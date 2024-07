El eco internacional de la Mesa Democrática de Asturias: más allá de lo que muchos imaginan

La relevancia de la Mesa Democrática de Asturias (MDA) superó los límites geográficos y temporales. Aquel ente nacido a principios de 1973 y que durante casi dos años canalizó trasversal y pluralmente la disidencia democrática al franquismo, una de las varias tiranías que pervivían en la Europa del siglo XX, alcanzó reconocimiento internacional y tiempo después fue objeto de atención de estudios universitarios. Tras Cataluña fue el territorio en España pionero en aunar el mayor espectro de sensibilidades no solo políticas, también cívicas, mientras que en otros parajes el puritanismo ideológico frustraba la unidad de acción de los demócratas.

Lo recuerdan en la finca de Quintes, más de 50 años después, en un día con nordestín de principios del verano, tres de los únicos supervivientes de aquel episodio de la historia de la disidencia democrática asturiana. Paz Fernández-Felgueroso, que durante este medio siglo ha asumido numerosas responsabilidades institucionales, entre ellas, la Alcaldía de Gijón; Benito Fernández, cura que dejó los hábitos para iniciar una vida familiar y profesional como profesor del Instituto público Rosario Acuña y hoy es abuelo de una niña de meses, y el expresidente del Principado Pedro de Silva, que a sus 78 años sigue fiel a su contrastado estajanovismo: activo militante socialista, abogado de ejercicio diario y escritor a tiempo completo.

Los ecos de la MDA llegaron hasta Italia, país que con Francia era uno de los más enérgicos en respaldar institucionalmente a la oposición a Franco. Marco Marchioni (1937-2020), un inquieto militante de izquierdas, licenciado en Ciencias Políticas y teórico del desarrollo social, dedicado a impulsar iniciativas de solidaridad con los países sometidos a dictaduras en Europa y Sudamérica, visitaba los círculos del furtivismo político español y alguien le habló de la existencia de un ente, de amplio espectro ideológico, en un reducto norteño marcado por el peso de la historia y sus rebeldías. Se desplazó a Asturias, mantuvo encuentros con unos y otros y elevó su diagnóstico a las autoridades de la región de Emilia-Romaña. Su objetivo era respaldar todas aquellas iniciativas que pusieran fin a las tiranías que pervivían y ampliar los espacios de libertad para avanzar hacia una Europa unida, sueño que aún persiste ante las amenazas de las pesadillas grises nacionalistas.

Carta enviada en 1974 por la plataforma de fuerzas políticas de la región italiana de Emilia-Romaña a la Mesa Democrática de Asturias / Archivo de Pedro de Silva / Lzmorin

Con fecha del 21 de enero de 1974 llegó una carta desde Bolonia. "Alla prima Mesa Democrática aperta delle Asturie", según rezaba el encabezamiento que suscribía "Il Comitato Unitario Antifascista", que integraba a democristianos, liberales, socialdemócratas, socialistas, comunistas, sindicalistas de diversas sensibilidades y miembros de distintas asociaciones ciudadanas. Además, tenía membrete oficial por ser un organismo dependiente de la administración regional de Emilia-Romaña. La misiva era clara: reconocía a la MDA como la "vera reppresentante de la popolazione asturiana" y la invitaba a enviar una representación para conocer de primera mano en profundidad la "realtà politica delle Asturie" y concertar iniciativas conjuntas que incidiesen positivamente "nella comune lotta antifascista".

Siguieron los contactos con Marco Marchioni, siempre atento a lo que ocurría en España y que se había sumado al PCI de Enrico Berlinguer con su apuesta por el eurocomunismo y el "compromiso histórico" como fórmula de plantar cara a todas las formas de satrapía y en defensa del deber virtuoso con la democracia. "Nos visitó en dos ocasiones y demostró tener un claro conocimiento de cómo eran la Asturias y la España del franquismo", rememora Paz Fernández-Felgueroso, que mantiene vivo el recuerdo de aquel boloñés de buena planta y con la "finezza" que acompaña al estereotipo del italiano de punta en blanco. Hace cuatro años falleció en Las Palmas de Gran Canaria, donde se había establecido con su familia.

Hubo también un intento de extender el modelo de la MDA a otras regiones. Por proximidad y contactos se intentó con Cantabria. Pedro de Silva hace memoria: "Hice con José Ramón Herrero Merediz y otra persona que no recuerdo un viaje a Torrelavega; nos citamos con el contacto en una cafetería, identificándonos por llevar en la mano un ejemplar de la revista satírica ‘Hermano Lobo’; de allí fuimos al despacho de un abogado que supongo era militante del PCE, mantuvimos una larga reunión para explorar posibilidades de extender la experiencia a Santander, pero no tengo noticia de que fructificara".

Marco Marchioni, el politólogo italiano que se desplazó a Asturias para respaldar las iniciativas democráticas de la región / Archivo de Pedro de Silva / Lzmorin

¿Qué les unía?

