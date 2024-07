Educación da pasos "positivos" con los profesores técnicos de FP

Los profesores técnicos interinos de Formación Profesional y sin titulación universitaria siguen adelante con sus reivindicaciones. Este lunes, Alejandra González y Carmen Gómez, portavoces de los docentes afectados, se reunieron con el director general de Personal Docente, César González, en un encuentro que calificaron como "positivo" y en el que la Consejería de Educación "mostró voluntad" para tratar de solventar la situación en que se encuentra una docena de profesores, que perdieron sus puestos de trabajo tras la integración en el cuerpo de Secundaria.

"Ha sido un primer contacto importante. Hemos visto predisposición positiva por parte de la Consejería, que hasta ahora estaba en entredicho", afirmó Gómez, que señaló como fecha clave el próximo jueves 10, día en que las organizaciones sindicales se reunirán con Educación y Empleo Público en la primera mesa de negociación para encontrar soluciones a la problemática de los docentes.

En concreto, los profesores afectados reclaman formar parte de una única lista de interinos, no dos, como se encuentran actualmente. Según explican, esta circunstancia dificulta que puedan cubrir bajas. En los últimos meses, varios docentes han podido incorporarse para hacer sustituciones. Concretamente, cuatro cubrieron bajas en Secundaria, uno de ellos a media jornada. Sin embargo, la portavoz de los docentes incidió en que "el resto no ha trabajado" y que de seguir así, la perspectiva para el próximo curso "es negativa". "No trabajar implica estar en desempleo. Hay compañeros que están agotando el primer año de paro, van a iniciar el segundo y luego sólo está la ayuda social hasta la jubilación", advirtió Gómez.

La situación del Principado de Asturias es, además, excepcional en el Estado. Tal y como explicaron las docentes, en el resto de comunidades autónomas los profesores técnicos sin titulación universitaria forman parte de una única lista de interinos. En concreto, pusieron como ejemplo los casos de Ceuta y Melilla, donde el Ministerio de Educación aplicó esta solución. "Con esta medida tendríamos opciones de trabajar. Nuestro salario sería el que nos corresponde por nuestra categoría", reclamó Gómez.

Los profesores afectados mantienen en pie sus movilizaciones. El pasado año, además de varias concentraciones, llevaron a cabo un encierro en el centro educativo La Ería de Oviedo, y el pasado jueves trataron de hacer lo propio en la Consejería de Educación, donde tras concentrarse a las puertas, dos integrantes de la plataforma advirtieron que no se marcharían hasta que les confirmasen una fecha de reunión. El propio director general de Personal Docente, César González, al finalizar una reunión del grupo de trabajo para la abordar la reducción de la burocracia en los centros educativos, fue quien finalmente acordó el encuentro de este lunes con los profesores técnicos interinos.

Por delante, los trabajadores afectados aguardan la reunión del jueves. Sin embargo, advierten que de no encontrar soluciones seguirán adelante y llevarán a cabo una huelga de hambre. "Por nuestra experiencia, hasta que no se firma no se cierra nada, el temor queda", recalaron.

