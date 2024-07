Adolfo Mariño, nuevo "número 2" de la Iglesia en Asturias: "Me lo pensé mucho; si no viera este cargo como un servicio, habría dicho no"

Adolfo Mariño Gutiérrez se mueve y se expresa con llaneza y sin artificio. Induce confianza. Nacido en Avilés, en 1953, pronto cumplirá 71 años, pero aparenta diez menos. Fue ordenado sacerdote en 1979 y comenzó su labor pastoral en el occidente de Asturias: Pesoz, Grandas de Salime y San Martín de Oscos. En 1983, pasó a ser coadjutor de San Pedro de los Arcos (Oviedo), con la encomienda de organizar la creación de la nueva parroquia de San Melchor, en el barrio de Vallobín. Tras su construcción, fue nombrado párroco de ese nuevo templo, cargo que desempeñó entre 1990 y 2003. En este último año, fue nombrado párroco de San José, de Gijón. Y en 2017 se puso al frente del santuario de Covadonga, como abad. Ahora, acaba de ser designado vicario general y moderador de la curia. O sea, número dos de la Diócesis de Oviedo, cargo en el que sustituye a Jorge Juan Fernández Sangrador, quien asume un órgano de nueva creación: la Vicaría Episcopal de Cultura y de Relaciones institucionales. A última hora de la mañana de este sábado ha atendido a LA NUEVA ESPAÑA en el propio santuario de Covadonga, inundado de jóvenes de muchos países que participan en la Jornada Eucarística Mariana Juvenil (JEMJ).

De sus etapas anteriores, ¿qué recuerda?

Vallobín todavía no tenía luz en muchas de las calles. Había manifestaciones para pedir la luz y yo me unía a la gente, lógicamente. Había mucha droga, muchísima. Vi a muchos chicos morir de sida. Era una enfermedad horrible en aquel momento, ahora no. Gente con grandes heridas. Yo iba a verlos al hospital; a veces, ni sus familias iban a verlos. Pero eran parroquias también con una juventud preciosa. En San Pedro de los Arcos tomé el relevo de Alberto Reigada como coadjutor… Cuando más feliz estaba en San Melchor, don Carlos Osoro me dice que hay que hacer la maleta porque me necesitan en Gijón, en San José, donde estuve catorce años. Y cuando más a gusto estaba en San José, don Jesús me pide venir a Covadonga…

Tal parece que los obispos tienen el carisma de mover a los curas cuando más a gusto están en un sitio…

Más que el carisma, tienen la necesidad. Cuando me ordenaron, había 750 curas en Asturias. Hoy somos 250, aproximadamente.

¿Por qué ese desplome?

Estamos viviendo en una sociedad tremendamente secularizada. Dios sigue llamando. De hecho, este curso van a entrar cinco o seis chicos jóvenes a nuestro Seminario, pero no masivamente como antes ocurría. Este mundo escolarizado arrastra a los jóvenes de hoy. Las familias de ahora no son las familias de antes: el marido y la mujer trabajan, se va con muchas prisas, la fe se va disipando en las propias familias y eso hace que los jóvenes no se planteen las cosas de Dios, de la Iglesia, de la vocación.

¿Y sigue viendo atractivo el ser cura?

Si millones de veces naciera, millones de veces sería cura. Y más en este momento tan secularizado y tan de espaldas a Dios. Ahora es mucho más hermoso anunciar la buena noticia, ese primer anuncio que es Jesucristo, a estas sociedades descristianizadas. Claro que sigue teniendo mordiente y es entusiasmante.

¿Qué efectos prácticos observa en la acción de un cura?