La trascendencia de la MDA, más allá de sus resultados tangibles, queda también certificada por ser objeto de estudios académicos, como el realizado por Gustavo Muñoz, de la Universidad Pública de Navarra ("La Mesa Democrática, primer intento de unidad antifranquista de la oposición en los setenta") o por Reynaldo Yunuen Ortega-Ortiz, profesor de Ciencias Políticas del Colegio de México ("Movilización y democracia. España y México"). En ambos textos se da cuenta de las diferentes plataformas políticas existentes durante el franquismo y destacan la asturiana por su pluralidad y transversalidad.

El profesor Rubén Vega, de la Universidad de Oviedo, en su artículo "El PCE asturiano en el tardofranquismo y en la transición", incluido en el volumen "Los comunistas en Asturias. 1920-1982" (Trea, 1996), también se ocupó del ente integrador de la oposición asturiana. En su trabajo constata que hasta 1973 los esfuerzos de unidad transversal "no rendirán su fruto, dando lugar a una Mesa Democrática", aunque minimiza sus resultados y el grado de implicación de las fuerzas no comunistas, salvo los de "un nutrido grupo de curas representados de forma permanente y particularmente activos en iniciativas de solidaridad o en favor de la amnistía".

¿Qué les unía? Responde Fernández-Felgueroso, entonces sin militancia partidista: "La camaradería y que todos estábamos unidos alrededor de la idea de construir una democracia". Benito Fernández añade que el protagonismo de los sacerdotes, muy activos en los conflictos laborales y sociales en las Cuencas y de Gijón, respondía a que "sintonizábamos, desde la espiritualidad cristiana, con las necesidades y aspiraciones de nuestros feligreses y con el compromiso por una sociedad justa y democrática". ¿Para que sirvió la Mesa? Habla Pedro de Silva: "Para fomentar costumbres de unitarismo, crear hábitos democráticos, definir el tamaño real de la oposición, consensuar diagnósticos e intuir un porvenir en libertad".

Manifestación en favor de la democracia, en Oviedo, el 17 de enero de 1976 / «Asturias Semanal» / Muséu del Pueblu d’Asturies

Trevijano y la avioneta

Aunque la Asamblea de Cataluña y la MDA habían dado respuesta exitosa por su pluralidad a la formación de frentes democráticos, en el resto de España pervivían las reticencias entre egos y cada uno hacía sus cálculos para situarse en la pista de salida de la democracia por venir. El PCE aspiraba a que su hegemonía histórica en la lucha contra el franquismo tuviese réditos en votos futuros, con el traslado al país del modelo italiano, donde el PCI era hegemónico en la izquierda, y no ser excluido de un acuerdo plural, como le ocurrió con el perversamente llamado "Contubernio de Munich" por la propaganda franquista. El resto de los partidos, principalmente el PSOE y las diversas formaciones centristas, buscaban cortar el paso a los comunistas e imponer el bipartidismo mayoritario en Europa, que asegurase la alternancia del centroderecha y de la socialdemocracia. Los prejuicios gélidos de la "guerra fría" pervivían y levantaban nuevos muros.

La apuesta del PCE empezó a ser la Junta Democrática (JD). El 30 de julio se había presentado en París, de la que se habían desentendido los democristianos, la USDE de Dionisio Ridruejo, el poeta y santo laico que mudó su fascismo juvenil por la socialdemocracia, el Partido Carlista y alguna que otra formación de la izquierda levantisca. Era el fruto de la estrategia de Santiago Carrillo en connivencia con Rafael Calvo Serer, un calculador activista del Opus Dei que pasó de sublevarse con Franco a complotar contra el régimen y al que el ministro franquista Manuel Fraga le voló el periódico "Madrid" por sus pecados liberales. Junto al PCE se sentaron el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván, el sabio con dioptrías y porte abacial; el Partido Carlista del noble autogestionario Carlos Hugo Borbón Parma, minero durante veinte días en el pozo Sotón, y la Alianza Socialista de Andalucía (ASA) del burgués sevillano de fina estampa Alejandro Rojas-Marcos. Posteriormente se sumaron las CC OO de jersey de cuello vuelto de Marcelino Camacho, los prochinos del Partido del Trabajo con el Libro Rojo de Mao bajo el sobaco, los togados sentenciosos de Justicia Democrática y una pléyade de celebridades de la disidencia, entre ellos algunos monárquicos juanistas, y dos figuras con nombre propio: José Luis de Vilallonga, un grande de España que se dedicó al cine y a la literatura y cambió el título nobiliario por el exilio de "bon vivant" en París y Roma, y José Vidal Beneyto, un sociólogo y millonario con plantaciones de naranjos en Carcaixent.

Pero quien más protagonismo adquirió fue el notorio notario Antonio García Trevijano (1927-2018), un monárquico de don Juan, granadino galante y elegante, que con su fina verborrea puso rostro a la Junta Democrática. La extensión a toda España era un asunto prioritario. García-Trevijano, cabeza visible del Grupo de Independientes, tiró de contactos con el PCE para tomar tierra en Asturias y comunicarse con los principales representantes del capitalismo asturiano. "Era una reunión voluntarista y obviamente se frustró porque carecíamos de las conexiones necesarias", apunta Pedro de Silva quien con José Ramón Herrero Merediz recibió, en un día de orbayu a finales de agosto de 1974 en el aeródromo de La Morgal, a García-Trevijano.

