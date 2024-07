Gedeón Gabarre, inspiración para los jóvenes gitanos

Gedeón Gabarre, estudiante del IES de Corvera y reconocido con el "Premio al Esfuerzo Personal" el pasado junio, fue recibido ayer viernes por el Presidente de Asturias, Adrián Barbón. Gabarre aseguró que su premio es, en especial "un reconocimiento al esfuerzo realizado y sirve de inspiración a aquellos gitanos que quieran continuar con su formación". El joven comenzará en septiembre su último año en Bachillerato y aunque todavía no tiene claro a qué se quiere dedicar, le gustaría continuar en Asturias. "Muchos amigos me han preguntado: ¿para qué estudias si eres gitano? Te apartan un poco porque la mayoría no lo hace", reconoció. Sin embargo, su familia ha sido su pilar fundamental y le animan para que estudie una carrera universitaria.