Los pasajeros de un AVE a Gijón estallan tras dos horas "a pleno sol" en León por una avería: "No sabemos cómo volveremos a Asturias"

Dos horas detenidos y "sin información" a ocho kilómetros de la estación de tren de León. Esa es la situación que denuncian los pasajeros del AVE entre Madrid y Asturias, con salida a las 6.58 horas de la mañana de este jueves y que tenía que haber hecho su llegada a Gijón a las 10.34. Sin embargo, pasajeros asturianos del ferrocarril han explicado que el convoy se detuvo a varios kilómetros de León, donde, según denuncian, permaneció dos horas detenido y sin que el pasaje tuviese información hasta que comenzaron a indicar a parte de las personas de su interior que saliesen para ser trasladadas en trenes de Cercanías a la estación leonesa. La razón del incidente, explicaron algunos pasajeros, se debió a una avería en el pantógrafo, un elemento que une el tren con las catenarias para el suministro eléctrico.

"Parte del pasaje no pudo entrar, están aún en el andén", señaló casi al mediodía una de las afectadas mientras era trasladada a la estación. En su caso, esta pasajera asturiana señaló que viaja junto a su pareja en un "viaje largo" de casi 24 horas, en regreso de vacaciones desde Islandia hacia Gijón. "No nos han informado en ningún momento de qué harían con nosotros. No sé cómo volveremos a Asturias", incidió. A la espera de que llegue otro tren para poder desplazar a los afectados, esta pasajera señaló que muchas personas viajaban acompañadas de sus hijos.

Según los testigos, el AVE iba prácticamente lleno y la información aportada por el personal de Renfe fue "escasa y confusa". "Primero nos dijeron que tenían que resetear el tren, debieron intentar repararlo, y lo siguiente fue el pantógrafo", cuentan. Igualmente, hay quejas de pasajeros por la temperatura que se acumuló en el interior de los vagones durante el parón. "Necesitamos aire acondicionado. Hay niños y ancianos con problemas de calor. Estamos en verano y la temperatura interior es muy preocupante. Llevamos más de una hora a pleno sol", denunció en redes otro viajero. "Ahora mismo no saben si nos van a llevar a Gijón en autobús o en tren a la una de la tarde. Ni ellos mismos tienen idea", insistía en denunciar una pasajera al filo de las 12.00 horas.

Renfe ha confirmado a través de "X" que se ha producido "una avería en la infraestructura ferroviaria a la altura de Vilecha (León)" y ha pedido a los pasajeros que "presten atención" a las instrucciones del personal del tren.

Confusión en la estación de León

El caos en la estación de León ha sido creciente a lo largo de la jornada, puesto que a los viajeros del trayecto que sufrió el percance se suma la eterna espera de quienes tienen un billete para el viaje hacia Madrid que iba a efectuar desde Gijón el mismo convoy. En la estación ya han hecho acto de presencia Policía Nacional y Policía Local para evitar que se caldeen emn exceso los ánimos entre el grupo de afectados.

Igualmente, en la estación se ha informado de que llegará un Alvia desde Madrid para transportar a parte de los afectados hasta Asturias, y que los restantes serán trasladados por otra vía. "Aunque aún no terminan de aclarar del todo, cuatro horas después seguimos con información confusa", denuncian los viajeros.