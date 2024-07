La Universidad de Oviedo revela en Madrid los secretos de los moriscos

La Universidad de Oviedo es el primer centro mundial en el estudio de textos aljamiados, aquellos redactados en castellano pero con grafía árabe. Sus docentes del área de Estudios Árabo-Románicos impartirá una nueva edición de su curso en Madrid, que cada vez atrae a más jóvenes. La formación se inicia hoy y se prolongará hasta el 12 de julio en la sede de la Fundación Ramón Menéndez Pidal, con la colaboración de la Universidad Complutense y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Los textos aljamiados, la denominada "aljamía" –que significa "extranjero"– se desarrolló principalmente en Castilla y Aragón, asegura Juan Carlos Villaverde, responsable de Estudios Árabo- Románicos de la Universidad de Oviedo y director del curso organizado en Madrid. El profesor Villaverde ya impartió hace varios años un curso similar en París y cuenta con el apoyo de los doctores asturianos: Pablo Roza y Raquel Suárez.

La historia de estos textos moriscos arranca cuando en1492, los Reyes Católicos conquistaron Granada. A los musulmanes se les permitió continuar residiendo y la adopción del cristianismo trajo consigo una nueva lengua romance: la aljamía. Durante el reinado de Felipe III, la población morisca y judía experimentó una represión que acabó con bautismos en masa y un alto grado de emigración, sobre todo al norte de África. La lengua romance se extendió por todo el mundo y se habló hasta el siglo XVII.

Los escritos de este colectivo encontrados en la Península se escondían en el adobe de las paredes de sus viviendas para no ser descubiertos. "Actualmente se han encontrado unos 200 textos que están ubicados en la Biblioteca Nacional de España, colaboradora del proyecto y lugar en el que se impartirá la última sesión del curso", comenta Villaverde.

La mayoría de textos aljamiados muestran las costumbres y vivencias de aquellos musulmanes que convivieron en una cultura cristiana. "Los textos dejaron constancia de cómo se adaptaron a otra cultura completamente diferente. Muchos de los árabes seguían practicando en privado costumbres propias del Islam, aunque con ciertos matices cristianos", comentó el profesor Villaverde.

El curso contará con la presencia de doctores, catedráticos e investigadores de más de 20 nacionalidades. "Cada año son más los jóvenes interesados y este año contamos con la presencia de una alumna que acaba de realizar la EBAU", indicó Villaverde. Paula Pan (Madrid, 2006) no dudó en inscribirse cuando una compañera le habló del curso. De literatura árabe sabe lo que ha estudiado en el Instituto, sabía de la existencia de textos aljamiados, pero no que tuviese tanta repercusión a nivel nacional. Será la alumna más joven de esta edición. Acaba de finalizar 2.º de Bachillerato y en septiembre comenzará Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. "En la Universidad cursaré una asignatura para aprender árabe. Es la lengua moderna que más me gusta", afirmó Pan.