El propio notario, que pasó de la militancia monárquica al republicanismo, dio cuenta del episodio en una conferencia celebrada en Gijón el 10 de marzo de 2016, invitado por el Ateneo Jovellanos. Rememoró cómo burló a los policías que le seguían, comprando un billete de primera clase para volar de Barajas a París y después darles esquinazo y desplazarse al aeropuerto de Cuatro Vientos. Este es su relato: "Acudo a un instructor de vuelo y le digo que quiero aprender a pilotar en un día; despegamos con una avioneta de un solo motor y le pido que ponga dirección al norte, sin especificar el lugar de destino; como no podía ser en el aeropuerto de Asturias, le planteo que aterrice en una playa, pero se acuerda de que había un ‘aerodromín’ y allí nos vamos". Llovía en La Morgal, donde les aguardaban los dos miembros de la MDA con los que celebraría el encuentro. "Lo que me trae a Asturias no es el azar, sino el conocimiento de la tradición de lucha", relató García-Trevijano dos años antes de morir y donde dedicó un especial recuerdo al líder comunista y fundador de Izquierda Unida (IU), Gerardo Iglesias, "que se portó con la nobleza característica de su persona y de los asturianos, no solo hacia mí, sino hacia la ruptura democrática que yo defendía antes, durante y después de la muerte de Franco".

Manifestación en favor de la democracia, en Oviedo, el 17 de enero de 1976 / «Asturias Semanal» / Muséu del Pueblu d’Asturies

Juntas y fragmentaciones

La Casa Sacerdotal de Oviedo acogió en septiembre de 1974 la primera reunión que, aunque no fuera fundacional, resultaría preparatoria de la constitución de la Junta Democrática de Asturias (JDA). A raíz de la asamblea, Pedro de Silva manifestó a Herrero Merediz su intención de no integrarse en el nuevo organismo e iniciar los contactos para fundar un grupo de izquierda asturianista, que acabaría siendo ese mismo año Democracia Socialista Asturiana (DSA), integrado mayoritariamente por intelectuales, profesionales liberales y pequeños empresarios procedentes de la burguesía ilustrada y que ejercería posteriormente una influencia callada, pero intensa, en la Transición y en la construcción de Asturias como comunidad autónoma, primero con el PSPA y después con el PSOE.

A partir de ese momento, el alma de la JDA sería Ramón Fernández-Rañada y Menéndez de Luarca (1943-2024), arquitecto y urbanista ovetense de ágil inteligencia y poblada barba que se convertiría en la referencia asturiana de los llamados independientes y adquiriría una notable relevancia, tanto en su tierra como en la cúpula nacional de Junta Democrática.

La MDA dejó de tener sentido para el PCE, embarcado como andaba en otro proyecto de ámbito estatal, con relaciones con los monárquicos de don Juan y otros miembros de la derecha alejada de la dictadura y en busca de su homologación institucional en el futuro ruedo político del posfranquismo. Aquel otoño y los meses de principios de 1975 algunos de los que habían participado en la formación de la Mesa Democrática optaron por distintas salidas. Otros no consideraron que la nueva plataforma recogiera el espíritu transversal, plural e inclusivo del ente asturiano. "En ese momento descreo de la Junta Democrática por su carácter limitativo y por su propia composición", argumenta Pedro de Silva.

Pero la relevancia del ente asturiano que aunó a diversas fuerzas democráticas resiste al olvido cuando se cumple más de medio siglo de vida. "Su importancia es que fue el primer punto de encuentro de la oposición al franquismo que realmente aglutinaba, de izquierda a derecha, a todo el espectro político que luego en la Transición protagonizaría la construcción de la democracia en España", precisa el expresidente del Principado. La Mesa Democrática de Asturias se anticipó así en tres años al siguiente ente unitario, la llamada "Platajunta", nacida en marzo de 1976 de la fusión de la JD y la Plataforma de Convergencia Democrática, que había impulsado en junio de 1975 el PSOE con los democristianos, los carlistas, los socialdemócratas de Ridruejo y el resto de la sopa de siglas que ofrecía el menú de la oposición.

Aquel café con unos amigos catalanes de principios de 1973 y las meriendas conspiratorias en Quintes del posfranquismo asturiano dieron paso a que la experiencia política de la Mesa Democrática de Asturias, más allá de su eficacia material, adquiriese un valor simbólico al mostrar la capacidad que aquellos disidentes de hace más de medio siglo tuvieron para expurgar diferencias y habitar la geografía del diálogo en aras del bien común. Una lección más de la historia, por pequeña que sea, que justo es rememorar en nuestros días frente a tanto rentista de la amnesia colectiva y de la ira organizada.

