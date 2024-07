Segunda jornada de la EBAU extraordinaria en Asturias (consulta los exámenes aquí): los estudiantes confían en Filosofía y Matemáticas para subir nota

Segunda jornada de la convocatoria extraordinaria de la EBAU y las aulas de las sedes que acogen las pruebas están en plena ebullición. Tras Lengua y Literatura e Inglés, este martes, las primeras asignaturas de la mañana fueron Historia de España y de la Filosofía. Desde temprano, los estudiantes ya se situaban a la entrada del aulario del Campus del Milán para el inicio de una larga jornada en la que finalizó la fase de acceso y que continuó, por la tarde, con las materias de la fase de admisión, entre las cuáles destacó por encima de todas Matemáticas, con gran cantidad de estudiantes que buscaban mejorar su nota de junio, arañar todas las décimas posibles y poder así acceder a sus estudios universitarios predilectos.

Con bastantes nervios, pero convencidas de aprobar, se mostraron Llara García, Andrea Fanjul y María Martín. Las tres estudiantes del Instituto Jovellanos de Gijón estaban más optimistas que en junio. "Había buenas expectativas", comentaron. Las tres aspiran a estudiar Medicina en la Universidad de Oviedo y por ello necesitan "buena nota" para acceder. En estas semanas han estado "encerradas en casa o en la biblioteca repasándolo todo". "Estábamos volviendo a leerlo todo, pero antes del examen ya no te enteras de nada", reconocen. A punto de entrar al examen de Filosofía, las jóvenes mostraron sus preferencias por Marx, Kant y Descartes: "Espero que no salga Platón", apuntó Martín. Y aseguró: "Me da rabia repetir toda la fase por culpa de Filosofía, pero estoy segura de que saldrá mejor".

Erik Alberto Suárez busca una segunda oportunidad en la EBAU. Tras presentarse en la convocatoria de junio, en la que los resultados no fueron los esperados, el joven intenta redimirse en la extraordinaria. Llegado desde Estados Unidos hace escasos tres meses, este joven lleva todo este tiempo preparándose para sacar la mejor nota posible que le permita estudiar para ingeniero. Con familia en Asturias, decidió trasladarse al Principado tras sufrir una lesión cuando jugaba a fútbol: "Busco empezar una nueva vida en Asturias". Respecto a la EBAU, Suárez opinó que "está difícil", y no es para menos. Habituado a estudiar en inglés, este estudiante aún está acostumbrándose al lenguaje técnico en español. "Aunque cueste, se puede hacer", afirmó.

"Ayer fue bastante bien. Lengua fue más complicada que en junio, pero dentro del nivel que nos exigen". Marta Rodríguez regresaba este martes a Oviedo para continuar con los exámenes. Esta joven gijonesa, estudiante del Instituto Jovellanos, llegó motivada tras las pruebas del lunes. Rodríguez, que destacó que "las oraciones de sintaxis fueron más complicadas que en junio", opinó en cambio que el examen de Inglés "fue bastante sencillo". Con confianza tras dos pruebas, se enfrentó a Filosofía, donde los temas "han sido bastante rebuscados", lamentó. Sin embargo, matizó que la dificultad "fue similar" a la de junio: "Todo depende de cuánto has estudiado". Por delante tenía Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, asignatura que "es la que mejor llevo", porque "sabes a ciencia cierta lo que te caerá". Este miércoles, la joven finalizará su segunda EBAU con Biología y Química. Sus resultados en junio en esta última asignatura fueron los que la llevaron a presentarse de nuevo.

Lucas Rodríguez había terminado ayer sus exámenes. Estudiante de Cangas del Narcea, finalizó la prueba de Matemáticas satisfecho con sus resultados. "He acabado bastante rápido y he tenido tiempo de sobra para repasarlo completamente", señaló Lucas Rodríguez. "En junio me fue bastante bien, pero no llegué por poco a la nota que quería", explicó. Aspira a cursar Ingeniería Informática.

Graciela Martín también acababa de salir del examen de Matemáticas. Sin más pruebas que realizar, esta estudiante del colegio Santa María del Naranco aguarda la salida de las notas para poder disfrutar del verano. Como el resto de casos, se presentó a la convocatoria extraordinaria "para subir nota". Las sensaciones "son buenas" por el momento, dice. "Me ha salido mucho mejor que el anterior", aseguró Graciela Martín. Se presentó para mejorar nota con el propósito de acceder a los estudios de Ingeniería de Organización Industrial en Gijón.