"La amnistía es una chapuza; el lugar de Puigdemont está delante de un juez"

Echaba tanto de menos una buena ruta por los valles somedanos que, tras superar la travesía del desierto del PP en Cataluña, esta misma semana ha caminado a gusto por la tierra de su padre y muy cerca de la de su madre, Belmonte de Miranda. Alejandro Fernández (Tarragona, 1976), apasionado del ajedrez y politólogo, tuvo que superar una partida de lo más intensa puertas adentro de su partido y desplegar las más persuasiva dotes de comunicación política aprendidas en la Universidad Autónoma de Barcelona para repetir como cabeza de lista a las elecciones catalanas. Tiene asumido su papel en el Parlament: oposición a pico y pala para continuar con la progresión iniciada en las elecciones del 12M.

–¿Y en Cataluña qué, otra vez elecciones autonómicas?

–Es muy difícil de saber. Una de las características esenciales de la política catalana en los últimos tiempos es que resulta imprevisible e irracional. Por lo tanto, a día de hoy yo lo pondría en un cincuenta-cincuenta. Es muy complicado saberlo.

–Antonio Maíllo, el coordinador general de IU, sostenía en una entrevista reciente en LA_NUEVA ESPAÑA que espera para Cataluña un gobierno fruto la suma de las debilidades, que los partidos de la izquierda pueden echar a andar la legislatura. ¿Qué le parece?

–Desde el respeto al señor Maíllo, olvida una cosa muy importante. En Cataluña no estaríamos hablando de un gobierno estrictamente de izquierda, sino que en ese tripartito habría un partido separatista, que hace cuatro años participó en una declaración unilateral de independencia. El Partido Socialista está desobedeciendo el mandato de las urnas. Los catalanes votamos a favor de acabar con el proceso y el Partido Socialista y los partidos separatistas parece que quieran continuarlo. Hacia dónde no lo saben ni ellos, pero ese proceso está destrozando a Cataluña. Salvador Illa, acabe o no como presidente de la Generalitat, va a ser prisionero siempre de Esquerra Republicana como lo está siendo Sánchez.

–¿Una repetición electoral beneficiaría al PP?

–Las encuestas dicen que sí, pero a mí lo que más me hubiera gustado es que hubiéramos podido explorar un cambio de verdad, acabar con el proceso, que no ha traído la independencia, ha traído la decadencia de Cataluña. Para que hubiera un cambio real, se tendría que haber producido un nuevo gobierno en el que los líderes del proceso no estuvieran en él. El Partido Socialista, desde el minuto uno, ha rechazado cualquier posibilidad de hablar con nosotros y explorar una mayoría distinta, no está por el cambio auténtico en Cataluña.

–¿Ustedes están por esa alternativa con el PSOE?

–Sí, lo hemos demostrado a lo largo de nuestra trayectoria. Yo mismo, para que no gobernaran los separatistas en mi ciudad, Tarragona, llegué a un acuerdo con el Partido Socialista. Fue la única capital de provincia en la historia de España en la que ha habido un acuerdo PSOE-PP. Siempre he deseado que no haya gobiernos separatistas en Cataluña. Pero el PSC, por desgracia, comparte agenda ahora mismo con el separatismo.

–¿Desconfía entonces de Salvador Illa?

–De Illa siempre digo que es un tipo encantador, pero no me fío un pelo de él. Así de sencillo.

–¿Esperaba los resultados del 12M y que Vox aguantase el tirón, pese al crecimiento del PP?

–No estoy muy pendiente de los resultados de los demás. Nosotros protagonizamos el incremento más importante. Nunca había pasado un aumento de doce diputados, más de 240.000 votos de una elección a otra. Es cierto que veníamos de muy abajo, pero nuestro crecimiento es extraordinario y no solo viene de la descomposición de Ciudadanos, que tenían seis escaños. Para nosotros lo más importante es centrarnos en nuestro proyecto, ofrecer una alternativa a los catalanes y no vivir obsesionados con las estrategias del resto.

–¿Cómo lleva ser político de moda en el PP cuando dos meses antes la cúpula dudaba mucho sobre su designación?

