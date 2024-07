Citaciones médicas o multas que "llegan fuera de plazo": la "insostenible" situación de Correos en Asturias que denuncia el PP

La diputada popular Cristina Vega y el senador José Manuel Rodríguez, “Lito”, han realizado una rueda de prensa para analizar la situación del servicio de Correos en Asturias y han criticado la gestión de la entidad por los "retrasos y atascos" en el reparto de la correspondencia por las localidades asturianas.

Para el Partido Popular, la falta de recursos, los recortes de personal y la mala gestión que se está llevando a cabo por parte del presidente de la entidad, Pedro Saura, están poniendo en riesgo los servicios de reparto de paquetería y correspondencia en la comunidad. Tanto Cristina Vega como José Manuel Rodríguez han destacado que el problema se agrava en las zonas rurales, donde denuncian que "se ha llegado a tardar varias semanas el reparto del servicio postal".

Ambos han calificado de “inadmisible” la situación de la empresa pública, al tiempo que anuncian la presentación de una proposición no de ley en la Junta General del Principado, y de mociones en los ayuntamientos de la región para que se garantice el servicio postal universal, se cubran las necesidades de personal en Correos y se mejore la mala organización del servicio. También han querido destacar el "sobreesfuerzo" de los trabajadores, pero dicen que eso "no es suficiente", ya que "no están cubriendo ni bajas, ni vacaciones ni jubilaciones".

Como ejemplo de esta situación, señalaron que las notificaciones administrativas, las citaciones médicas, o las cartas certificadas están llegando fuera de plazo, “lo que genera graves perjuicios", especialmente en las zonas rurales; “Supone además incrementar la brecha de desigualdad entre las zonas urbanas y las rurales, algo totalmente contrario a la ley de Impulso Demográfico”, indicó la diputada.

“Esto no puede continuar así, sin que los responsables tomen las medidas para garantizar los puestos de trabajo necesarios y revertir la situación que tanto malestar está ocasionando, con la pérdida de clientes y abandono de la Asturias vaciada; si no son capaces de solucionarlo, que no nos lo hagan pagar a los ciudadanos y dimitan”, remarcó el senador popular José Manuel Rodríguez.