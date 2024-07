"Acompañar a pymes y autónomos en su crecimiento es prioritario para BBVA"

José Luis Serrano, Director de Pymes de BBVA en España, destaca la implicación del banco con el crecimiento y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y autónomos, fundamentales en el tejido económico de España y Asturias. José Luis Serrano, que ha asumido puestos de responsabilidad en Asturias, Galicia, Castilla y León, y ha sido director de Zona de Oviedo, destaca las buenas expectativas económicas para el Principado, que superará la media de crecimiento de años anteriores.

¿Qué ha supuesto para usted este nuevo nombramiento?

–El tejido empresarial, no solo de Asturias, sino del resto de España se conforma en su gran mayoría por pymes y autónomos. En Asturias suponen el 99,9% del tejido productivo, lo que pone de manifiesto el valor indiscutible de las pymes en el progreso económico y social. Acompañarlas en su crecimiento siempre ha sido prioritario para BBVA. Hace 30 años fuimos una de las primeras entidades en España en crear una banca especializada para empresas, este modelo se ha ido fortaleciendo y en el último año, hemos incrementado en más del 25% las fuerzas de venta en España para estar más cerca de las pymes y los autónomos. Queremos ganarnos su confianza con honestidad y cercanía, informándoles de las tendencias y oportunidades para que tomen las mejores decisiones. Estar al frente de un área clave en el apoyo a este segmento es un gran responsabilidad. Trabajamos para que cuando una pyme o un autónomo piense en una entidad como compañera de viaje en sus proyectos empresariales, su primera opción seamos nosotros

–Como dice, el tejido empresarial de Asturias se nutre de pymes, de manera esencial. ¿Es una buena fórmula de desarrollo económico?

–Los datos avalan el valor indiscutible de las pymes y los autónomos en el progreso económico y social de España y en particular de Asturias. Generan riqueza a través de su actividad empresarial y generan puestos de trabajo directos e indirectos. En España, suman más del 60% del empleo. Muchas de las grandes empresas fueron en algún momento una pyme que nacieron con una idea de negocio y que fueron creciendo. El primer reto al que se enfrentan las pymes españolas, y en particular las asturianas, es crecer para ser más competitivas y resilientes en períodos de incertidumbre como los que hemos vivido con la pandemia o la crisis energética. En BBVA acompañamos a quienes quieren avanzar, alimentando su autoconfianza, ayudándoles a decidir para que se proyecten hacia su futuro. No todas tienen que hacer lo mismo y a la vez, pero sí es importante que sean conscientes de que lo que puede diferenciar claramente su estrategia de crecimiento es su apuesta por la digitalización, la sostenibilidad y la salida al exterior.

–¿Cuáles son las peticiones más frecuentes de los emprendedores?

–La mayoría, sean pymes o autónomos, nos trasladan inquietudes que podría resumirse en: sentirse respaldados para tener tranquilidad y quitarles incertidumbres. Un apoyo tanto financiero como en procesos complejos como la constitución de la empresa o en gestiones que les quitan tiempo en su día a día. En una pequeña empresa, la misma persona asume muchas responsabilidades y no puede dedicar tiempo a lo realmente importante, gestionar sus clientes y hacer crecer su empresa. Somos el aliado natural de las pymes, con financiación y con soluciones y asesoramiento que les haga sencillos los procesos y les permitan tomar las mejores decisiones.

–¿Qué líneas de apoyo pone el banco a disposición de estas compañías?

–Queremos acompañarles en los momentos cruciales de sus proyectos de negocio. Esto se asienta en tres líneas de apoyo. Ofrecemos soluciones de liquidez y financiación para que puedan afrontar con solvencia cualquier situación. Y para ello ponemos a su disposición límites preaprobados ante necesidades que les puedan surgir. En segundo lugar, ponemos a su disposición herramientas digitales para simplificar su día a día: dar de alta una cuenta de manera totalmente online, cuenta que es la primera en el mercado sin comisiones ni requisitos de vinculación; o la capacidad de realizar disposiciones desde el móvil sobre un límite preestablecido para cubrir las necesidades operativas más comunes.

–¿Y la tercera línea?

–La tercera línea de apoyo y la que consideramos más importante, es el acompañamiento con el mejor equipo. Nuestros clientes pymes cuentan con su gestor de referencia y gestores que les aportan un asesoramiento especializado en temas tan importantes como los medios de pago, la expansión internacional, su transformación sostenible o el aseguramiento de sus negocios. En Asturias hemos triplicado el número de fuerzas de venta que dan servicio a pymes y autónomos.

–BBVA acompaña a pymes y autónomos en todo el ciclo de vida de su negocio, desde el emprendimiento, hasta la fase más madura e incluso en momentos de expansión internacional, ¿Cómo adaptan los productos y servicios a las necesidades?