Hoy se plantean muchas ofertas y muchas propuestas que nos llevan por caminos sin retorno. Hoy todo vale, todo es de usar y tirar, no hay estabilidad en nada, nos dan circo y pan. Y entonces nuestra juventud, que es maravillosa, se siente muy arrastrada por estos maquillajes que se nos ofrecen, por estas ofertas que son como fuegos artificiales, que se lanzan, que son muy bonitos, pero que al minuto desaparecen. Nosotros tenemos ese tesoro escondido, que es Jesucristo nuestro Señor. Él es la oferta que planteamos y que tenemos que encarnar en nuestra vida personal. Tenemos que ser coherentes con lo que anunciamos. Y eso no sólo los curas. También los laicos, los cristianos comprometidos, los padres y madres de familia… Falta a veces esa valentía para anunciar. No podemos avergonzarnos, no somos ciudadanos de segunda, no podemos achicarnos… El producto que llevamos no está en los mercados.

Un problema importante de la religión es ser vista como una represión de la libertad y como una limitación al disfrute de la vida…

Al contrario. Ser religioso en el sentido de aceptar a Jesús en la propia vida y de caminar como la Iglesia nos enseña no es represivo. Dios precisamente viene a traernos la verdad y la libertad. O sea, quien se acerca a Jesús es libre. Quien no está cerca de Jesús es esclavo de muchas ofertas del mundo. No, no es represión, es libertad. Aquí en Covadonga y en las parroquias por las que he pasado, me he encontrado con mucha gente con muchas heridas, de muchas cosas, con unos grandes problemas. Pues a través del encuentro con esas personas, del diálogo con ellas, a través del sacramento de la penitencia, mucha gente ha cambiado. No es mérito mío, es mérito de Dios, pero yo soy testigo de esa situación. Hay un antes y un después cuando ofreces a Jesús. (En este momento le suena el móvil y la sintonía es la canción “Resistiré”). Seguro que lo cuenta en la entrevista (risas)…

Seguro… Y en ese contexto de vidas heridas, ¿qué significa venir a Covadonga?

Pues le voy a decir una cosa. Suelen pasar por aquí un millón y media de personas al año. Yo sé que para unos esto es un parque temático, para otros puede ser un reclamo turístico, pero para mucha gente es un encuentro con una madre, con la Virgen. Y todos los que vienen, creyentes o no, pasan por la Santa Cueva. Unos la miran con cara de extrañeza, otros se detienen ante ella, otros se emocionan, otros lloran, otros ríen, otros rezan... Hay muchas parejas que vienen a ofrecerse y después se casan aquí. Muchos niños que ofrecemos constantemente. Ese encuentro con María, con la madre de Jesús y madre nuestra, es un encuentro que yo siempre he visto que da mucha paz. Hay un antes y un después. Mucha gente que no es creyente tiene una visita obligada al año. Es verdad eso de gente que dice: “Yo no creo en Dios, ni en los curas, ni en la Iglesia… pero a la Santina que no me la toquen”.

¿Cómo resume en una frase su paso por Covadonga?

Pues no con una frase, sino con una palabra: gratitud. He tenido el privilegio de estar junto a la Virgen, me ha tocado un grupo de sacerdotes de Cabildo maravillosos, cada uno con nuestro estilo y nuestra forma de ser, pero que hemos trabajado siempre en comunión. Desayunamos juntos, comemos juntos, cenamos juntos, rezamos juntos. Eso es impagable. Y después he tenido la suerte de encontrarme con una comunidad religiosa, la que lleva la casa de ejercicios espirituales. Son las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús. Una fundación que tiene una andadura de unos 38 años y son más de 600 religiosas y casi todas jóvenes. Para mí han sido madres. Y los trabajadores aquí son muy importante: son 24, cada uno con su estilo, pero gente muy entregada. La convivencia con ellos ha sido muy importante. Ya digo: acción de gracias total, porque me he encontrado como en mi casa. Comparto lo que dijo aquí Juan XXIII cuando vino en 1954, antes de ser Papa: “Covadonga es una sonrisa de la naturaleza”.

