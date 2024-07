Publicadas las notas de corte de la Universidad de Oviedo: consulta la lista

La Universidad de Oviedo publicó esta mañana la primera lista de admitidos en estudios de grados que tienen límite de plazas y las notas de corte. En esta primera fase, los estudios de grado con nota de acceso más alta son el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas (13,500); el doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos (13,400); el doble grado en Matemáticas y Física (13,384 Opción B y 13,245 Opción A); el grado en Medicina (13,198) y el grado en Odontología (13,064), informó esta mañana la institución académica.

Por otro lado, las notas más altas de los nuevos grados que se pondrán en marcha el próximo curso son las de Criminología, que alcanza el 12,02, mientras que el doble grado en Criminología y Derecho finaliza esta primera adjudicación con un 11,9 y el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se sitúa en el 11,536.

"El estudiantado admitido deberá formalizar ahora su matrícula del 15 al 21 de julio. Quien no formalice la matrícula dejará la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones. La institución académica recuerda la obligación de renovar la solicitud para la lista de espera para aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza asignada. El periodo de reclamaciones también estará abierto desde hoy lunes, 15 de julio, hasta el próximo domingo, 21 de julio. El 23 de julio se publicará la segunda lista de admitidos y el 30 de julio, la tercera adjudicación de plazas", recalcó la Universidad en un comunicado. Las notas de corte de esta primera adjudicación son provisionales, ya que a medida que queden plazas libres se irán cubriendo con estudiantes en lista de espera.

"Se confirman las tendencias de los últimos años. Las ofertas más atractivas siguen siendo los dobles grados y Ciencias de la Salud sigue estando entre las notas más altas. En los nuevos grados de Ciencia del Deporte y Criminología contábamos con que habría gran interés. Cubriremos plazas sin ningún problema", aseguró Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo.