Vox Asturias critica que el Principado acoja a 24 menores no acompañados: "Somos consecuentes con nuestro ideario"

Tras la decisión del Gobierno del Principado de acoger a 24 menores extranjeros no acompañados, Vox ha expresado esta mañana su oposición a la medida. La diputada Sara Álvarez Rouco subrayó el compromiso de la formación asturiana con lo anunciado ayer por el líder nacional del partido, Santiago Abascal, quien dio a conocer la ruptura de cinco pactos de gobierno autonómicos con el PP. “Con esta decisión de no apoyar el reparto de los 24 menores no acompañados que llegarán a Asturias, Vox ha vuelto a ser consecuente con su ideario y su posicionamiento frente a la inmigración ilegal, de manera que nadie puede verse sorprendido”, afirmó la diputada.

Álvarez Rouco criticó la postura del presidente del Principado, Adrián Barbón, “cuyos argumentos se reducen a repetir mensajes falsamente solidarios con estos menores a los que piensa acoger después de ofrecerles un futuro incierto a cargo de una Consejería de Servicios Sociales cuya capacidad deja mucho que desear”. La portavoz de Vox añadió que “lo que persigue el señor Barbón es poco más que un titular favorable, pero sin auténtica proyección a futuro ni soluciones de fondo a un problema que no hará sino crecer”.

La diputada cuestionó la capacidad de la sociedad asturiana para hacer frente a los gastos que supone acoger a estos menores y el orden de prioridades donde el Principado sitúa a los ciudadanos. “Nos gustaría ver al presidente explicándole a cualquiera de las más de 250.000 personas que están en el umbral de pobreza por qué el Gobierno va a dedicar 53.000 euros anuales a cada uno de estos 24 menores extranjeros, es decir, más de 4.416,66 euros mensuales para cada uno de ellos”.

La portavoz también acusó directamente al Gobierno central de originar esta situación crítica al permitir la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados. En ese sentido, acusó al Gobierno de España de “trasladar” los resultados de sus decisiones “desastrosas” a las comunidades autónomas y que “busca ampararse en el chantaje de la falsa solidaridad para esconder que no se está afrontando un problema de enormes dimensiones y que tendrá efectos desastrosos sobre nuestra sociedad”.

Álvarez Rouco argumentó que la postura mantenida por Vox “no tiene nada que ver con la insensibilidad o la falta de solidaridad”, sino que consideran que esta solución “no pone fin a los problemas generados por la inmigración ilegal”. La portavoz incidió que “la falta de adaptación de las personas acogidas aparejan delincuencia, agresiones sexuales y alto grado de inseguridad”, y añadió que “su procedencia y cultura son un grave hándicap”.

La portavoz en la Junta General reivindicó la postura del partido y defendió que Vox mantenga su posición “frente a este problema de la inmigración ilegal con la misma firmeza que ha mostrado hasta ahora”, aunque no quiso hacer valoraciones de cómo afectará la ruptura de los pactos de gobierno autonómicos con el PP.

Covadonga Tomé da la bienvenida a los 24 menores que llegarán a Asturias

Por otra parte, y en sentido contrario, la diputada autonómica del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha celebrado la ruptura entre ambas formaciones y ha reconocido que de esta manera “ya no tienen espacio para continuar con su discurso xenófobo, homófobo, machista y promotor de odio” aunque recalcó que “en Asturias no sea un tema central porque Vox ni está ni estará en el Gobierno”, según ha reconocido la diputada. Y declaró que “frente al fascismo de Vox y la indecisión del Partido Popular; nosotras defendemos y defenderemos siempre la justicia social y la solidaridad”.