–Ni me hundí aquella noche de hace tres años cuando tuvimos el peor resultado de nuestra historia, ni ahora me creo el rey del mambo con el mayor crecimiento en la política catalana en las últimas décadas. La actitud tiene que ser siempre la misma, en la derrota y en el triunfo, humildad y autocrítica. En absoluto pienso en términos de si estás de moda o no. En estos años tan duros de travesía en el desierto mi ego está bastante domesticado.

–¿Esperaba la sentencia del Tribunal Supremo contraria a la amnistía a Carles Puigdemont?

–Sí y ellos mismos también se la esperaban porque la ley de amnistía es una chapuza, mal redactada y evidentemente inconstitucional. Si hasta el propio Pedro Sánchez lo decía antes de las elecciones generales. Está tan mal hecha que en algunos casos parece ser que se va a poder aplicar, pero en otros muy relevantes no.

–¿Y con esas dudas, al final verá a Puigdemont sentado en el Parlament?

–No lo sé. Siempre he dicho que el lugar de Carles Puigdemont ahora mismo es delante del juez, y que sea el juez que decida. Para mí siempre ha sido un prófugo y hasta que la justicia no se pronuncie sobre lo que hizo, tampoco seré yo quien lo haga. Soy un escrupuloso cumplidor del Estado de derecho y acataré lo que diga el juez, me guste más o me guste menos, que eso es lo que tenemos que hacer los demócratas.

–¿La gobernabilidad o no de Cataluña decidirá la duración de la legislatura nacional?

–Sin duda. El proceso separatista se ha transformado en el proceso de Sánchez. El separatismo ya no va a una declaración unilateral de independencia, sino a un proceso en el que colabora con el Partido Socialista. Ahora mismo quien lo lidera es Sánchez, porque necesita el pacto con los separatistas para mantenerse en Moncloa. Son dos caras de la misma moneda. Se trata de un proceso de varios pasos que se han ido cumpliendo a rajatabla.

–¿Cuáles?

–Los indultos, la modificación a la carta de la malversación, la supresión de la sedición, la expulsión del CNI de Cataluña, la inhibición del Gobierno de España en el cumplimiento de las sentencias lingüísticas en Cataluña, y quedan tres que están desarrollándose. Uno es la amnistía, otro es la expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña, que lo están intentando, y queda el último que es la autodeterminación.

–El PSOE niega la autodeterminación rotundamente.

–No hay más que escuchar a Zapatero para ver que el PSOE quiere proponer un camino intermedio al separatismo, que es igualmente peligroso, la España confederal plurinacional. La autodeterminación no se puede ejercer, porque España es una nación única e indivisible, pero si te inventas que en España hay cuatro, cinco u ocho naciones, abres la puerta futura a la autodeterminación. Es una operación política de enorme calado, con grandes dificultades, pero en la que el separatismo y el PSOE van de la mano. La transición definió nuestro sistema de convivencia, con una mayoría de más del 80%, pero pretenden cambiar España, con una mayoría del 51% en el Parlamento que representa como mucho el 38% de la población. Así nos hacen las cosas. Es ilegal y rompe la convivencia.

–¿Entonces no ve ninguna posibilidad de que se repitan acuerdos en cuestiones centrales, como el reciente del Poder Judicial?

–El texto de este acuerdo es un excelente texto. Ahora veremos si el PSOE lo cumple.

–¿Duda que lo haga?

–No digo nada porque no me gusta hacer de pájaro de mal agüero, pero habrá que ver si lo cumplen y será Sánchez el que decida.

–Por sus venas corre sangre asturiana. ¿Tiene el corazón partido con eso de la financiación singular para Cataluña?

–Esas fórmulas nunca han funcionado. Los sistemas de financiación que funcionan son los que pactamos entre todos. Por supuesto que quiero una mejor financiación para Cataluña, y para Asturias, y para todas las autonomías, pero también quiero lealtad institucional, porque si Cataluña tiene más dinero, pero se gasta en el proceso separatista, entonces ahí no me encontrarán. No creo en la batalla entre territorios por la financiación porque perjudica y erosiona a España.

–¿El debate reabierto de la financiación es sincero o un trampantojo como la quita de deuda de la que no se acuerda casi nadie?