Y sin embargo, se dice que usted tenía ganas de cambiar de pantalla…

No es que yo tuviera ganas de cambiar de pantalla, sino que siempre fui sacerdote de parroquia. Lo llevo en el alma. Me gusta mucho la vida de la parroquia, de los grupos. La vida parroquial es una vida de cercanía también: enfermos, ancianos, niños, jóvenes…

Pues le han nombrado de nuevo párroco (de San Tirso el Real, Oviedo), pero a la vez vicario general de la diócesis…

Voy a decirle una cosa, y se la digo como la pienso: ser vicario general es ser un servidor de la Iglesia. Quizá pueda verse como un honor, un título, estar por encima de no sé quién. No, es ser servidor de la Iglesia, como he intentado serlo en Covadonga o en las parroquias por las que he pasado. Alguna persona me llamó estos días diciendo: “Mi madre, ¡cómo ascendiste!”. Pues no es ascender, eso no tiene sentido ninguno. Es ser servidor, y yo me creo así, y si no fuera así, yo no habría asumido esta encomienda.

Pero se ponga como se ponga va a ser el número 2 de la Iglesia asturiana…

El número 2 somos el Consejo Episcopal. Somos ocho, más Jaime Díaz Pieiga, que hace de secretario del Consejo. Somos una comunidad muy guapa, que ayudamos mucho al obispo a discernir y a caminar, a veces con aciertos, y a otras veces sin duda ninguna con desaciertos. Pero yo en el número 2 incluiría a todo lo Consejo Episcopal, a todo.

El caso es que usted asciende a la edad a la que mucha gente, por ejemplo muchos funcionarios, ya llevan diez años jubilados…

Eso se lo dije yo a mi obispo: “Tenga en cuenta que tengo 70 años”. Cumplo 71 el 9 de octubre. Ya soy mayor y después de vieyo, gaitero. Y don Jesús me dijo: “También yo soy mayor. Me llevas un año escaso. Y te pido este servicio. Lo llevé a la oración. Tardé en contestar. Me lo planteó hace casi un mes. Me costó mucho trabajo.

¿Fue el primero al que se lo ofreció?

Don Jesús tenía varias opciones. Así me lo reconoció y me dijo que la primera era yo. Pero me costó. Aquí en Covadonga, como se está muy tranquilo al atardecer, yo rezaba mucho esos días. Yo decía una cosa y el Señor me decía otra. Y encima su madre, la Virgen, me decía lo mismo que el Señor. Entonces, al final ya dije: “Bueno, pues estoy disponible”.

¿Hasta cuándo se ve como vicario general?

De momento, de salud estoy bien. La cabeza creo que la tengo bien. Ayudaré en lo que pueda. Si algún día viera que no puedo con esto, con la misma libertad que el señor arzobispo me pidió este servicio yo se lo diría y me entendería perfectamente. Estaré los años que Dios quiera y los que el obispo me pida.

A su edad ya no tendrá aspiraciones de ascender a obispo… O a cardenal directamente, que debe de ser más interesante…

No he tenido nunca ninguna aspiración. He tenido tres obispos y con todos he querido estar disponible para lo que hiciera falta. Siempre digo que soy obediente en rebeldía, porque al principio digo que no, que paso, que no valgo, y después asumo lo que se me pide.

De los tres obispos que ha tenido, ¿con cuál se queda?

Con los tres. Y no es que quiera quedar bien con ellos. Don Gabino siempre fue un hombre muy cercano, conmigo y con todos… Don Carlos Osoro era un hombre muy abierto y con el que tuve mucha amistad. De hecho, hace cuatro días me llamó para felicitarme por el nombramiento. Y con don Jesús llevo trece años de vicario y él lleva catorce en Asturias. De don Jesús he aprendido muchísimo. Es un hombre muy ordenado y nos ayuda a ser también ordenados en criterios y en enfoques de situaciones determinadas… Guste o no guste a muchos, tenemos una de las cabezas más potentes de la Conferencia Episcopal en España. Es un hombre muy inteligente que pasa por su vida todo aquello que escribe. Puede tener imagen de duro, pero puedo decir que es muy blando con los sacerdotes en situaciones duras y difíciles. Si te dejas, es un auténtico padre. Yo lo he vivido y lo sigo viviendo con situaciones determinadas que lógicamente no puedo revelar. Por mucha pata que metas, te lo dice, porque es muy claro, pero te añade: “Si quieres cambiar, te ayudo”.

