Santano, "número 2" del Ministerio de Transportes, en Oviedo: "No pensamos que el peaje del Huerna sea ilegal, nos centramos en las bonificaciones"

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, participó ayer en Oviedo en la cumbre de las cámaras de comercio europeas que promueven la creación de una macrorregión atlántica dentro de la UE. Santano escuchó las propuestas y preocupaciones de las instituciones camerales y fijó posición sobre algunos grandes temas que afectan a las infraestructuras asturianas. En particular, el "número dos" del Ministerio de Transportes dejó ver que el Gobierno no se plantea la supresión del peaje del Huerna pese al dictamen europeo que cuestiona la legalidad de la prórroga aprobada en 2000 (hasta 2050) con el PP en la Moncloa. "Tenemos un contrato en vigor que fue prorrogado por un gobierno de otro color", dijo, y enfatizó que en este momento el Ejecutivo está centrado en las nuevas bonificaciones del peaje. En los siguientes puntos se reproducen las opiniones de Santano Clavero sobre ese y otros temas.

Bonificar el Huerna. "En este momento tenemos una política de bonificación de los peajes que anunciamos en su día y que vamos a cumplir, sobre todo para los que hacen más de tres viajes. Vamos a bonificar desde el primero al 15%, el segundo al 30% y el tercero al 60%; también a los vehículos pesados para todos los viajes al 60 por ciento. Esto tendrá un impacto en el bolsillo de los asturianos y asturianas. Hemos calculado que en dos años el ahorro será de 17 millones de euros. Esa es nuestra política y en eso estamos centrados. Es verdad que el Parlamento asturiano ha tomado una decisión (la petición de que se suprima el peaje) y la respetamos, pero nosotros tenemos un contrato en vigor, una concesión que fue prorrogada no por un gobierno de este color, pero en definitiva debemos asumir la realidad que tenemos. Estamos centrados en bonificaciones y por supuesto respetamos las decisiones que toma cualquier parlamento autonómico".

El dictamen de Bruselas. "Decir que Europa ha puesto en entredicho (la legalidad del peaje) es mucho decir. Lo que ha hecho la Comisión 20 años después de que se tomaran decisiones es pedir información y es lo que estamos haciendo, compartiendo información rigurosa y puntualmente. Vamos a ver qué decide en las próximas semanas. En este momento estoy muy tranquilo; yo y el Ministerio. Estamos dando respuesta a las peticiones de información que nos hace la Comisión Europea pensando sobre todo en clave de defensa de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de España. Cualquier decisión que se tome en este sentido tiene repercusión en los bolsillos de todos los ciudadanos de este país. En nuestra cabeza, ahora mismo, no está pensar en ello. Pensamos y creemos que las cosas, desde el punto de vista legal, se hicieron correctamente. Como Gobierno debemos asumir esa situación y estamos dando esta información directamente a la Comisión Europea. No tenemos el escenario de que se declare ilegal esa prórroga de la concesión".

Los plazos. "Soy consciente de que hay impaciencia con las bonificaciones del Huerna. Será entre finales de este año o muy a principios de 2025 cuando comenzarán a aplicarse. Hay un procedimiento que está en curso y, como todos en la Administración, lleva su tiempo. Nos hemos comprometido, y lo vamos a hacer. Pueden estar a finales de este año o a principios del 2025".

La reunión con las cámaras. "Tenía mucho interés en participar, porque mantenemos una relación muy buena con las instituciones, pero es verdad que las cámaras de comercio son agentes importantes desde el punto de vista económico y de iniciativa social. Escuchar especialmente a las cámaras agrupadas en el Arco Atlántico es importante porque saben que tenemos, y yo como vasco en particular, un interés especial en impulsar el Eje Atlántico y en eso estamos. Todo los que sea escuchar y poner en común nuestros planes, los proyectos que van avanzando, la financiación que tenemos y los objetivos para el 2030 es importante. Consideramos aliadas a las cámaras de comercio, que tienen un protagonismo importante".

El AVE. "Lo primero que tenemos que decir es que desde que se abrió la variante de Pajares, esto ha sido un éxito sin ninguna duda. Entre el 1 de diciembre de 2023 y ayer (10 de julio) ha habido el doble de viajeros comparados con los que hubo en esas fechas de un año antes. En Asturias han sido por encima de los 425.000 usuarios frente a unos 256.000 del mismo periodo anterior. Acabamos de sacar una oferta de AVLO (el AVE de bajo coste) con billetes a 7 euros, y si los datos que he visto antes son correctos, tenemos ya vendidos más de 5.000 billetes. Desde el punto de vista de la movilidad, hemos dado un salto espectacular. Se puede mejorar, siempre, pero estos datos son contundentes. Tenemos los trenes Avril con una ocupación del 95 por ciento. Esto no pasa en muchos sitios, quizá en algunos corredores mediterráneos más potentes, pero el éxito demuestra que hemos acertado en encontrar el punto de equilibrio entre oferta y demanda. Creemos que esta política que estamos siguiendo es para todos los públicos. Es evidente que no todos los billetes los podemos vender a ese precio, porque tiene que haber unos equilibrios con los costes. Estamos ofreciendo un servicio en unos tiempos que no habríamos imaginado hace años y tiene que haber una oferta que se adapte a todas las necesidades. A día de hoy, y vistos los datos de demanda que tenemos, estamos acertando en la política de precios".

El Corredor Atlántico. "Nosotros no tenemos dudas. Nuestro compromiso es firme. El puerto de Gijón es un puerto estratégico y desde luego que, si de lo que se habla es de la posibilidad de conectar El Musel y la Zalia (la nueva Zona Logística e Industrial de Asturias) por ferrocarril, es una buena idea y lo hemos hablado con el consejero de Fomento (Alejandro Calvo). Esa conexión es además la que estamos planteando en toda España para que la política de descarbonización funcione. Los puertos son las infraestructuras por donde entra la mayor parte de las mercancías que consumimos. El 80 por ciento de las exportaciones y 60 por ciento de las importaciones se producen por los puertos. Conectarlos con el ferrocarril y posteriormente con los nodos logísticos es una política prioritaria. En el caso de Asturias, vamos a ver cómo aterrizamos el proyecto. Trabajamos de la mano del Gobierno de Asturias y creo que dará sus frutos. Pero nosotros no tenemos ninguna duda".