–Hay que tener muy claro que en el PSOE y en el separatismo estamos rodeados de auténticos trileros, por lo tanto, hay una parte de eso en el debate. Pero también es cierto que el sistema de financiación actual, pactado por el PSOE y ERC, que ahora reniegan de él, debe mejorarse.

–Cambio de tercio. Tiene fama de rebelde. ¿Se puede discrepar en el PP?

–En ningún partido es sencillo discrepar. Si dijera lo contrario le engañaría. En el verano pasado fueron noticias dos discrepancias: la mía con la dirección nacional y la de Nicolás Redondo Terreros con la dirección del PSOE. Pues bien, a Redondo Terreros, que es un héroe de la democracia, el PSOE lo expulsó, y mi partido no sólo no me expulsó, sino que he acabado siendo el candidato. Eso demuestra que en el PP se puede hablar, aunque, insisto, ningún partido es un balneario.

–Tiene fama de hablar claro y ser directo y Miguel Tellado también. ¿Qué tal relación tienen?

–Muy buena, y además, es curioso, los dos nos reímos bastante de que es cierto que no empezamos con el mejor pie. Pero quizás precisamente porque es un tipo directo y sincero sabes que no tiene dobleces y cuando eso se produce la relación y la amistad es sólida, se construye sobre la verdad, no sobre el disimulo.

–¿Tiene decidido si se presentará al congreso del PP catalán?

–Primero hay que convocarlo. Cataluña ahora tiene unos desafíos tan relevantes que si contesto a esta pregunta estoy convirtiéndome a mí mismo en noticia y no quiero. Tengo responsabilidades más importantes entre manos que el congreso del partido. Ahora es mucho más importante ver si hay gobierno en Cataluña y como le damos la vuelta a esta situación tan terrible que estamos viviendo.

–¿Si fuera presidente autonómico le daría una medalla a Javier Milei?

–La primera cuestión que tengo muy clara es que muchas cosas de Milei me gustan y hay alguna otra que no.

–¿Cuáles le gustan y cuáles no?

–La necesidad de que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano y no en el del político. Eso se lo compro. O que no puede ser que el Estado intervenga en todos y cada uno de los aspectos de la ciudadanía. Luego, evidentemente yo tengo otro estilo muy diferente. Pero muy mal ha gobernado el peronismo en Argentina para que se haya producido un fenómeno de estas características, por tanto dejémosle gobernar y cuando acabe su mandato podremos hacer balance.

–¿Entonces es pronto para darle medallas?

–No es que sea muy pronto. Desde el punto de vista ideológico ha hecho contribuciones muy relevantes, por tanto máximo respeto a quien decida reconocer ese mérito.

–¿Cómo se lleva con el PP asturiano?

–Me llevo bien con todos porque soy consciente de que la historia del PP asturiano es difícil, pero también le digo una cosa, al lado de la del PP catalán es un balneario. El PP ya es un partido ganador de elecciones en Asturias. Álvaro Queipo lidera la alternativa de manera indiscutible, para mí es el favorito para ganar las próximas elecciones autonómicas y tenemos un alcalde de Oviedo excelente. Y todo esto es perfectamente compatible con el reconocimiento a sus antecesores, que son también amigos míos. Como he vivido lo bueno y lo malo de la política me gusta ser muy justo con los que en su momento tuvieron que atravesar el desierto y no pudieron recibir el reconocimiento del éxito que empieza a llegar. Les tengo un respeto enorme. Queipo es amigo mío desde hace muchísimos años y el proyecto que lidera es ganador. Vienen buenos tiempos para el PP de Asturias.

–¿Qué la parecería la España de 2024 a su abuelo de izquierdas?

–Mi familia materna siempre fue de izquierdas y mi madre comunista; aunque ya es difícil decir exactamente qué es, ahora apoya a su hijo. Carlos, mi abuelo materno, murió cuando yo tenía trece años, pero hablábamos mucho de política. Las conversaciones eran entre mi padre de derechas, mi abuelo de izquierdas y yo ya metía baza. Es una pregunta difícil. Era muy de izquierdas, muy asturiano y muy español. La ideología es algo muy profundo, pero creo que lo de intentar romper España no le hubiera hecho ninguna gracia.

