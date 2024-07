Cómo se cocinó la llegada de Adriana Lastra a la Delegación del Gobierno: Sánchez, Barbón, dos ministros y un objetivo

El Principado vaticina que el nombramiento de Adriana Lastra como nueva delegada del Gobierno tras la renuncia de Delia Losa, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, supondrá "un impulso" y dará al equipo de Adrián Barbón una "interlocución privilegiada" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El Gobierno regional, que agradeció a Losa su desempeño durante los últimos seis años, se mostró así satisfecho con este movimiento político de calado en la región con el que Lastra regresa a la primera línea, pasando a ser la persona de confianza de Sánchez en Asturias y la tercera autoridad en la comunidad tras Adrián Barbón, presidente del Principado, y Juan Cofiño, presidente de la Junta.

Fue Alejandro Calvo, consejero de Fomento y cercano a Lastra, el miembro del Principado que valoró el relevo, que todavía no es oficial y se plasmará en el próximo Consejo de Ministros, que se celebra el martes. "Somos compañeros y solo puedo tener buenas palabras hacia Delia Losa", aseguró sobre la salida de la veterana dirigente socialista, de 69 años, que posteriormente, en un acto en Oviedo, dejó entrever su jubilación.

"Gracias, Presidente", respondió Lastra a la felicitación del jefe del Ejecutivo, que le contestó: "Tú sigue llamándome Pedro"

Calvo no escatimó en elogios sobre el nombramiento de su compañera en la Federación Socialista Asturiana (FSA). "Seremos afortunados por estar representados por Adriana Lastra, supondrá un impulso y nos dará una interlocución privilegiada con el Gobierno central", recalcó antes de la Alianza por las Infraestructuras, en Oviedo, a la que también acudió Adrián Barbón. El Presidente, sonriente, rehusó hacer declaraciones hasta que los nombramientos no sean oficiales, pero dejó una frase sin micrófonos en referencia a Lastra y a Losa: "Son fabulosas", dijo antes de entrar al Palacio de los Condes de Toreno.

La jornada de este miércoles fue muy intensa en lo político y a varias bandas desde que se conoció la noticia, adelantada por este periódico el martes en su edición digital. Adriana Lastra pasó el día en Madrid apurando sus últimos días como diputada en el Congreso. Por la mañana asistió a la subcomisión para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género, que se prolongó hasta por la tarde, y hoy estará en el pleno antes de regresar a Asturias y que su nombramiento sea oficial.

Adriana Lastra, en la sede de la Federación Socialista Asturiana (FSA), en una imagen de archivo. / Miki López

La riosellana estuvo recibiendo mensajes de felicitación durante todo el día. Según fuentes conocedoras, también intercambió impresiones directamente con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que fue el que le ofreció su nuevo puesto y ayer le felicitó. Lastra le contestó, "gracias, Presidente" y bromeó con el jefe del Ejecutivo sobre la forma de dirigirse a él a partir de ahora, y si al ser delegada tendría que dejar de llamarle por su nombre de pila, algo que zanjó el Presidente, con cercanía, "tú me sigues llamando Pedro".

El jefe del Gobierno central fue una de las únicas seis personas que estuvieron al tanto de todo el proceso de relevo entre Lastra y Losa, que empezó a gestarse hace poco más de un mes, según explican varias fuentes. Losa presentó su renuncia, como ella mismo confirmó después, considerando que había finalizado una etapa que empezó en 2018, cuando Sánchez llegó al poder. La maquinaria de Moncloa se activó entonces para realizar la sustitución, en un movimiento protagonizado por el propio Sánchez, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y también Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, debido a que las Delegaciones del Gobierno en los territorios están adscritas a esta cartera del Ejecutivo. Adrián Barbón también estuvo al tanto desde el principio, en interlocución con Madrid, una vez que supo de la renuncia de Delia Losa. El lunes de la pasada semana, el propio Sánchez llamó a Lastra, que también era consciente del paso a lado de Delia, para ofrecerle el puesto de delegada. El Presidente ya había sondeado a la dirigente –ex número dos del PSOE nacional y su mano derecha en el partido hasta que dejó su cargo orgánico, en julio de 2022– para ser Ministra. Aquello fue en marzo de 2023 y Lastra lo rechazó, argumentando prácticamente los mismos motivos personales que le llevaron a irse de Ferraz, cuando tenía un embarazo de riesgo. Hace un año, en aquel ofrecimiento para formar parte del Ejecutivo, la asturiana priorizó, como ahora, seguir viviendo en Asturias. Tenía ya un bebé y quería tener otra hija más, que llegaría después.

