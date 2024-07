Veinte estudiantes herederos de asturianos en Iberoamérica vuelven a sus orígenes: "Me hace mucha ilusión estar aquí, ver tanto verde nos atrae"

"Quiero conocer la esencia de lo que mi abuelo me transmitió. Nos inculcó la asturianía en la familia, sus tradiciones, pero es muy distinto vivirlo in situ". Este lunes dio comienzo en la región el Campus Iberoamericano "Orígenes", destinado a jóvenes iberoamericanos descendientes de asturianos que pasarán varios días en Asturias para conocer sus raíces y empaparse de su cultura y tradición mediante varios talleres, conferencias y visitas a diferentes emplazamientos.

En total, una veintena participantes llegados de Cuba, República Dominicana, Argentina, México y Chille que fueron recibidos en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo por el Rector, Ignacio Villaverde; la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; Laura Galguera; vicepresidenta de ASICOM; Ramón Rodríguez; presidente del RIDEA; el presidente y la vicepresidenta de la Junta General, Juan Cofiño y Celia Fernández; la directora general de Migración y Políticas de Retorno, Olaya Gómez; y el director de LA NUEVA ESPAÑA, Gonzalo Martínez Peón.

De izquierda a derecha, María Laura Álvarez, Cassandra Álvarez, José Luis_Fabián –detrás–, Diego Castillo y Reynaldo Javier Cirgido. / C. G.

Jesús Vega, nacido en Chile, es uno de los participantes en la primera edición del Campus. Graduado en Turismo en su país, sus orígenes se retrotraen a su abuelo, natural de Narganes (Peñamellera Baja), quien partió a los 18 años desde el puerto de Santander. Vega, que explicó que su familia siempre ha vivido bajo el sentimiento "de asturianía", destacó que su abuelo, que actualmente tiene 93 alis, aún conserva una hermana de 97 –de once que eran– en la región y que tratará de visitarla, así como a un primo que reside en Oviedo. Además, Vega recalcó su intención de residir en el futuro en Asturias. "Mi sueño es afincarme en Oviedo o un pueblo para vivir y formar una familia", destaca. Junto a él se encontraba María Laura Álvarez, estudiante de Química cubana que visita por primera vez Asturias, tierra de su bisabuelo, natural de Infiesto y a quien no llegó a conocer. Sin embargo, las raíces asturianas le llegaron por parte de su tía abuela, quien le explicó la llegada de su familia a Cuba. "Está siendo muy bonito poder reconectar con la cultura asturiana, lo que nos enseñó a mi familia", afirmó Álvarez, que también confirmó su interés por poder vivir en el futuro en el Principado una vez finalice sus estudios.

También está siendo la primera experiencia en Asturias de José Luis Fabián, de República Dominicana, quien desde pequeño experimentó la cultura asturiana en su familia. "Nos criamos en el Club España, donde se realizaban muchas fiestas y recuerdo especialmente las romerías. Conocemos la cultura a raíz de eso", señaló Fabián, quien recordó las historias de su abuelo paterno Enrique, natural de Miyares (Piloña). En concreto, el joven dominicano destaca el hincapié que les hacía con las costumbres asturianas. "Me hace mucha ilusión estar aquí. La intención es volver a los orígenes y está siendo muy bonito", comentó Fabián, que actualmente reside en Barcelona y no se cierra a vivir en el Principado. "Tanto verde me atraer", recalcó.

Otro participante es Reinaldo Javier Marchante, joven cubano de La Habana que está descubriendo sus raíces asturianas. El programa, explicó, apareció en su vida "como si fuera una señal del destino" para conocer por primera vez cuál es el origen de su relación con Asturias. "En Cuba es muy difícil conocer cuál es tu historia real", declaró. Fue su madre, hija de militar, quien se negó a vivir en el desconocimiento e indagó en el pasado asturiano de su padre, Felipe, quien había vivido durante muchos años en Po (Llanes), aunque nunca le contó ninguna historia sobre su pasado puesto que "los militares no podían hablar sobre ciertos temas". Marchante lamentó no conocer historias de primera mano sobre Asturias, pero se mostró confiado en que el campus le acerque a sus raíces.

Tras el acto de inauguración, los participantes acudieron a sus primeras conferencias, a cargo de Tomás Emilio Díaz González y Juan José Tuñón Escalada, quienes les ofrecieron una completa introducción a la naturaleza y paisaje asturianos y la historia y devoción de Covadonga, respectivamente.

La jornada para los descendientes de asturianos no terminó ahí. A las 11.00 horas dio comienzo el turno de las visitas. En primer lugar, a la Catedral de Oviedo, referente arquitectónico de la ciudad, que se complementó con sendas visitas al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al presidente de la Junta General, Juan Cofiño. Además, los visitantes completaron la jornada con un primer vistazo del Palacio de Congresos de Oviedo, el estadio Carlos Tartiere, los monumentos del Prerrománico y el museo de Fernando Alonso.

Hoy, la jornada matinal repetirá con las ponencias de Ángel Villa Valdés y Lorenzo Arias Páramo, quienes recorrerán la historia cultural y artística de Asturias con dos clases magistrales sobre los tesoros arqueológicos de la región y la arquitectura prerrománica. Además, acudirán a San Juan de la Arena (Soto del Barco) y Cudillero, donde les recibirán los alcaldes José Manuel Lozano y Carlos Valle, respectivamente.

Suscríbete para seguir leyendo