¿Le gustan sus homilías de los 8 de septiembre aquí, en Covadonga?

Tengo que decir que me pongo nervioso ese día con las homilías. Dicho esto, él dice lo que la Iglesia dice, no lo que él piensa. Nuestro obispo tiene que decir la verdad. No camuflarla, no maquillarla, no adular ni quedar bien delante de los demás, sino decir lo que realmente cree y vive. Esto resquema, porque la gente está pensando que eso que dice va por un político determinado… Pero el obispo está por encima de las siglas políticas.

A veces puede parecer que se dirige dirige demasiado a unas siglas determinadas…

Si habla de aborto, de la eutanasia, de la familia, de la escuela, de vivir como si Dios no existiera… eso no son siglas determinadas. Él tiene que decir esto y tantas otras cosas… ¿Que esto es meterse en política? Pues bendito sea Dios. El PP con el tema del aborto también está patinando… Hay gente que se la tiene jurada al obispo, pero a la inversa yo pregunto: ¿Por qué tengo que aguantar lo que se dice en contra de la Iglesia, por ejemplo un periódico como “El País”, que es la mano derecha del poder establecido? ¿Ellos pueden decir lo que quieran y yo tengo que callar? ¿Por qué?

¿Ha visto por Covadonga a muchos políticos de izquierda en estos años?

Sí, los hay. Viene el presidente de Asturias, Adrián Barbón, y muchos políticos más. En activo y jubilados. Asturianos y de ámbito nacional.

¿Qué herencia espera como vicario general? ¿Cómo valora el papel del actual, Jorge Fernández Sangrador?

Jorge es un crack, un hombre muy competente y muy preparado. Ha tirado de las riendas de esta diócesis muchísimo. Ha sido muchas veces el escudo del clero, de los laicos, de los religiosos y del propio obispo. La labor que ha hecho es encomiable, tremenda…

¿Los curas son difíciles de dirigir?

No. Puedo decir, y lo digo con mucha libertad, que somos el mejor colectivo que tiene España en este momento. Somos cercanos, cuando hay un sacerdote enfermo, nos volcamos; cuando hay una fiesta nuestra, nos vemos. Somos temperamentales, somos hijos de nuestro tiempo, mantenemos a veces tensiones en el ring, en el campo de batalla, con criterios o maneras de pensar en el tema pastoral o en lo que sea, pero somos, y con perdón, un colectivo con una gran historia, y sobre todo en Asturias. Hoy también tenemos grandes santos entre los sacerdotes, pero eso no vende en el mercado.

¿Un vicario general también reconoce fallos y se confiesa?

Yo puedo decirle que me confieso normalmente cada quince días y que seguiré haciéndolo.

¿Por qué?

Porque uno reconoce sus limitaciones, sus pecados, porque estamos viviendo en el mundo y el mundo nos arrastra como arrastra cualquier persona, porque somos humanos, de carne y hueso, porque necesitamos hacer un alto en el camino, una ITV buena..

¿Cuál es el pecado más grande de un cura?

Pues el pecado más grande de un cura, como el pecado más grande de la humanidad, es el que cometieron Adán y Eva: la soberbia. Con la soberbia, Dios no entra en tu vida. Cuando uno es humilde, sí. Y con la soberbia entran todos los pecados del mundo.

¿Es la soberbia peor que la lujuria?

La lujuria evidentemente se da en todos los humanos, pero el soberbio no reconoce su lujuria nunca. En cambio, el que es humilde reconoce que es lujurioso y que tiene que cambiar, pero el soberbio no reconoce nada. Dice: “Yo soy el mejor, el más guapo, el mejor del mundo, el árbol de la ciencia del bien y del mal es para mí”…