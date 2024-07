"La tecnología tendrá que estar tutelada y entrenada; eso siempre lo harán personas"

Javier Fernández Rodríguez es director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado. Ingeniero de formación, lleva cinco años al frente de un área clave para transformar la Administración y hacerla más eficiente.

–¿El apellido de "Inteligencia artificial" que lleva su dirección general es solo porque está de moda?

–Cuando decidimos incorporar ese nombre lo hicimos por dos motivos: el primero, porque es simbólico. En teoría el término Estrategia Digital ya debería incluir la inteligencia artificial (IA), por lo que no haría falta reflejarlo; pero creímos que era importante señalar ese posible uso de la IA en la Administración. Tiene un potencial enorme, y en la Administración tenemos la responsabilidad de tomárnosla en serio, prestarle atención y vigilar su gobernanza, para que no sea ella la que nos conduzca a nosotros.

–Sobre la inteligencia artificial hay un debate ético y Asturias es una de las comunidades que prepara una regulación. ¿En qué sentido?

–Queremos usar la inteligencia artificial, pero utilizarla bien. Para ello, es necesario contar con unas reglas de manejo adecuadas, que estén ajustadas a la legislación que tengamos por encima, ya sea europea o nacional, y que se adecúe a nuestra estrategia. Lo que nos planteamos es sacar adelante un decreto, aunque otras comunidades se plantean elaborar una ley; pero entendemos que la parte de legislación sobre la IA tiene más sentido que se elabore en Europa o a nivel nacional.

–Ese debate ético pasa por garantizar que la IA no tenga sesgos, por ejemplo.

–Sí, por supuesto; pero hay otra cuestión que es estratégica. Los datos desordenados valen poco; los datos ordenados son información; los algoritmos, la IA y sus desarrollos pasan a ser conocimiento. En el caso de la Administración eso no puede quedar en una caja negra. [Por caja negra se entiende aquellas IA en las que no es posible conocer cómo adquiere conclusiones o toma decisiones]. Nosotros queremos que la inteligencia artificial en la Administración tenga una explicabilidad, porque puedes terminar dejando en manos de otras organizaciones el criterio de decisión. Queremos que el conocimiento permanezca en la Administración.

–Ahí va la pregunta del millón: ¿toda esta tecnología acabará con puestos de trabajo en la Administración?

–No es una cuestión de cantidad, sino de adaptación. Obviamente, la IA va a eliminar tareas que hoy en día hacen las personas. Claro, si el trabajo de alguien consiste únicamente en tareas que termina haciendo la tecnología, pues su trabajo desaparecerá.

–Ese es uno de los aspectos que desata más recelos.

–Pero las cosas tienen su tiempo. Creo que es necesario hacer una transición en dos fases. En la primera es conseguir que la tecnología haga que las personas sean capaces de hacer mejor su trabajo: es a lo que me refiero con las herramientas de "copilotaje". Pero la propia inteligencia artificial será la que acabará pilotando muchos procesos. Para eso aún falta un tiempo. Tenemos ese margen para ir adaptando los perfiles de las personas, capacitándolas. Por ejemplo, cuando se producen relevos generacionales, incorporando perfiles diferentes. Y, además, la tecnología tendrá que estar tutelada y entrenada, y de eso siempre serán personas quienes se encarguen. Creo que aún falta mucho para que sobre gente, pero tendremos que adaptarnos. No solo en la Administración, sino fuera de ella.

¿Por qué hay solicitudes y trámites que se atascan? Javier Fernández explica dónde está el problema por el que algunas solicitudes o trámites se han atascado en los últimos años en la Administración regional, como las ayudas al alquiler de vivienda o al coche eléctrico. «Cuando llega una solicitud y se registra, puede hacerse de forma presencial o telemática. Toda esa información tiene que cargarse en el sistema y para eso tiene que estar estructurada; es decir, cada dato debe ir asignado en el sistema informático a un campo de información. En muchos casos, esa información se teclea por personas, expediente a expediente y en ocasiones son miles. Ahora contamos con una herramienta de tramitación masiva que ya puede ‘cargar’ al sistema cientos de expedientes de manera automática, aunque no reconoce toda la información. Pero además existen subvenciones o ayudas que se otorgan por orden de entrada, de modo que si en una solicitud hay un problema con un dato que se debe subsanar o se exige más información al solicitante, se bloquean todas las demás hasta que esa solicitud que va primero se resuelve. Otro problema frecuente es el de los datos bancarios: se cometen muchos más errores si se tiene que teclear un número, o interpretar una letra, que si se incorpora en un formulario electrónico que ya de manera automática detecta si el formato incluye algún error».

–¿Hay resistencia al cambio en el personal de la Administración?

–Yo creo que este proceso se afronta de manera muy disciplinada. Insisto: lo importante es ayudar a la gente, acompañarla en los cambios. Hay personas que llevan mucho tiempo, décadas, haciendo las cosas de una determinada manera. Y son muy competentes en ello, con un gran conocimiento e incluso prestigio en la organización. Y de pronto llega la tecnología y cambia la manera de afrontar los procesos o incluso sustituye tu tarea. Es difícil; nosotros tenemos un servicio de capacitación digital, que más que formar acompaña en el uso de las herramientas para que el personal pueda sacarles el máximo jugo.

–¿A cuánto asciende el presupuesto que maneja su dirección general?

–Ahora mismo estamos en el entorno de los cien millones. Ha habido un incremento significativo: en 2019 rondaba los 35 millones. Es verdad que se ha producido un gran impulso gracias a los fondos europeos.

–En 2021 se registró un relevante ataque informático a los servidores del Servicio de Salud. ¿Qué perseguía?

–Afectó al área de radiología. Bueno, ataques los tenemos todos los días, es una guerra constante que no termina ni tiene visos de terminar. Intentamos siempre minimizar riesgos y poner todas las barreras posibles. Y tratas de que si en algún momento te ves afectado no se pare el servicio.

–¿Los ciberdelincuentes piden dinero como rescate de los datos que secuestran?

–A nosotros no nos ha ocurrido, pero es conocido que sí. Se trata de un chantaje en toda regla. En muchas ocasiones esos ciberataques no salen en prensa, porque a las propias empresas afectadas no les interesa darle publicidad al asunto. Ante cualquier incidencia, aunque sea menor, reportamos al Centro Criptológico Nacional y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También se comunica con la Policía si se necesita poner alguna denuncia.

–¿Cómo vivió la pandemia y el confinamiento del personal de la Administración?

Fue todo un reto: el 14 de marzo de 2020, de pronto, o la Administración se paraba o había que lograr que la gente trabajase desde casa. Y eso no consistía solo en que tuviesen un ordenador con el que conectarse a internet, sino tener las herramientas de tramitación y el acceso a toda la documentación para poder seguir gestionando expedientes desde casa. Esa herramienta de tramitación ya existía. Prácticamente en dos semanas todo aquel que necesitaba teletrabajar podía hacerlo.

–Y el teletrabajo se quedó.

–Sí, todas las personas con autorización para hacerlo tienen las herramientas necesarias.