Todo cambió con la posibilidad de ser la representante del Gobierno en su región, puesto que es un cargo que le permite seguir residiendo en la comunidad y continuar su carrera política conciliando la vida familiar en la región. Para la FSA, además, su vuelta a primera línea supone una doble alegría y se interpreta como una muestra de confianza de Sánchez en el partido y también con Barbón, ya que el presidente del Principado es uña y carne con Lastra y uno de sus principales apoyos.

Delia Losa, ayer, en la sede de la Delegación del Gobierno. / C. G.

En círculos de la Moncloa consultados se hace a su vez otra lectura de la decisión de Sánchez de situar a Lastra en un puesto en el que tendrá "mayor visibilidad" que hasta ahora. Según estos análisis, la riosellana, que seguirá manteniendo su cargo de vicesecretaria en la FSA, imprimirá un perfil más político que Losa en el día a día, lo que podría favorecer, según estas mismas fuentes, la imagen que tiene el Gobierno central en la región.

"Son las dos fabulosas", se limitó a decir Barbón sobre el relevo

Delia Losa, por su parte, confirmó ayer su marcha pese a que todavía no es oficial. Lo hizo antes de una reunión rutinaria en la sede de Delegación del Gobierno, para coordinar el dispositivo de seguridad del festival Boombastic. El equipo de la todavía delegada no tenía previsto que Losa diese declaración alguna pero la mierense, tranquila y amable, se detuvo con los periodistas por iniciativa propia. "Ha sido una etapa dura, con mucho trabajo, pero me voy muy orgullosa porque nuestra casa queda con poco más que mejorar". Tal y como confirmó la también secretaria general de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO), su cese se producirá la próxima semana en el Consejo de Ministros del martes, donde también se procederá al nombramiento de Lastra, a propuesta del Presidente Pedro Sánchez. "Es un proceso natural. Los cargos políticos tienen principio y final", señaló Losa, que cierra una etapa tras seis años en el cargo y, tras su decisión de dar un paso al lado, dejó entrever que se jubilará. "¿Consejos? Pocos. Adriana Lastra es una mujer que ha demostrado su valía política y lo hará perfectamente", recalcó Losa sobre su sucesora, de quien destacó "su capacidad de trabajo y su tesón". "Tiene mucha experiencia, lo hará perfectamente porque no viene de casa, sino de gestionar en Madrid y de allí se sale con cátedra", añadió.

Losa quiso agradecer también al Presidente del Gobierno, quien "depositó su confianza en mí", así como a los funcionarios de la Delegación de Asturias y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La delegada, tras el acto, tenía programada una comida de despedida con sus cercanos y tiene otras citas pendientes.

Reacciones

FADE pide un impulso a los "asuntos pendientes"

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), valoró ayer el adiós de Delia Losa como delegada del Gobierno y la llegada de Adriana Lastra. "Delegación de Gobierno es una pieza clave para una mejor coordinación entre el Gobierno de Madrid y el de Asturias", dijo Calvo, que mostró su confianza porque el cambio "servirá para hacer llegar con más fuerza los asuntos clave pendientes".

Paniceres destaca la "cercanía" de la mierense

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, mostró palabras de agradecimiento a Delia Losa "por su colaboración durante estos seis años". Paniceres señaló que "las Cámaras hemos sentido su cercanía y apoyo en las iniciativas". Además, confirmó que transmitió su enhorabuena a su sucesora, Adriana Lastra, a quien comunicó su puesta a disposición "para seguir en la línea de colaboración entre la Delegación y la Cámara".

Los sindicatos confían en seguir la senda del diálogo

El cese de Delia Losa y el nombramiento de Adriana Lastra como nueva Delegada de Gobierno en Asturias, que se producirá el próximo martes, también tuvo repercusión entre los agentes sociales. Los secretarios generales de CC OO y UGT, José Manuel Zapico y Javier Fernández, resaltaron la accesibilidad de Losa y esperan que Lastra siga la senda de diálogo con capacidad de interlocución con el Gobierno para defender los intereses de Asturias.

