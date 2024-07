"La sociedad, por lo que he visto profesionalmente, solo tiene de femenino el nombre"

Flor María Guardado Herrero (Caracas, Venezuela, 1963) es la directora del puerto deportivo de Gijón desde el año 2005, la primera mujer en España en asumir esa responsabilidad en una instalación dependiente de una Autoridad Portuaria. Su padre, de Avilés, emigró a América y, durante una estancia en Gijón, conoció a la que sería su esposa y madre de sus dos hijos. Se casaron por poderes y ella atravesó el Atlántico sola, en barco, para reunirse con él. Si hay una mujer valiente en la familia, puntualiza Flor María Guardado, es su madre, no ella. Cuando regresaron a España, ella, sus padres y su hermano, se instalaron en Cimadevilla, en Gijón.

–De niña jugaría por el puerto sin imaginar que de mayor iba a dirigirlo.

–Sí, el puerto deportivo era parte de nuestro paseo, con mis padres, con mi madre sobremanera. Estudié en el colegio Santo Ángel, también muy cerca. Siempre estuve muy ligada a esta parte de la ciudad. Estudié Turismo en Gijón y alternaba los estudios con el esquí, me hice profesora de esquí en San Isidro. Estuve esquiando en Baqueira y por los veranos venía y trabajaba con mi padre.

–¿Qué hacía con él?

–Mi padre tenía empresas de muebles de cocina, mi hermano pequeño ya trabajaba con él y yo en algún momento pensé en seguir sus pasos, pero vi que mi padre prefería que hiciera otra cosa, porque aquel era un mundo más de hombres.

–¿Cuándo dio el volantazo que cambió su trayectoria profesional?

–Cuando dejé de esquiar, en los años noventa, monté una pequeña empresa de asesoramiento turístico y en el año 91 busqué qué profesiones eran las más demandadas, y me fui a estudiar a Madrid, en ESIC, Gestión Comercial y Marketing. Había estado trabajando en el puerto deportivo con Víctor Montero y Paloma González, me gustó y empecé a orientar mi carrera al marketing turístico y el turismo náutico. El proyecto de fin de carrera fue sobre el puerto deportivo.

–Así empezó.

–Bueno, cuando terminé de estudiar en Madrid empecé a trabajar en una empresa de construcción en Oviedo. Yo tenía ya treinta y pico años, y quería trabajar. Y, mientras, me formaba más en turismo. Cuando acabé en Oviedo, vine a Gijón y presenté mi proyecto en la Sociedad Mixta de Turismo. Roberto Berciano me dio la oportunidad de trabajar en la promoción del turismo náutico de la ciudad. Montamos la estación náutica "Gijón Costa Verde": ahí estuve unos años, las condiciones no eran las mejores a mi edad, y conocí al presidente del Club Marítimo Astur, Pedro Pablo Sánchez, y me dijo que el puerto deportivo salía a gestión privada, a concesión, y me invitó a ir en su equipo. El 2 de agosto de 2005, era el cumpleaños de mi padre, que en paz esté, me llamó por teléfono para decirme que habíamos ganado. Me dijo que me iba a cambiar la vida, la vida profesional, y así ha sido.

–¿Para mejor?

–Sí, han sido 18 años de mucho trabajo, muy intensos, con un esfuerzo muy personal para conseguir lo que tengo.

–¿A qué se refiere con lo de personal?

–Pues cuando vives en pareja el que llega tarde a comer habitualmente es él, en este caso era yo, y esto terminó debilitando la relación. No me arrepiento, pero el mayor peso que tengo en mi vida es el familiar y luego el personal.

–¿Cree que de haber sido hombre eso no hubiera sucedido?

–Estoy convencida. Yo no soy nada feminista, lo tengo que decir, no creo en las cuotas ni nada de eso, creo en el trabajo. Yo hablo desde el punto de vista de una pequeña y mediana empresa, y yo sí he tenido que trabajar más duro, he recibido alguna respuesta y palabras que yo sé que a un hombre no le hubieran dicho, pero no me pesa, no guardo rencor. Siempre pienso en si esos hombres tendrán hijas.

–Algo feminista sí que es.

–Sí, hombre, pero no exacerbada. Para mí una mujer que rompió con muchísimas cosas –no techos de cristal, porque no se trata de eso– fue mi madre, que va y se cruza el Atlántico, recién casada con un señor que había conocido seis meses. Ahora que ella falleció y leo los papeles que tuvo que presentar para viajar, que dicen que era una mujer de buena conducta, tantas cosas... Eso está ya superado. ¿En el trabajo? Ahí no, queda muchísimo trabajo por recorrer.

–¿Ha heredado el arrojo de su madre?

–Mis amigas me dicen que soy muy valiente, que si me doy cuenta de todo lo que hice, pero yo he ido haciendo y no me he dado cuenta. Es que yo soy muy exigente, siempre pienso que se puede un poco más. Ahora nuestro grupo de empresas, Nauta Capital, me ha encargado sacar adelante otro puerto, Marina Premià, en Barcelona, y he estado tres meses para atrás y para delante; me han felicitado y me he quedado...

–¿Y sigue vinculada al proyecto?

–No, ahora estoy aquí, he estado yendo y viniendo; esto con niños, marido... seguramente lo hubiera hecho también. A mí me cuesta un poco menos, porque no tengo a nadie detrás a quien dar explicaciones, ni niños a los que cambiar de colegio... Tengo que decir que he visto que la sociedad, en estos años en los que yo me he proyectado profesionalmente, solo tiene de femenino el nombre. Hay todavía mucho, mucho que hacer. Ahora hay poco nivel de sacrificio: hay que pelear, hacer muchas horas, el que está inmerso en un proyecto no puede contar las horas, es como un niño, cuando es pequeño tienes que estar "full time". He visto, en mi experiencia profesional, que muchos políticos no han trabajado en su vida, ni saben qué es esto de conciliar, no son capaces de entenderlo porque no se han visto en ello, y no ayudan a la empresa para facilitárselo.