra las comarcas mineras. Hay que ser un poco sensatos y no entrar en esa deriva", manifestó Paniceres.

José Manuel Zapico, de CC OO, calificó de "error" la posición de los representantes empresariales: "Suponen apenas unos minutos que son oro para las Cuencas y beneficiarían a más de 200.000 personas en Asturias".