–La mejor manera de ver la banca del futuro es anticiparse. Somos especialistas en lo que vendrá y siempre lo hemos sido. Lo hacemos estando cerca de nuestros clientes, escuchando sus necesidades y anticipándonos a ellas con soluciones específicas pero también con un excelente equipo de profesionales especializado para cada situación. Hemos adaptado nuestras palancas de financiación a distintos negocios especializados como el sector agrario y ganadero, tan importante para la economía asturiana. Hemos adaptado los productos de financiación ajustados al ciclo y a la estacionalidad de los ingresos. También destacan las soluciones a disposición de los comercios. Para este colectivo tenemos profesionales especializados en eCommerce y múltiples soluciones de medios de pago. Una vez más, hemos sido innovadores con una nueva generación de datáfonos que facilitan la gestión del negocio o permiten cobrar con tarjeta a través del móvil.

–¿Cómo ha cambiado la forma de gestionar, al hilo de las nuevas tecnologías?

–Las nuevas tecnologías son una oportunidad para las pymes y los autónomos, les permiten simplificar la gestión de su negocio, reducir tiempos y ser más eficientes y productivas. Las empresas españolas han protagonizado un gran impulso en la adopción de tecnologías digitales pero todavía les queda camino. Pymes y autónomos se enfrentan a mayores dificultades y una vez más el acompañamiento se vuelve clave. En BBVA hemos sido pioneros en aplicar soluciones innovadoras digitales para ayudar a los clientes a gestionar más fácilmente su día a día y planificar sus finanzas. Este conocimiento adquirido a lo largo de los años, nos ha permitido acompañar al tejido empresarial en la necesaria digitalización de su negocio.

–¿Algún ejemplo?

–Destacaría el lanzamiento de la primera app para empresas o todas las soluciones que facilitan la gestión de la tesorería ( consultar los saldos, hacer un pago urgente, buscar un antiguo cargo, descargar movimientos o justificantes de operaciones de manera masiva) o procesos que suponen mucho consumo de tiempo como la posibilidad de gestionar de manera online los avales. El desarrollo de todos estos servicios digitales nos ha llevado a recibir diferentes reconocimientos en los últimos años.

–¿Existe algún sector prioritario a la hora de establecer acciones de apoyo?

–Más que establecer acciones de apoyo a un sector en BBVA desarrollamos soluciones y ofrecemos un acompañamiento diferencial en función de las necesidades específicas de cada sector. Hay muchos ejemplos como el equipo de especialistas encargados de diseñar soluciones que se adapten a cada colectivo y sector a través de la firma de acuerdos de colaboración. Gracias a ellos hemos conseguido entablar relaciones de confianza con diversos sectores: hostelería y restauración, farmacéutico, distribución, maquinaria, comercio minorista. Contamos con más de 350 acuerdos que benefician a más de 50.000 clientes.

¿Existen motivos para el optimismo económico?

–En BBVA siempre tenemos una mirada optimista hacia el futuro. El avance de la economía asturiana está siendo relevante y, al igual que la media española, crecemos por encima de los países de nuestro entorno. El Servicio de Estudios de BBVA acaba de publicar el informe "Situación Asturias" en el que se indica que el Principado crecerá un 2,3% este año, superando así la media de años anteriores, y liderará el crecimiento del PIB per cápita entre 2019 y 2025. Estos datos tienen una traducción en términos de empleo, especialmente en las áreas urbanas de Gijón y Oviedo, en las que se nota el empuje del turismo y de las actividades exportadoras de servicios. La resiliencia, dinamismo y capacidad de adaptación de las pymes ha sido clave para que la economía asturiana esté superando con nota el bache causado por la debilidad de la demanda europea, que ha afectado a las exportaciones de bienes.

–¿Usted diría que ese cambio de mentalidad empresarial ya se encuentra en marcha?

–Si a cambio de mentalidad se refiere a un clima de optimismo para apostar por una idea de negocio y trabajar para que se consolide, es cierto que los expertos dicen que en España percibimos menos oportunidades para emprender y un mayor miedo al fracaso. Sin embargo lo que es incuestionable es que lo que caracteriza a aquellos que deciden montar su negocio es que son personas ilusionadas, con muchas ganas de crear y crecer para generar un impacto positivo en su entorno. En la actualidad, además de estas ideas innovadoras, existen otras fórmulas que facilitan la creación de un nuevo negocio. Es el caso de las franquicias que permiten hacerlo al amparo de una marca experimentada con un modelo que funciona y una hoja de ruta muy planificada. Desde 2018, en BBVA contamos con un área dedicada al mundo de las franquicias con especialistas repartidos por todo el territorio nacional que conocen muy bien el contexto local y que dan un apoyo muy cercano.

–Para finalizar, ¿qué mensaje le trasladaría a un autónomo/pyme asturiana?

–Como hemos comentado las pymes y los autónomos son claves en el progreso económico y social de Asturias. Cuando alguien piense en emprender, en hacer crecer su negocio, queremos que piense en BBVA como un sólido compañero de viaje para cualquier financiación, para afrontar su transformación digital o energética o para su salida al exterior.