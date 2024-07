La fusión de áreas no aumentará los desplazamientos del personal sanitario en Asturias

La reordenación del mapa sanitario de Asturias no propiciará que los profesionales puedan ser desplazados a hospitales o centros de salud alejados de aquéllos en los que tienen su plaza. Así lo establece el documento que ayer dejaron consensuado y cerrado el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y los sindicatos del sector.

Cuando entre en vigor el correspondiente decreto, las circunstancia a efectos de movilidad "se mantendrán exactamente como hasta ahora" a pesar de que la extensión de las áreas sanitarias será sustancialmente mayor, indicó a este periódico José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA).

En los mismos términos se expresaron fuentes del Sespa: "Era una de las garantías que pedían las organizaciones sindicales, y la Administración ha aceptado esa propuesta".

Así pues, en adelante los profesionales ya no estarán adscritos a un área sanitaria entera, en cuyo territorio puedan ser movidos por necesidades del servicio. Cuando se aplique la nueva normativa, y las áreas sanitarias sean sensiblemente más extensas, los profesionales elegirán un hospital o una zona básica de salud. Y sólo podrán ser enviados a otros puntos de atención de manera forzosa, debidamente justificada y con la preceptiva compensación por movilidad forzosa.

De esta manera, queda conjurado uno de los mayores temores de los médicos de la región ante la fusión de áreas sanitarias de ocho a tres. El miedo consistía en verse obligados a desplazarse por diversos hospitales o centros de salud alejados del suyo. Esta posibilidad –que se veía también como una ventaja para la gestión del personal– ha quedado definitivamente descartada.

El futuro decreto "deja la movilidad forzosa tal y como está actualmente", indicaron fuentes de la negociación. En una disposición adicional, se garantiza que la regulación del complemento por movilidad forzosa "quede redactado con los mismos efectos que tiene ahora".

Si no se producen novedades inesperadas, con la revisión del mapa sanitario las ocho áreas sanitarias –vigentes desde 1984– quedarán fusionadas en tres, con cabeceras en Oviedo, Gijón y Avilés. La reticencia dominante entre los profesionales –en particular entre los médicos– era verse obligados a desplazarse a los hospitales periféricos que pasen a formar parte de su área sanitaria. Sin embargo, la nueva norma establece una demarcación ficticia, que es el hospital y su zona de influencia. Todos los profesionales van a estar adscritos a un hospital y a su zona de influencia, "y si se les mueve de ahí forzosamente a otro hospital o a su zona de influencia se les va a pagar el correspondiente complemento". O sea, "no hay cambios con respecto a lo que tenemos", señala el secretario general del SIMPA.

El mismo documento recoge la regulación de las plazas y puestos de difícil cobertura. En la reunión de ayer entre el Sespa y los sindicatos, se dio luz verde a las condiciones que anticipó este periódico. Los incentivos económicos para que los profesionales acepten trabajar en las alas de Asturias se establecen por tres años y son crecientes, por cuanto el objetivo de la Administración sanitaria se centra en fidelizar a los trabajadores en esos puestos.

El plus retributivo para los médicos será de 6.000 euros anuales el primer año, de 7.200 el segundo y de 8.400 el tercero. Para las enfermeras, de 3.900 euros anuales el primer año, de 4.680 el segundo y de 5.460 euros el tercer año. Para el grupo C1 (técnicos superiores), de 2.535 euros el primer año, de 3.042 euros el segundo y de 3.549 euros el tercer año. Y para el grupo C2 (auxiliares), de 1.647 euros el primer año, de 1.977 el segundo y de 2.306 euros el tercero. Se trata en todos los casos de un complemento específico "que se abonará mensualmente en 14 pagas", según señala el documento.

El segundo bloque de estímulos para ocupar plazas sanitarias de bajo atractivo se refiere a los procesos de selección y provisión de puestos y a los concursos. A los profesionales que presten servicios en los puestos o plazas de difícil cobertura se les otorgarán puntuaciones adicionales.

Asimismo, el personal que desempeñe durante tres años consecutivos puestos de difícil cobertura podrá acceder a los niveles I y II de carrera y desarrollo profesional. En condiciones normales, el acceso a estos escalones, que comporta pluses salariales, requiere cinco años de servicios prestados.

Los otros tres elementos incentivadores son el "acceso preferente a actividades de formación continuada" y a la participación en proyectos de investigación; la posibilidad de autoorganizar un horario de trabajo flexible "con el objetivo de conciliar la vida laboral con la personal"; y "facilitar la prolongación de la edad de jubilación parcial o total".

