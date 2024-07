Sanz Montes: "Alberto Torga estuvo siempre con quienes necesitaban una palabra o un abrazo"

Que el cura naveto Alberto Torga era un hombre muy querido en Asturias y fuera de Asturias quedó patente ayer durante la celebración de su funeral en la iglesia parroquial de Nava, un oficio que fue concelebrado por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes y donde. Media hora antes, el templo ya estaba lleno, y hubo feligreses que tuvieron que seguir el oficio religioso desde el exterior.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, da el pésame a los familiares del sacerdote, a la entrada de la iglesia de Nava. / A. P.

Vecinos de Nava, personas llegadas de Gijón (sobre todo de Somió), grupos Boo (Aller) y de Figaredo (Mieres), compañeros de sacerdocio del fallecido, amigos y familiares acudieron a la capital naveta para dar su último adiós a un cura también muy querido por el pueblo emigrante y por los trabajadores, como ponían ayer de manifiesto varios de los asistentes. "Era un hombre muy amable, siempre echando una mano donde hacía falta, y además tenía mucho sentido del humor", comentaba una vecina de Nava sobre Alberto Torga antes de entrar a la iglesia.

Cabe recordar que Alberto Torga, que falleció el pasado viernes en Oviedo a los 91 años, fue durante casi una década capellán de españoles en Zaabdam (Holanda), una ciudad industrial de unos 50.000 habitantes, para posteriormente trasladarse a Alemania y allí ejercer también la capellanía en la ciudad de Nuremberg, con una comunidad de 4.000 españoles que se fue incrementando, con los años, con un nutrido grupo de feligreses latinoamericanos. Tras jubilarse, Torga regresó hace 18 años a Asturias, donde continuaba ayudando y echando una mano allá donde se le solicitaba, tanto en el ámbito del sacerdocio como en el social.

Uno de sus amigos más cercanos fue Maximino Moriyón –padre de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón– que también acudió ayer al funeral por descanso de Torga. "Los vecinos lo recuerdan mucho por su labor social. Cuando veía gente que lo pasaba mal, lo pasaba mal igualmente. Trataba de ayudar a todo el mundo como podía. Era muy apreciado en Somió ,y es que él, además, amaba Somió", señalaba Maximino Moriyón sobre la figura de su amigo. Y añadió: "De Somió hemos venido muchos, unos en un autobús y otros en coches particulares".

Jesús Sanz Montes, que concelebró la misa con varios sacerdotes, hizo un repaso a la vida y obras del cura naveto, destacó su bondad, su carisma y su entrega a los demás. "Don Alberto ha tenido esa trayectoria de una entrega completa, una entrega completa y generosa en muchos ambientes y horizontes donde la vida no es de color de rosa, y ha estado siempre cercano a la gente que necesita una palabra y un abrazo; una palabra que entienda la fe y la esperanza, y un abrazo para sentir el cariño de ese cura que me quiere, de ese cura que me acompaña", señaló en la homilía.

A los familiares les dijo el Arzobispo: "Perdéis a alguien muy querido. Tener un cura en la familia del calibre de Alberto no es cualquier cosa, es algo que también sabemos todos los sacerdotes cuando describimos a alguien especialmente querido, precisamente por ser tan entrañable. Aunque, como dice Jesús que nadie es profeta en su tierra, Alberto sí que lo fue, y por eso en esta Asturias que tanto amaba terminaremos la Santa Misa entonando el himno a La Santina, porque él así lo deseaba. Pedimos para él el eterno descanso, que Dios mire con misericordia los pecados que pudo cometer y reconozca en él la bondad y la entrega de un sacerdote que quiso ser muy fiel", concluyó el prelado.

