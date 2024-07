Álvaro Queipo insta a Barbón “a romper con la extrema izquierda” en Asturias

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha respondido hoy al presidente del Principado, Adrián Barbón, al que ha recordado que gobierna en coalición con Izquierda Unida y le ha instado a hacer “una política alejada de los extremos, rompiendo con la extrema izquierda”. “No sería una mala idea que Adrián Barbón, que está proclamando su moderación, la demuestre de verdad”, apuntó el líder del PP asturiano.

En el marco de la Feria de Indianos de Colombres (Ribadedeva), en un contexto de reproches entre partidos por la ruptura de los cinco gobiernos autonómicos en los que Vox apoyaba al PP, Álvaro Queipo criticó la decisión del partido de Abascal: “Se equivocan cuando están buscando hacer oposición al Partido Popular. Tal y como está la situación en España y en Asturias, lo importante es que todos estemos juntos haciendo oposición al gobierno que realmente es el problema: el de Adrián Barbón y el de Pedro Sánchez”.

El dirigente del PP subrayó su compromiso con los ciudadanos y la estabilidad de los gobiernos locales: "Lo importante es que la gente sepa que hay un partido, que es el Partido Popular, que está trabajando por el desarrollo de todos los municipios asturianos desde el gobierno o la oposición, porque nosotros tenemos un compromiso con los municipios y con los vecinos de esos municipios para que haya gobiernos estables".

Al ser preguntado por la decisión del Principado de acoger a 24 menores extranjeros no acompañados, Queipo se dirigió a “aquellos partidos que están haciendo demagogia y discursos populistas” y destacó la necesidad de reforzar las políticas de protección fronteriza y la financiación que el Gobierno central destina a la acogida de estos menores. “Hay que profundizar en las medias de protección de las fronteras para que esa gente no se lance al mar a morir, pero también hay que profundizar en las medidas en las que el Gobierno de España colabora con la financiación de la acogida de esos menores. No pueden ser las comunidades autónomas quienes financien su tutela”, apuntó Queipo.