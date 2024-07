"Los seguros es uno de los sectores en los que más impactan la digitalización y la IA"

María Luisa Muñoz Paredes, profesora del área de Derecho Mercantil de la Universidad de Oviedo, acaba de ser nombrada miembro de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA, por sus siglas en inglés). La EIOPA, con sede en la ciudad alemana de Fráncfort, es la autoridad supervisora de seguros para toda la Unión Europea. Este nombramiento se ha llevado a cabo mediante un proceso selectivo puramente técnico, en el que han sido elegidos cuatro profesores universitarios de toda Europa, dentro de un grupo de 30 especialistas. La docente de la Universidad de Oviedo es la única española.

–¿Qué significa para usted este nombramiento?

–Poder formar parte de la EIOPA es un sueño para cualquier especialista en seguros. Llevo 30 años dedicada de manera intensa al estudio de problemas jurídicos del seguro. A la larga, el nombramiento muestra que mi elección y el trabajo que he desarrollado ha sido acertado. En cuanto al trabajo en sí, me parece muy estimulante, porque en el grupo de Seguros y Reaseguros, en el que me integro, hay representantes muy cualificados de todos los sectores afectados y eso permite llegar a soluciones útiles y equilibradas.

–A su juicio, ¿aumenta o disminuye la seguridad del ciudadano que suscribe un seguro?

–Sin duda, aumenta. Simplificando mucho, podemos decir que hay dos tipos fundamentales de seguros: de vida y de daños. El de vida para caso de muerte es una forma de ahorrar, simplemente, porque el siniestro sólo es aleatorio en el cuándo se producirá, no en el si se producirá. El seguro de daños, por su parte, es clave para la reconstrucción de los inmuebles y la reposición de todo tipo de bienes, porque el asegurado evita tener que ahorrar por su cuenta lo que le costaría cualquiera de esas dos operaciones en caso de sufrir un siniestro (por ejemplo, un incendio en su hogar). Con el seguro, una cantidad parcial (prima) permite un cobro total de los daños sufridos. De otra manera, quien quiera tener la seguridad de poder reconstruir o reemplazar sus bienes tendrá que ahorrar dinero suficiente para hacer frente al valor total de la reconstrucción o de la reposición. Además la contratación de seguros (de vida y de daños) es la llave para obtener financiación bancaria, por ejemplo, para comprar una vivienda.

–¿Algún problema que preocupe de manera particular en el ámbito del seguro?

–Uno de ellos es precisamente la brecha de protección ("protection gap"), esto es, que una parte de la población mundial carece de seguros para cubrir riesgos que amenazan su bienestar. Esto es especialmente preocupante en relación con las grandes catástrofes naturales en todos los países, pues los hay que cuentan con un mercado de seguros muy poco desarrollado. Para eso se está llegando a soluciones público-privadas, con frecuencia de un tipo de seguros nuevos, que son los paramétricos, que son coberturas digitales que permiten un pago casi automático en el propio móvil del asegurado en cuanto se produce el siniestro. Pero también en Europa se da este problema de falta de cobertura en el ámbito de las grandes catástrofes naturales.

–¿Qué cuestiones son las más dadas a litigios?

–Hay muchas cuestiones que dan origen a pleitos o que se discuten en los tribunales. Es frecuente que la disputa derive de que el asegurado sufre un siniestro y reclama el pago a la compañía y ésta rechaza el pago. A veces, es porque estima que realmente no estaba cubierto. Otras, porque cree que el asegurado al contratar ocultó alguna cuestión que la habría llevado a ella a no querer asumir la cobertura, o a hacerlo a un precio más alto, por ejemplo. Es necesario que las aseguradoras traten de ser muy claras para que los clientes sepan qué está realmente cubierto y qué no.

–¿Qué factores debe tener en cuenta una persona que quiere asegurar algo?

–El seguro es un contrato complejo y no se puede tomar una decisión sin valorar bien las diferentes alternativas que pueden encontrarse en el mercado. A veces, los clientes se fijan fundamentalmente en el precio y eso es un error, porque hay que hacer una doble comparación (coberturas y precios) y buscar la opción que más se ajuste a las necesidades de cada uno. Es mejor contratar con asesoramiento que sin él, salvo que se tengan conocimientos suficientes. Además, hay riesgos que no encuentran una cobertura adecuada en las pólizas al uso en el mercado.

–¿Ha cambiado algo en el seguro recientemente?

–Es uno de los sectores en los que se ven los efectos de digitalización y de la aplicación de la inteligencia artificial (IA) con mayor claridad. Afecta a todas sus fases: la publicidad, la selección de riesgos, la fijación de precios, la comunicación con los clientes, la gestión de siniestros, la prevención de fraudes. Es algo apasionante, pues le está dando la vuelta a cuestiones que habían permanecido inalteradas mucho tiempo. Por ejemplo, en materia de selección de riesgos, ahora las aseguradoras pueden calibrar mucho mejor y perfilar mucho más a los clientes que se les presentan para que les cubran un riesgo.

–¿Y eso es bueno?

–En principio, puede verse como algo positivo, pues permite que cada uno pague el precio que se corresponde con su riesgo, pero esto no siempre es así, porque en la práctica se aplican algoritmos que permiten optimizar los precios y obtener de cada persona el máximo que estaría dispuesto a pagar. Por otro lado, la propia precisión en la fijación de precios tiene un efecto negativo, al dejar fuera del seguro a personas que antes pasarían desapercibidas entre la masa y que ahora se revelan como de "alto riesgo". No obstante, encontramos en las nuevas tecnologías aplicadas al seguro un cierto antídoto a este último problema, pues también había antes personas consideradas de alto riesgo que ahora, si quieren someterse a un control del riesgo a través de dispositivos, pueden obtener un seguro que antes no tendrían. Es lo que ocurre con los conductores jóvenes si aceptan que su coche sea monitorizado; o, en seguros de salud, también con cierto tipo de diabéticos.

